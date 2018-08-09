Прощание с актрисой Татьяной Дегтяревой состоится в субботу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прощание с народной артисткой РФ Татьяной Дегтяревой, скончавшейся на 75-м году жизни, состоится 11 августа, сообщили в пресс-службе Московского театра "Современник".

"Прощание с Тамарой Васильевной Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория", - говорится в сообщении театра.

В "Современнике" добавили, что отпевание артистки пройдет в храме Федора Стратилата по адресу: Архангельский переулок, 15а, станция метро "Чистые пруды". Время прощания в театре обещали сообщить в пятницу.

Ранее в четверг в "Современнике" сообщили о смерти Дегтяревой.

Дегтярева родилась 29 мая 1944 года в Калининграде (нынешний Королев) Московской области, окончила театральное училище имени Щепкина, затем служила в Московском театре юного зрителя, с 1970 года - актриса театра "Современник". Преподавала актерское мастерство во ВГИКе. В 2012 году перенесла операцию по ампутации ноги.

Она сыграла в почти 40 спектаклях. Лауреат Государственной премии СССР в 1979 году за исполнение роли Агаты Гавриловны Савельевой в фильме "Вечный зов". Заслуженная артистка РСФСР с 1985 года, с 2005 года - народная артистка РФ.