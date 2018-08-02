Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят десять фильмов, среди которых фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля 2018 "Между рядами" и "Кристофер Робин", в центре сюжета которого герой историй Алана Александра Милана о Винни Пухе. "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Лидером стал "диснеевский" фильм "Кристофер Робин" режиссера Марка Форстера, который упоминался в СМИ за июль-август текущего года 216 раз. Герой фильма Кристофер Робин (Юэн МакГрегор) встречает друга детства – медвежонка Винни Пуха, с которым отправляется в давно знакомый Стоакровый лес.

Следующую строчку рейтинга занимает немецкая мелодрама Томаса Штубера "Между рядами" (170 упоминаний) - экранизация одноименной новеллы Клеменса Мейера. Главный герой фильма молодой парень Кристиан (Франс Роговский) устраивается на работу в супермаркет, где его очаровывает сотрудница отдела сладостей Марион (Сандра Хюллер).

На третьем месте инди-драма "Жаркие летние ночи" (166 упоминаний), главную роль в которой исполняет Тимоте Шаламе, ранее получивший "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Зови меня своим именем". "Жаркие летние ночи" - дебют режиссера Элайджи Байнума, рассказывающей о том, как подростки представляют себе взрослую жизнь. По сюжету, молодой парень Дэниел отправляется отдыхать на полуостров Кейп-Код, где он заводит дружбу с наркодиллером и Хантером (Алекс Роу) и влюбляется в его сестру МакКейлу (Майка Монро).

Четвертое место занял фильм "Судная ночь. Начало" (134 упоминания) режиссера Джерард МакМюррей. Это четвертая часть хоррор-боевика про мир без преступности и войн, который в один миг превращается в абсолютную анархию.

На пятом месте еще один хоррор "Голодные Z" (124 упоминания) режиссера Робина Обера, действия которого разворачиваются в небольшой деревушке в северной части Квебека, жители которой превращаются в зомби. Те, кто выжил, спасаются и пытаются сохранить человеческий облик.

На шестом месте триллер Тони Скотта "Шпионская игра", который упоминался в СМИ 56 раз. Действия фильма происходят во время Второй мировой войны. Герой картины интеллектуал Мо Берга (Пол Радд) решается на сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ) и получает свое первое задание, которое заключается в том, чтобы узнать, насколько близок ученый Гейзенберг к созданию атомной бомбы.

На седьмом месте с 54 публикациями находится фильм "Опасная игра Слоун", главная героиня которого Лиз Слоун (Джессика Честейн) – ценный сотрудник крупной лоббистской компании в Вашингтоне. Благодаря талантам Слоун американский конгресс принимает законы, необходимые ее заказчикам. На этот раз героине предлагают контракт, речь в котором идет о дискредитации законопроекта об усилении контроля за продажей и хранением оружия.

Восьмое место рейтинга заняла экранизация манги Нобуюки Фукумото "Кайдзи" - "Планета зверей" (50 упоминаний), рассказывающая о безнадежном должнике, который взяв ссуду в банке, не смог ее погасить. Герою предстоит решиться на отчаянный шаг – обратиться в необычное заведение, которое обещает погасить долги в банке, но для этого необходимо стать участником загадочной игры.

Остальные премьеры собрали менее 50 публикаций СМИ. Фильм "Кодекс Готти", в котором сын известного гангстера решает покончить с преступной жизнью, упоминался 39 раз. Французская комедия "Мальчишник в Европе" о друзьях, которые открывают агентство, специализирующееся на организации холостяцких вечеринок, собрала 35 упоминаний.