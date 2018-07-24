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Культура

Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президиум фракции "Единая Россия" выдвинул на пост руководителя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую, которая сейчас является первым зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Такое решение было принято на заседании президиума фракции во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее комитетом руководил режиссер Станислав Говорухин, который скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

В Госдуме в течение 40 дней после его ухода из жизни не поднимали вопрос о назначении его преемника.

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Теги: Госдума, Елена Ямпольская

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