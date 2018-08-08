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Культура

Экс-директор Новосибирского театра оперы Мездрич возглавил московскую "Практику"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Борис Мездрич, возглавлявший Новосибирский театр оперы и балета, назначен директором столичного экспериментального театрального центра новой драмы "Практика", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента культуры Москвы в среду.

"Согласно приказу департамента культуры на должность директора Театра "Практика" с 7 августа назначен Борис Михайлович Мездрич", - сказал собеседник агентства.

Другим приказом, по его словам, Дмитрий Брусникин с этого же дня переведен с должности директора на должность художественного руководителя. "В устав театра внесены изменения: введена должность художественного руководителя и закреплено двуначалие в руководстве театром", - добавили в пресс-службе.

Оперный скандал

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В 2015 году оперный театр Новосибирска оказался в центре скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина. В версии автора Христос был представлен в качестве героя эротического фильма "Грот Венеры", который по ходу действия снимает Тангейзер.

Епархия потребовала исключить оперу из репертуара. Прокуратура Новосибирска возбудила в отношении Кулябина и директора театра Мездрича дело статье "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение".

В марте 2015 года эти административные дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Прокуратура обжаловала решение, однако затем отозвала протест. 29 марта 2015 года приказом министра культуры РФ Мездрич был уволен. 31 марта новый директор театра Владимир Кехман снял "Тангейзер" с репертуара.

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Теги: Новосибирск, Борис Мездрич

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