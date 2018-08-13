Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Культура

Близкие Ареты Франклин сообщили, что певица при смерти

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Знаменитая американская певица Арета Франклин при смерти, сообщил в своей колонке для Showbiz 411 журналист Роджер Фридман, который близко знает ее семью.

По его словам, 76-летняя "Королева соула" находится у себя дома в Детройте в окружении родных.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на источник, близкий к Франклин, сообщает, что певица действительно серьезно больна.

В 2010 году у нее диагностировали рак. В 2013 году она вернулась к концертной деятельности. Последний раз она выходила на сцену в 2017 году, когда приняла участие в благотворительном концерте, организованном Элтоном Джоном. Арета Франклин отменила все концерты, запланированные на этот год.

Ранее она объявляла о намерении завершить музыкальную карьеру после выхода альбома, который должен быть выпущен этой осенью.

Арета Франклин была удостоена 18 премий "Грэмми", в 1987 году она стала первой женщиной, включенной в зал славы рок-н-ролла.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США
Культура
"Мэг: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку"Мэг: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку
В российский прокат вышел блокбастер про противостояние Джейсона Стэйтема и гигантской акулыПодробнее
 Умер актер и режиссер Дмитрий БрусникинУмер актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра "Практика" скончался в Москве на 61-м году жизниПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Документальный фильм о Бергмане, псевдошпионская комедия с Милой Кунис и новый китайский мультфильмПодробнее
 Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизниНародная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
Как сообщили в театре "Современник", актриса продолжала играть на сцене, даже будучи прикованной к инвалидному креслуПодробнее
Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисахКак прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах
Корреспондент "Интерфакса" побывала на фестивале и поделилась своими впечатлениямиПодробнее
 Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млнЭксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн
По мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников ЛеонардоПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионыПодробнее
 The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ ХемингуэяThe Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватностиЭкономикаСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Рубль после краткого повышения вновь начал снижаться к доллару и евро

В Минкультуры сочли возможным воссоздать сгоревшую в Кондопоге церковь

Вице-мэр Симферополя уволен на фоне проблем с вывозом мусора

Десятки тысяч жителей Краснодара остались без электричества из-за аварии на сетях

Суд в США отказался снять обвинения с российской компании Concord Management

Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога

Ж/д движение на курском направлении будет ограничено 3 года из-за ремонта моста через Оку

Norinco предложила построить часть ж/д кольца в Подмосковье

Агента ФБР уволили за высказывания о Трампе

Стали известны имена российских альпинистов, погибших в горах Таджикистана

США выделят Шри-Ланке $39 млн в целях безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ на переговоры с Меркель

Близкие Ареты Франклин сообщили, что певица при смерти

Посольство РФ в Лондоне отвергло возможность выдачи россиян по "делу Скрипалей"

Экс-подрядчики "Зенит-Арены" потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

Фотохроника 13 августа

Фотохроника 13 августа7 фото

Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом

Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомТак, президента неоднократно приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, так как он не учитывал разницу во времени Подробнее

Рост цен на авиабилеты из РФ за границу после курсовой корректировки составит 5-7%

Чистая прибыль МОЭК по МСФО в I полугодии снизилась на 12,1%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru