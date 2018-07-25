Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят восемь фильмов, среди которых "Миссия невыполнима: Последствия", главную роль в которой исполняет Том Круз, и "Белль и Себастьян: приключения продолжаются" Кристиана Дюге, ранее известного в качестве режиссера боевиков - "Крикуны", "Искусство войны". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Лидирующую позицию занял сиквел "Племени изгоев " - "Миссия невыполнима: Последствия" режиссера Кристофера МакКуорри, в текущем месяце фильм был упомянут 415 раз. Главный герой фильма агент Итан Хант (Том Круз) и его команда в очередной раз спасают мир от катастрофы. Фильм обещает быть зрелищным уже потому, что Круз выполняет акробатические трюки самостоятельно без использования компьютерной графики или каскадеров. Во время одного из них актер получил серьезную травму, и в съемках пришлось сделать паузу.

На втором месте рейтинга с 124 упоминаниями находится "Белль и Себастьян: Приключения продолжаются". Герои фильма десятилетний Себастьян (Феликс Боссюэ) и его собака Белль ждут возвращения Анджелины (Марго Шателье), которая заменила мальчику мать и сестру. Самолет с девушкой терпит крушение, но друзья верят в чудо и отправляются на поиски Анджелины.

На третьем месте находится мелодрама "Мектуб, моя любовь" (71 упоминание), сюжет которой основан на романе французского писателя Франсуа Бегодо "Настоящая рана". Герой фильма молодой сценарист Амин (Шаин Бумедин) отправляется в отпуск в приморский город на юге Франции, где его ожидают ночные посиделки в барах и первые чувства. Режиссер фильма - Абделлатиф Кешиш, получивший ранее "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Жизнь Адель".

Четвертое место рейтинга занимает военно-историческая драма режиссёра Константина Фама "Свидетели" (54 упоминания), которая посвящена памяти жертв Холокоста. Кинокартина состоит из трех короткометражных фильмов, над созданием которых съемочная группа работала семь лет.

На пятом месте мультфильм "Юные титаны, вперед!" (43 упоминания), в котором напарнику Бэтмена Робину и его друзьям предстоит столкнуться с суперзлодеем Слейдом Уилсоном.

Шестое место рейтинга с 27 упоминаниями заняла российская драма "Потерянное отражение: Исповедь содержанки", в которой рассказывается история молодой провинциалки, приехавшей покорять Москву.

На седьмом месте (21 публикация) хоррор "Убежище дьявола" о трех сестрах из бедной семьи, которые решаются на преступление – ограбить особняк сенатора.

Менее 10 раз в СМИ упоминался фильм "Обитатели" о близнецах Рэйчел и Эдварде. Герои решаются разрушить древнее проклятье, наложенное на старинное поместье, наследниками которого они являются.