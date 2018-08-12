Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Англоязычный писатель индийского происхождения Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался на 86-м году жизни, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на семью автора.

Найпол был удостоен рыцарского титула, в 2001 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

Он написал более 30 книг, включая самую известную его работу "Дом для мистера Бисваса", "Излучину реки" и "В подвешенном состоянии", за которую он был удостоен Букеровской премии.

Найпол родился в Тринидаде, многие его книги описывают жизнь на островах, которые раньше были британской колонией.