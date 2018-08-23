Глава Карелии предложил чиновникам пожертвовать на восстановление сгоревшей церкви

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава республики Карелия Артур Парфенчиков предложил чиновникам пожертвовать свой однодневный заработок на восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Предлагаю начать сбор средств с самих себя: членам правительства, а также сотрудникам органов исполнительной власти и администрации главы Карелии внести пожертвования в размере однодневного заработка", - сказал Парфенчиков в четверг на совещании, посвященном восстановлению объекта.

Глава Карелии отметил, что оригинал памятника культуры уже утрачен, но в планах - максимально аутентично воссоздать храм, "применяя методику работ того времени, привлекая специалистов плотницкого мастерства и ведущих архитекторов-реставраторов".

Как отметили участники совещания, огонь уничтожил около 90% постройки.

Сообщается, что сбором средств займется благотворительный фонд "Северный духовный путь", у которого уже имеется успешный опыт работы по строительству часовни на Сямозеро в память утонувших детей. На следующей неделе фонд откроет счет для перечисления средств на воссоздание Успенской церкви.

По оценкам Минкультуры РФ, на восстановление сгоревшей церкви потребуется более 100 млн рублей.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Памятник полностью сгорел. Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 243 и части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, и умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к своим родственникам. В настоящее время подозреваемый находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД республики.