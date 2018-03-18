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В МИД РФ рассказали об угрозах радикалов желающим голосовать на Украине

Есть обновление от 14:19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В адрес тех, кто хотел проголосовать на Украине на выборах президента России, поступали угрозы, заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

"Были угрозы со стороны украинских радикальных сил, обращенные и публично, и по самым разным каналам в адрес тех, кто хотел бы прийти и проголосовать", - сказал он журналистам в воскресенье.

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"Конечно, это очень тревожный сигнал", - добавил Нестеренко.

Ранее сообщалось, что украинские власти не позволяют гражданам России в воскресенье проголосовать на выборах президента РФ на участках в российских диппредставительствах. Между тем досрочное голосование на этих участках проводилось.

Как сказал Нестеренко, участки для голосования были организованы в посольстве в Киеве и трех генконсульствах: в Харькове, Львове и Одессе. "Там уже проведены досрочные голосования", - отметил дипломат.

В воскресенье в Госдуме заявили, что Украина пытается дестабилизировать процесс выборов президента России, и пообещали обратится в ОБСЕ в связи с блокировкой Киевом доступа россиян на Украине к участкам для голосования.

Как сообщалось, полиция не пустила к зданию посольства России на Украине (Киев) желающих проголосовать на выборах президента РФ. Украинские правоохранители разрешили пройти в дипучреждение только его сотрудникам. У ограждения на подходе к посольству националисты устроили акцию.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: Украина, Киев, МИД РФ
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