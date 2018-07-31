Главные новые российские фильмы показали на Strelka Film Festival

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Москве закончился Strelka Film Festival – третий и, при условии принятия закона о прокатных удостоверениях, возможно, последний фестиваль в институте архитектуры "Стрелка". В этом году тут показали главные фильмы прошлого Каннского кинофестиваля, а также важные ленты с Берлинале и "Санденса". Не обошли вниманием и последний "Кинотавр", прошедший месяцем ранее.

Открылся фестиваль картиной, взявшей в Сочи главный приз – "Сердцем мира" Наталии Мещаниновой. Режиссер (до этого сняла фильмы "Комбинат "Надежда", работала над сценарием "Аритмии") на этот раз рассказывает историю замкнутого юноши Егора, который живет на тренировочной станции охотничьих собак где-то в глуши. Главный герой (его сыграл Степан Девонин, отмеченный за роль наградой на "Кинотавре") лучше ладит с животными, чем с людьми - и это в общем-то можно понять: рядом с ним деспотичный начальник, в прошлом – мать-алкоголичка и ее товарка, которую волнует только то, как бы переписать на себя жилплощадь. Но проникнуться сочувствием к терзаниям Егора, очевидно замышлявшегося как неиспорченный человек в злом мире, сложно: они очень вялые и, кажется, волнуют его так же мало, как окружающих. Эти вялость и плохая артикулированность определяют фильм: это кино про экологию внутреннего мир довольно токсично. Кроме того, в ленте есть раздражающие клише вроде экологов с синими волосами, чей выход просто комичен.

Фильмом закрытия на "Стрелке" стала "Кислота" - первая картина актера "Гоголь-центра" Александра Горчилина, взявшая на "Кинотавре" (вместе с "Глубокими реками") приз за лучший дебют. Снятая по сценарию постоянного автора спектаклей в "Гоголь-центре" драматурга Валерия Печейкина лента рассказывает о лучших друзьях Саше (Филипп Авдеев) и Пете (Александр Кузнецов). Однажды их приятель Иван (Петр Скворцов) прыгает с балкона, после чего у героев начинается сложный и болезненный пусть самосознания. Фильм, видимо, замышлялся как поколенческий манифест, и как почти всегда бывает у картин с такими амбициями, их не вытягивает. При этом все формальные элементы: исповедальные монологи, конфликт детей с родителями (именно им, "мамам и папам", кстати, посвящен фильм), рискованный секс – в фильме есть. И вынесенная в название кислота - не наркотическая, а химическая, та, что все разъедает – тоже очевидно вердикт современному обществу и отношениям между людьми в нем. Но что именно она разрушает, довольно сложно понять: сюжетная линия после середины фильма путается, постоянная игра на разрыв, подростковый максимализм и истеричность главных героев вскоре утомляют. Однако есть надежда, что эти свежие лица с многочисленных крупных планов вернутся с новой картиной: дебюты вообще штука неровная.