Культура

Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Англоязычный писатель индийского происхождения Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался на 86-м году жизни, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на семью автора.

Найпол был удостоен рыцарского титула, в 2001 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

Он написал более 30 книг, включая самую известную его работу "Дом для мистера Бисваса", "Излучину реки" и "В подвешенном состоянии", за которую он был удостоен Букеровской премии.

Найпол родился в Тринидаде, многие его книги описывают жизнь на островах, которые раньше были британской колонией.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Верховный суд, АСВ, Унифин
Культура
"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку
В российский прокат вышел блокбастер про противостояние Джейсона Стэйтема и гигантской акулыПодробнее
 Умер актер и режиссер Дмитрий БрусникинУмер актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра "Практика" скончался в Москве на 61-м году жизниПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Документальный фильм о Бергмане, псевдошпионская комедия с Милой Кунис и новый китайский мультфильмПодробнее
 Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизниНародная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
Как сообщили в театре "Современник", актриса продолжала играть на сцене, даже будучи прикованной к инвалидному креслуПодробнее
Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисахКак прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах
Корреспондент "Интерфакса" побывала на фестивале и поделилась своими впечатлениямиПодробнее
 Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млнЭксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн
По мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников ЛеонардоПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионыПодробнее
 The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ ХемингуэяThe Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияВ миреВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ РоссииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииВ РоссииМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаВ РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании

Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

В Москве пресекли деятельность банды, планировавшей нападение на коммерсанта

Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Самаре

Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияРабота над этим документом велась 22 года Подробнее

Путин рассказал о планах строительства глубоководного порта в районе Каспийска

Десять детей попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря под Омском

Пятый саммит "каспийской пятерки" стартовал в Казахстане

В США ультраправые в годовщину событий в Шарлоттсвилле приготовились к акциям

Балтфлот почтил память погибших подводников "Курска"

Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве

Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеПо версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийство Подробнее

Мадуро выдвинул условие для участия ФБР в расследовании покушения на него

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru