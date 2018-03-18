Приморское отделение ЛДПР пожаловалось на вброс бюллетеней в Артеме

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Приморское региональное отделение ЛДПР заявило о попавшем на видео вбросе избирательных бюллетеней на избирательном участке в городе Артеме, говорится в сообщении приморского отделения партии.

По заявлению доверенного лица Владимира Жириновского Власа Копейкина, в воскресенье в участковой избирательной комиссии №326, находящейся в Артеме, "камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии", говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель ЛДПР подал жалобу в избирательную комиссию Приморского края, а также следственные органы, прокуратуру и УМВД региона.

Копейкин требует, чтобы избирательная комиссия Приморского края отменила итоги голосования на этом избирательном участке.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по этому сообщению проводится проверка. "Туда немедленно выехали работники краевого избиркома и прокуратуры. Мы выйдем на связь с Приморским краем и проинформируем о принятых мерах", - сказал Булаев, слова которого приводятся в телеграм-канале ЦИК.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.