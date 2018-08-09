Выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Одессе отменили из-за угроз

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Организаторы выступления в Одессе нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич отказались от проведения мероприятия из-за угроз от неизвестных.

Как сообщается в фейсбуке "Зеленого театра", где должно было состояться выступление, за четыре часа до мероприятия имя писательницы появилось на сайте "Миротворец" из-за "пропаганды, нацеленной на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году.

Спустя некоторое время информация с сайта исчезла, и хотя до начала выступления Алексиевич было еще около полутора часов, "нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным", - отметили организаторы.

"Для команды "Зеленого Театра" также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам. Диалоги со Светланой Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении.

Средства на выступление Алексиевич собирались путем пожертвований. Организаторы обещают вернуть деньги.