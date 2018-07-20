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Культура

Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская переводчица и писательница Мария Спивак умерла на 56-м году жизни.

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP", - написала подруга Спивак, директор издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман на своей странице в фейсбуке.

Она сообщила, что подробности о дате похорон будут объявлены позже.

Спивак родилась 26 октября 1962 года в Москве. Наибольшую известность приобрела после выхода в свет ее переводов книг о Гарри Поттере. Она написала два романа: "Год черной луны" и "A World Elsewhere" (написан на английском языке - ИФ).

9 июня 2009 года на ежегодной премии "Единорог и Лев" за лучший перевод современной британской и ирландской литературы на русский язык Спивак была удостоена второго места в номинации "проза" за перевод романа Николаса Дрейсона "Книга птиц Восточной Африки".

"Спивак с детства учила английский язык, любила читать и мечтала стать переводчиком, но зачем-то выучилась на инженера-математика и некоторое время даже им работала. Однако судьба оказалась к ней благосклонна - во время кризиса 1998-го года Маша потеряла работу, а образовавшееся свободное время посвятила переводам", - говорится в сообщении на сайте издательства Phantom Press, в котором выходил как ее переводы, так и роман "Год черной луны".

Сначала Спивак занималась переводами исключительно для себя. "Но вскоре ее перевод "Гарри Поттера" стал популярен в интернете, принес ей "широкую известность в узких кругах", и мечта сбылась: к Маше обратились из издательства... С тех пор она перевела много книг, а теперь, вместе с новым кризисом, осуществила еще одну свою мечту - написала роман",- говорится в сообщении на сайте Phantom Press.

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Теги: Мария Спивак
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