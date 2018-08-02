Культура

"Союзмультфильм" назвал победителей конкурса лучших сценариев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" определила победителей первого в своей истории конкурса сценариев для мультипликационных фильмов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Лучшим сценарием для авторского короткометражного фильма признан "Шлем" Гарри Польского, соавтора Михаила Задорнова, "Петросян-шоу", "Уральских пельменей" и "Ералаша"", - сказали в пресс-службе.

В номинации "Лучший сценарий для сериала" победил "саДетский" кинодраматурга и кинорежиссера Елизаветы Трусевич, автора детского полнометражного фильма "Семицветик", победителя сценарного конкурса "Disney" и лауреата премии им. В.Катаева.

Конкурс сценариев стартовал в апреле этого года.

"Жюри рассмотрело четыре сотни работ профессиональных и начинающих сценаристов, а также студентов сценарных отделений вузов и слушателей курсов", - сообщила пресс-служба.

Отбор проходил в пяти жанровых и возрастных категориях: анимационные сериалы для детей 0+ и 6+, короткометражные мультфильмы для детей и подростков 0+, 6+ и 12+.

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Теги: Союзмультфильм
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