Актер Патрик Стюарт вернется к роли Жана-Люка Пикара из "Стартрека"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Британский актер Патрик Стюарт вновь сыграет роль капитана Жана-Люка Пикара в продолжении ставшего культовым американского сериала "Звездный путь" ("Стартрек").
Как сообщает "Би-би-си", Стюарт примет участие в съемках нового сериала канала CBS, который расскажет о жизни Пикара после событий сериала "Звёздный путь: Следующее поколение".
О возвращении к принесшей ему известность роли актер сообщил на ежегодной конвенции поклонников сериала в Лас-Вегасе.
78-летний Стюарт, который в 2010 году был посвящен в рыцари, играл Пикара в 178 сериях сериала с 1987 по 1994 год, а также в четырех фильмах.
Make it so! @SirPatStew will be returning to his iconic role as Jean-Luc Picard in a new @cbsallaccess #StarTrek series that tells the story of the next chapter in Picard"s life‼️ pic.twitter.com/T5qQJ4gzU0— Star Trek: Discovery (@startrekcbs) August 4, 2018