ЦИК прокомментировал появление бюллетеней в урнах до открытия участка в Южно-Сахалинске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия прокомментировала кадры с трансляции голосования на выборах президента РФ на одном из участков в Южно-Сахалинске, где видно, что в первые же минуты после его открытия в урнах лежит некоторое количество бюллетеней.

Южно-Сахалинск, УИК № 295

Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) 17 марта 2018 г.

В ответ ЦИК сообщил, что в урнах находятся бюллетени, заполненные членами данной избирательной комиссии, а также сотрудниками полиции и наблюдателями, работающими на этом участке.

Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения". https://t.co/qikeDivdU6 — ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.

За трансляцией с большинства избирательных участков можно наблюдать на сайте http://www.nashvybor2018.ru . Выборы в восточных регионах РФ стартовали в 23:00 в субботу по московскому времени.