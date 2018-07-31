В Азербайджанском театре в Дагестане провели обыск

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Азербайджанском государственном драматическом театре в городе Дербенте (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Выемка в азербайджанском театре в Дербенте связана с финансовыми махинациями руководства культурного центра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного против руководства театра.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.