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Памфилова пригласила Навального в ЦИК

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова пригласила оппозиционера Алексея Навального и его соратников в четверг в Центризбирком, они подтвердили, что придут.

"Памфилова пригласила Навального и его коллег завтра на встречу. Они подтвердили, что приедут", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК в среду.

Накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Памфилова пригласила Навального и его коллег на встречу, где обещала показать, как работает система ГАС "Выборы", и что избиратели не смогут проголосовать несколько раз, используя систему "мобильный избиратель".

Ранее Навальный распространил видеоролик, в котором сотрудник его штаба пришел с паспортом в МФЦ московских районов Косино, Новокосино и Вешняки, и в каждом получил бумагу, которая якобы позволит ему проголосовать на разных участках. Оппозиционер высказал уверенность, что все 4,3 млн открепившихся - это люди, взявшие с десяток таких талонов.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил во вторник, что проголосовать несколько раз невозможно, так как система обрабатывает только единственное заявление и первое. "Хоть десять у вас талонов на руках, хоть пятнадцать. Действует один и первый. Все остальное бессмысленно. В этом есть "защита от дураков", которые пытаются взять три талона, а потом в интернете трясти ими. Вот у меня три талона, я всех обманул. Ну, радуйтесь. До 18 марта. Боюсь, будет разочарование", - сказал Булаев.

Он также добавил, что это уголовно-наказуемое деяние, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Теги: ЦИК РФ, выборы-2018
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