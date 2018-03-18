ЦИК прокомментировал появление бюллетеней в урнах до открытия участка в Южно-Сахалинске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия прокомментировала кадры с трансляции голосования на выборах президента РФ на одном из участков в Южно-Сахалинске, где видно, что в первые же минуты после его открытия в урнах лежит некоторое количество бюллетеней.
Южно-Сахалинск, УИК № 295— Alexander V. Litreev (@alexlitreev) 17 марта 2018 г.
Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C
В ответ ЦИК сообщил, что в урнах находятся бюллетени, заполненные членами данной избирательной комиссии, а также сотрудниками полиции и наблюдателями, работающими на этом участке.
Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения". https://t.co/qikeDivdU6— ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.
За трансляцией с большинства избирательных участков можно наблюдать на сайте http://www.nashvybor2018.ru. Выборы в восточных регионах РФ стартовали в 23:00 в субботу по московскому времени.