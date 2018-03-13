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В ЦИК РФ объяснили проблему с записью на традиционный для Путина избирательный участок

Есть обновление от 18:22

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев объяснил сбоем невозможность записаться для голосования на участок, где голосует, как правило, президент Владимир Путин.

Журналист сообщила Булаеву, что не смогла на сайте Госуслуг "прикрепиться" для голосования на участке, где обычно голосует Путин. Этого участка, по ее словам, не было в базе.

"У нас достаточно большое количество избирательных участков не были отражены в базе данных. Это больницы, это участки в СИЗО. Иногда были просто сбои", - сказал Булаев.

Вместе с тем он подчеркнул, что "на всех без исключения избирательных участках по закону можно было переписать себя с участка на участок внутри страны".

"В принципе, жалоб, что человек не смог записаться, ни разу ни одной не поступало к нам", - добавил Булаев.

Их первые выборы

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Теги: ЦИК РФ, Владимир Путин
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