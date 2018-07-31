Культура

В Азербайджанском театре в Дагестане провели обыск

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Азербайджанском государственном драматическом театре в городе Дербенте (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Выемка в азербайджанском театре в Дербенте связана с финансовыми махинациями руководства культурного центра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного против руководства театра.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дагестан
Культура
Скончался писатель Владимир ВойновичСкончался писатель Владимир Войнович
Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 летПодробнее
 "Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир
На российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных роляхПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Чаще всего в СМИ упоминались очередная "Миссия невыполнима" и новая история о мальчике Себастьяне и его собаке БелльПодробнее
 Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжениеСериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение
По слухам, на главную роль планируется пригласить чернокожую актрисуПодробнее
Режиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давностиРежиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давности
Джеймс Ганн принес извинения, однако этого оказалось недостаточноПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
"СКАН-Интерфакс" составил рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИПодробнее
 Умер актер Владислав ЖуковскийУмер актер Владислав Жуковский
Большую часть карьеры он проработал в КрасноярскеПодробнее
 "Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора"Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора
В оргкомитете допускают закрытие литературной премии, если не будет обеспечено финансированиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоЭкономикаMail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"В миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него

СКР возбудил дело об убийстве трех россиян в ЦАР

По данным ведомства, погибшие - журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко Подробнее

Мусорный полигон загорелся в Смоленской области

Россия помогла отвести беспокоившие Израиль проиранские войска с юга Сирии

В Азербайджанском театре в Дагестане провели обыск

Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству

Заключенные ярославской колонии прекратили голодовку

Facebook обнаружил попытки повлиять на промежуточные выборы в США

Вопросы вызвали 8 страниц и 17 профилей в Facebook, а также 7 аккаунтов в Instagram Подробнее

Что произошло за день: вторник, 31 июля

Гибель российских журналистов в ЦАР, обрушение надземного перехода под Москвой и новые "крымские" санкции Подробнее

Журналист "АиФ" погиб, отправившись в Нижний Новгород в командировку

Фотохроника 31 июля

Фотохроника 31 июля6 фото

Главные новые российские фильмы показали на Strelka Film Festival

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru