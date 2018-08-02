Главные новости
В миреГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииВ РоссииВ РФ предложили массово проверять дипломные работы студентов на плагиатСпортСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Культура

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионы

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят десять фильмов, среди которых фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля 2018 "Между рядами" и "Кристофер Робин", в центре сюжета которого герой историй Алана Александра Милана о Винни Пухе. "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Лидером стал "диснеевский" фильм "Кристофер Робин" режиссера Марка Форстера, который упоминался в СМИ за июль-август текущего года 216 раз. Герой фильма Кристофер Робин (Юэн МакГрегор) встречает друга детства – медвежонка Винни Пуха, с которым отправляется в давно знакомый Стоакровый лес.

Следующую строчку рейтинга занимает немецкая мелодрама Томаса Штубера "Между рядами" (170 упоминаний) - экранизация одноименной новеллы Клеменса Мейера. Главный герой фильма молодой парень Кристиан (Франс Роговский) устраивается на работу в супермаркет, где его очаровывает сотрудница отдела сладостей Марион (Сандра Хюллер).

На третьем месте инди-драма "Жаркие летние ночи" (166 упоминаний), главную роль в которой исполняет Тимоте Шаламе, ранее получивший "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Зови меня своим именем". "Жаркие летние ночи" - дебют режиссера Элайджи Байнума, рассказывающей о том, как подростки представляют себе взрослую жизнь. По сюжету, молодой парень Дэниел отправляется отдыхать на полуостров Кейп-Код, где он заводит дружбу с наркодиллером и Хантером (Алекс Роу) и влюбляется в его сестру МакКейлу (Майка Монро).

Четвертое место занял фильм "Судная ночь. Начало" (134 упоминания) режиссера Джерард МакМюррей. Это четвертая часть хоррор-боевика про мир без преступности и войн, который в один миг превращается в абсолютную анархию.

На пятом месте еще один хоррор "Голодные Z" (124 упоминания) режиссера Робина Обера, действия которого разворачиваются в небольшой деревушке в северной части Квебека, жители которой превращаются в зомби. Те, кто выжил, спасаются и пытаются сохранить человеческий облик.

На шестом месте триллер Тони Скотта "Шпионская игра", который упоминался в СМИ 56 раз. Действия фильма происходят во время Второй мировой войны. Герой картины интеллектуал Мо Берга (Пол Радд) решается на сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ) и получает свое первое задание, которое заключается в том, чтобы узнать, насколько близок ученый Гейзенберг к созданию атомной бомбы.

На седьмом месте с 54 публикациями находится фильм "Опасная игра Слоун", главная героиня которого Лиз Слоун (Джессика Честейн) – ценный сотрудник крупной лоббистской компании в Вашингтоне. Благодаря талантам Слоун американский конгресс принимает законы, необходимые ее заказчикам. На этот раз героине предлагают контракт, речь в котором идет о дискредитации законопроекта об усилении контроля за продажей и хранением оружия.

Восьмое место рейтинга заняла экранизация манги Нобуюки Фукумото "Кайдзи" - "Планета зверей" (50 упоминаний), рассказывающая о безнадежном должнике, который взяв ссуду в банке, не смог ее погасить. Герою предстоит решиться на отчаянный шаг – обратиться в необычное заведение, которое обещает погасить долги в банке, но для этого необходимо стать участником загадочной игры.

Остальные премьеры собрали менее 50 публикаций СМИ. Фильм "Кодекс Готти", в котором сын известного гангстера решает покончить с преступной жизнью, упоминался 39 раз. Французская комедия "Мальчишник в Европе" о друзьях, которые открывают агентство, специализирующееся на организации холостяцких вечеринок, собрала 35 упоминаний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кристофер Робин

Новости по теме

Культура
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионыПодробнее
 The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ ХемингуэяThe Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войныПодробнее
 Скончался писатель Владимир ВойновичСкончался писатель Владимир Войнович
Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 летПодробнее
 "Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир
На российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных роляхПодробнее
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Чаще всего в СМИ упоминались очередная "Миссия невыполнима" и новая история о мальчике Себастьяне и его собаке БелльПодробнее
 Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжениеСериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение
По слухам, на главную роль планируется пригласить чернокожую актрисуПодробнее
 Режиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давностиРежиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давности
Джеймс Ганн принес извинения, однако этого оказалось недостаточноПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
"СКАН-Интерфакс" составил рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа7 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииВ РоссииВ РФ предложили массово проверять дипломные работы студентов на плагиатСпортСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареВ РоссииВ РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшегоВ РоссииТитов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажуВ миреМедики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистов

Суд арестовал младшую из сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца

В РФ задумались о переводе всех российских научных журналов на английский

Пять человек госпитализировали в Подмосковье из-за жары

Нижегородские чиновники разрешили себе принимать подарки в 13 раз дороже, чем прежде

Глава СПЧ попросил ФСИН пустить к Сенцову священника

Александра Расторгуева посмертно наградят премией "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись

Морское сообщение между Сочи и Крымом возобновится 5 августа

Навальный получил от правительства компенсацию по делу "Ив Роше"

Компании гонконгской группы CK увеличили прибыль в первом полугодии

УАЗ вернулся к двухсменному режиму работы в ожидании роста продаж

Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России

Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииОдин из авторов документа заявил, что нововведения будут "сокрушительными" Подробнее

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиЗрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионы Подробнее

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Белгородской области арестован

Крупный очаг АЧС зарегистрирован в Латвии

В Киеве отказались передать задержанных россиян республикам Донбасса

В Конго вновь зафиксирована вспышка Эболы

Папа римский утвердил церковное положение о неприемлемости смертной казни

Мэрия Орла задолжала предпринимателям 119 млн рублей за питание в детсадах и школах

Распределено бесплатное эфирное время для кандидатов в мэры Москвы

Жителя Брянска задержали за выращивание дома кактусов с галлюциногеном мескалин

"Союзмультфильм" назвал победителей конкурса лучших сценариев

Минпросвещения запустило новый сайт

В Москве 3-5 августа пройдет фестиваль Индонезии

Власти ФРГ задержали предполагаемого члена "Джебхат ан-Нусры"

Суд отказался взыскать с Удальцова компенсацию за дубинки и рации МВД

Курганская прокуратура проверит сообщения о жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната

"Победа" наняла Генриха Падву для тяжбы с Минтрансом о перевозке ручной клади

Международные резервы РФ с 20 по 27 июля выросли на $1,6 млрд

Мосгорсуд признал законным продление Навальному испытательного срока по делу "Кировлеса"

При этом оппозиционеру дали послабление касательно еженедельной явки в органы ФСИН Подробнее

СКР завершил допрос замглавреда ЦУР по делу о погибших журналистах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru