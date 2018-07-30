Скончался актер Сергей Шеховцов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Актёр театра и кино Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни от остановки сердца, сообщили в понедельник в "Современнике".

"У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова. (...) Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце", - говорится в сообщении на странице театра в фейсбуке.

В театре рассказали, что Шеховцов начинал свой творческий путь в "Современнике-2" "практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХАТ". "Потом долгие годы, так или иначе, сотрудничал с "Современником". Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна", - говорится в сообщении.

Среди ролей Шеховцова в "Современнике" отмечают его участие в спектаклях "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".

О дате и времени прощания в театре обещали сообщить позднее.

Шеховцов родился 5 сентября 1961 года в Краснодарском крае. Окончил театральную студию МХАТ. С 1986 по 1989 годы служил в театре-студии "Современник-2" под руководством Михаила Ефремова, затем перешел в Московский Художественный театр им. Чехова, где отработал 9 лет. В 2000-м году вступил в театральную труппу "Фабрика театральных событий" под руководством Михаила Горевого. Также снимался в телевизионных фильмах и телесериалах.