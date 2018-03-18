ЦИК сообщила о фейковых жалобах на выборах от организации "Голос"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ЦИК рассматривает все поступающие жалобы, однако не все зарегистрированные движением "Голос" сообщения о нарушениях подтвердились, заявил "Интерфаксу" в воскресенье зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Если (жалобы) поступали, то всё рассматривается", - сказал он.

"Мы сегодня уже показывали несколько сюжетов, которые сделаны по инициативе, в том числе, этой организации, - отметил Булаев. - Мне кажется, что там есть много фейковых".

Он добавил, что всем стоит корректней оценивать происходящее. "У нас сегодня более 80% избирателей голосуют на участках, где есть видеонаблюдение. Поэтому мы можем посмотреть не только, что нам показывают, но что на самом деле было на участке", - сказал зампредседателя ЦИК.

Согласно сообщению движения "Голос", на президентских выборах в РФ зарегистрировано свыше 200 нарушений из 46 регионов страны, по которым направлено 19 официальных жалоб.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.