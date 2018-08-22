Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
Культура

Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне популярного шоу "Голос". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе", - цитирует пресс-служба слова главы дирекции музыкального вещания канала Юрии Аксюты.

По его словам, каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения.

"Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей – целых четыре команды потенциальных победителей сезона", - пояснил Аксюта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сергей Шнуров, Ленинград, Голос
Культура
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В топ-3 вошли две российские лентыПодробнее
 Обвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в совращенииОбвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в совращении
Активистка #MeToo Азия Ардженто заплатила $380 тысяч актеру Джимми Беннету за молчание о домогательствахПодробнее
 Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавреУченые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре
В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалыПодробнее
 "Королева соула" Арета Франклин скончалась в США"Королева соула" Арета Франклин скончалась в США
Певица скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизниПодробнее
Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября
Худрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого годаПодробнее
 Организаторы объяснили неосведомленность Бэнкси о его выставке в МосквеОрганизаторы объяснили неосведомленность Бэнкси о его выставке в Москве
Сам художник ранее заявил, что не имеет к этой выставке никакого отношения и не берет деньги за знакомство со своим творчествомПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Новый мюзикл по хитам группы ABBA, ужастик "Слендермен" и привет из 1960-х в ЛондонеПодробнее
 Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августаПрощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа
Детский писатель скончался во вторник в возрасте 80 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Демпартия США уведомила ФБР о попытке взлома базы данных избирателей

Что произошло за день: среда, 22 августа

Россиянина задержали в Берлине за подготовку теракта, рубль подешевел в ожидании санкций, на Старый Арбат предложили вернуть машины Подробнее

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиОб этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банка Подробнее

Минэнерго выступило против идеи обязать компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ

В Мурманской области открыли охоту на медведя, разрывшего могилу

Фотохроника 22 августа

Фотохроника 22 августа6 фото

Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи

В Карелии завершено следствие по делу главы "Мемориала" Дмитриева

СМИ сообщили об отказе Кабула принять участие во встрече по Афганистану в Москве

Глава экстрим-клуба из Геленджика стал фигурантом дела о сорвавшемся с обрыва джипе

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле до 6 млн человек

Минобороны рассказало о банях и кафе на российских базах в Сирии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru