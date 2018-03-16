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Наземный общественный транспорт Москвы 18 марта будет работать как в будние дни

Есть обновление от 09:47

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти столицы ожидают, что в воскресенье, 18 марта, наземный пассажирский транспорт будет сильно загружен, как и в рабочие дни, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся на портале московской мэрии.

По данным департамента транспорта столицы, на маршруты 18 марта выйдут более 6,5 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов "Мосгортранса". Кроме того, по городу будет курсировать 1,8 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтракту.

Заммэра пояснил, что маломобильные пассажиры в воскресенье смогут воспользоваться социальным такси. "Уже поступило более 220 заявок на поездку в социальном такси 18 марта", - уточнил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта. По данным Мосгоризбиркома, в столице с 08:00 до 20:00 будет работать 3620 избирательных участков, в том числе 3445 - открытых. В Москве зарегистрировано 7,2 млн избирателей.

Их первые выборы

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Теги: Москва
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