Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне популярного шоу "Голос". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе", - цитирует пресс-служба слова главы дирекции музыкального вещания канала Юрии Аксюты.

По его словам, каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения.

"Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей – целых четыре команды потенциальных победителей сезона", - пояснил Аксюта.