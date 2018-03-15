ЦИК РФ зафиксировал 38 тыс. повторных заявлений о голосовании по месту пребывания

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Почти 38 тысяч повторных заявлений о желании проголосовать по месту нахождения зафиксировала система ГАС "Выборы"; ЦИК вновь предупредил, что дважды проголосовать не получится.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на презентации информационного центра комиссии, на данный момент 5,7 млн заявлений о голосовании по месту нахождению обработано ГАС "Выборы".

"Я хотел бы сделать акцент. О чем сегодня говорят в интернете. У нас среди этих 5 с лишним миллионов есть заявления, которые написаны дважды. Таких заявлений 37 тыс. 910 заявлений", - сказал Булаев.

"Мы предупреждали, что заявление можно написать один раз, и только глухонемой не мог услышать, а слепой не мог увидеть, что заявление пишется один раз", - отметил он.

Он пояснил, что те, кто злонамеренно попробует проголосовать дважды, не сможет этого сделать.

"Если человек написал заявление и оно не было учтено, в избирком приходит информация, что к ним он может прийти. И они будут готовы к его визиту. Если он будет настаивать на решении проголосовать, то члены комиссии созвонятся с участковой комиссией, куда он подал заявление номер один. Если там подтвердят, что он проголосовал, то полиция рядом. И он будет наказан", - объяснил порядок действий Булаев.

Ранее в ЦИК прокомментировали информацию, распространенную оппозиционером Алексеем Навальным, который рассказал, что сотрудник его штаба взял направления на трех разных избирательных участках. В ЦИК констатировали, что избиратель может взять сколь угодно много отрывных талонов, но действительным является только самое первое заявление.

Согласно новым правилам, избиратель может подать заявление и сам заранее выбрать участок, на котором он собирается голосовать.