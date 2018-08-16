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Культура

В петербургской скульптурной композиции "Зодчие" перепутали архитектора с химиком

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В скульптурной композиции "Зодчие", установленной в Александровском парке Санкт-Петербурга, обнаружили ошибку: вместо французского архитектора Жана Франсуа Тома де Томона наблюдательные горожане заметили шотландского химика Томаса Томпсона.

Внимание на ошибку обратил один из интернет-пользователей. Он отметил, что фотография, использованная при создании скульптуры, является портретом шотландского химика Томаса Томпсона, но в сети она повсеместно сопровождает статьи об архитекторе Тома де Томоне.

Памятник был создан архитектором Александром Таратыновым.

По информации издания "Фонтанка.ру", Таратынов уже признал, что допустил ошибку и готов ее исправить. По его словам, при создании скульптуры Тома де Томона использовалась фотография, взятая из интернета, дополнительных исторических изысканий не проводилось.

Композиция "Зодчие" была установлена в Санкт-Петербурге в 2011 году, она состоит из фигур архитекторов Растрелли, Росси, Трезини, Монферрана, Тома де Томона, Воронихина, Захарова и Баженова, сидящих за общим столом. Рядом расположен мини-город с моделями петербургских достопримечательностей, отлитых в бронзе в масштабе 1:33. Данный проект также выполнен Таратыновым.

Инвестором проекта выступал "Газпром". В пресс-службе компании "Интерфаксу" рекомендовали переадресовать вопросы по сложившейся ситуации автору скульптуры.

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Теги: Петербург

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