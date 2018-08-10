Старейший народный художник СССР скончался на 100-м году жизни

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Старейший народный художник СССР, советский, армянский и российский скульптор, живописец и график, педагог Николай Никогосян скончался на сотом году жизни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ) в пятницу.

"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 10 августа 2018 года на сотом году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян", - говорится в сообщении РАХ.

Информация о времени и месте похорон уточняется.

Наиболее известными работами Никогосяна, указали в Академии, стали монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, а также памятники в Ереване и других городах Армении, посвященные выдающимся деятелям и историческим событиям. Кроме того, особое место в творчестве Никогосяна занимала мемориальная скульптура. На протяжении всей жизни Никогосян увлеченно занимался живописью и графикой, которые можно считать самостоятельной областью художественной практики мастера.

Произведения Никогосяна находятся в собраниях крупнейших музеев страны - Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, многих музеев РФ, дальнего и ближнего зарубежья, в частных коллекциях.

Никогосян родился 2 декабря 1918 года в армянском селе Шаграр (ныне Налбандян), в 1930 году переехал в Ереван. В 1937-1940 годах обучался в художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. В 1944-1947 годах обучался в Московском государственном художественном институте имени В.И.Сурикова, на факультете скульптуры. С 1942 года - член Союза художников СССР.