Памфилова заявила о более 15 тыс. освещающих выборы президента РФ журналистах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 15 тыс. журналистов из 3 тыс. СМИ освещают выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье.

"Освещать выборы будут более 15 тыс. человек из 3 тыс. СМИ, в том числе - 99 иностранных СМИ", - сказала она журналистам.

По ее словам, в 2018 году на выборы президента РФ прибыло 1,5 тыс. международных наблюдателей из 109 стран, что более чем в два раза превышает количество зарубежных наблюдателей на выборах в 2012 году.

"Прибыло более 1,5 тыс. международных наблюдателей из 109 стран. Самая большая миссия - ОБСЕ, вместе с парламентской ассамблеей ОБСЕ - 580 человек. А в 2012 году было 685 наблюдателей", - сказала Памфилова.

Она добавила, что наблюдатели сами выбирают, в какие регионы им поехать и будут работать в 53 субъектах страны. "Мы оказываем им все необходимое содействие", - отметила глава ЦИК.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.