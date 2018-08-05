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Актер Патрик Стюарт вернется к роли Жана-Люка Пикара из "Стартрека"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Британский актер Патрик Стюарт вновь сыграет роль капитана Жана-Люка Пикара в продолжении ставшего культовым американского сериала "Звездный путь" ("Стартрек").

Как сообщает "Би-би-си", Стюарт примет участие в съемках нового сериала канала CBS, который расскажет о жизни Пикара после событий сериала "Звёздный путь: Следующее поколение".

О возвращении к принесшей ему известность роли актер сообщил на ежегодной конвенции поклонников сериала в Лас-Вегасе.

78-летний Стюарт, который в 2010 году был посвящен в рыцари, играл Пикара в 178 сериях сериала с 1987 по 1994 год, а также в четырех фильмах.

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Теги: Великобритания, США
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