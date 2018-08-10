Главные новости
ЭкономикаРФ не смогла оспорить в ВТО главный принцип Третьего энергопакета в газовой сфереВ РоссииСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятМоскваГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
Культура

Старейший народный художник СССР скончался на 100-м году жизни

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Старейший народный художник СССР, советский, армянский и российский скульптор, живописец и график, педагог Николай Никогосян скончался на сотом году жизни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ) в пятницу.

"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 10 августа 2018 года на сотом году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян", - говорится в сообщении РАХ.

Информация о времени и месте похорон уточняется.

Наиболее известными работами Никогосяна, указали в Академии, стали монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, а также памятники в Ереване и других городах Армении, посвященные выдающимся деятелям и историческим событиям. Кроме того, особое место в творчестве Никогосяна занимала мемориальная скульптура. На протяжении всей жизни Никогосян увлеченно занимался живописью и графикой, которые можно считать самостоятельной областью художественной практики мастера.

Произведения Никогосяна находятся в собраниях крупнейших музеев страны - Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, многих музеев РФ, дальнего и ближнего зарубежья, в частных коллекциях.

Никогосян родился 2 декабря 1918 года в армянском селе Шаграр (ныне Налбандян), в 1930 году переехал в Ереван. В 1937-1940 годах обучался в художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. В 1944-1947 годах обучался в Московском государственном художественном институте имени В.И.Сурикова, на факультете скульптуры. С 1942 года - член Союза художников СССР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Николай Никогосян
Культура
Умер актер и режиссер Дмитрий БрусникинУмер актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра "Практика" скончался в Москве на 61-м году жизниПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Документальный фильм о Бергмане, псевдошпионская комедия с Милой Кунис и новый китайский мультфильмПодробнее
 Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизниНародная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
Как сообщили в театре "Современник", актриса продолжала играть на сцене, даже будучи прикованной к инвалидному креслуПодробнее
 Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисахКак прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах
Корреспондент "Интерфакса" побывала на фестивале и поделилась своими впечатлениямиПодробнее
Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млнЭксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн
По мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников ЛеонардоПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионыПодробнее
 The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ ХемингуэяThe Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войныПодробнее
 Скончался писатель Владимир ВойновичСкончался писатель Владимир Войнович
Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Фотохроника 9 августа7 фото
09 августа
Фотохроника 9 августа
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРФ не смогла оспорить в ВТО главный принцип Третьего энергопакета в газовой сфереВ РоссииСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятМоскваГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыВ РоссииНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокЭкономикаПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговЭкономикаДоллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

Еврокомиссия приветствовала решение спора в ВТО между Москвой и Евросоюзом

Главный тренер "Бордо" оценил вероятность приобретения Дзюбы

Экс-президент Чили Мишель Бачелет назначена комиссаром ООН по правам человека

Сенцов заявил общественникам, что не нуждается в переводе в гражданскую клинику

"Газпром" удовлетворен, что ВТО указала ЕС на нарушения в "Третьем энергопакете"

Между тем ЕС эти нормы уже успешно реализовал и добился продажи "Газпромом" долей в сетевых компаниях или отказом от влияния на них Подробнее

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Pegas Fly отказалась от более 30 допусков к зарубежным рейсам из "Жуковского"

СК Белоруссии освободил последнего задержанного по "делу "БелТА"

Старейший народный художник СССР скончался на 100-м году жизни

"Аэрофлот" получил допуск к рейсам в Ирландию

В офис Московской еврейской общины пришли с обыском по делу об экстремизме

Qualcomm договорился с Тайванем об отмене штрафа в $773 млн

Начальники генштабов стран НАТО встретятся в Варшаве в конце сентября

Россия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфере

Россия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфереОднако часть требований России к ЕС в рамках иска суд все же поддержал Подробнее

СК Белоруссии освободил еще одного задержанного по "делу "БелТА"

Вице-мэр Оренбурга арестован по обвинению во взяточничестве

Китай увеличил импорт автомобилей в июле до рекордных $7,4 млрд

Минюст зарегистрировал приказ о повышении цен на газ "Газпрома" для промышленности

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru