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Собчак назвала свой результат победой на праймериз среди либеральных кандидатов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак расстроена своим результатом на выборах, но рассматривает его как победу на праймериз среди либеральных кандидатов.

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"На сегодняшний момент мы видим результаты, которые можем считать почти окончательными, они меня, конечно, не радуют. Мы должны понимать, что 75% голосов Путина - это другая Россия. Это, конечно, очень большая цифра, и мне жалко, что не все оппозиционно настроенные граждане", - сказала Собчак журналистам в ночь на понедельник.Она отметила, что если бы удалось мобилизовать свой электорат, результаты были бы другими.

"Но есть и хорошие новости: если рассматривать эти выборы как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов, я считаю, позитивная для меня новость, что мой результат является на данный момент лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов. Это создаёт для нашей будущей партии большую платформу для объединения", - добавила кандидат.

Ранее сообщалось, что Собчак объявила о создании "Партии перемен" совместно с экс-депутатом Госдумы РФ Дмитрием Гудковым.

Как сообщалось, кандидат в президенты РФ Владимир Путин с большим отрывом от соперников лидирует на выборах главы государства с результатом 76,18% по итогам обработки 80% протоколов избиркомов в регионах. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться. На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98%, который за последние полчаса потерял около 0,3 процента и опускается ниже отметки в 6%.

К.Собчак, напротив, продолжает демонстрировать рост - ее предварительный результат составил 1,53%. Кандидат от "Яблока" также немного улучшил свой показатель, поднявшись примерно на десятую долю процента - до 0,92%. Борис Титов ("Партия Роста") занял шестую строчку с 0,70%, конкурировавший с ним за эту позицию Максим Сурайкин ("Коммунисты России") отступил на седьмое место с 0,67%. Замыкает список Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с показателем 0,64%.

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Теги: Ксения Собчак, Россия
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