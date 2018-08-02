Культура

Скончался актер Юрий Мартынов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Советский и российский актер театра и кино Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни, сообщает Государственный театр киноактера.

Мартынов служил в Государственном театре киноактёра с 1960 года. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Гусарская баллада", "Адъютант его превосходительства" и многих других.

Выпускник Всероссийского государственного института кинематографии, он с честью и достоинством прослужил в нашем театре более 50 лет, став за эти годы по-настоящему блистательным и успешным артистом.

"Природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Фёдоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова",– говорится в телеграмме директора ГБУК города Москвы "Государственный театр киноактёра" Сурена Сергеевича Шаумяна.

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Теги: Юрий Мартынов
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