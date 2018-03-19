Собчак назвала свой результат победой на праймериз среди либеральных кандидатов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак расстроена своим результатом на выборах, но рассматривает его как победу на праймериз среди либеральных кандидатов.

"На сегодняшний момент мы видим результаты, которые можем считать почти окончательными, они меня, конечно, не радуют. Мы должны понимать, что 75% голосов Путина - это другая Россия. Это, конечно, очень большая цифра, и мне жалко, что не все оппозиционно настроенные граждане", - сказала Собчак журналистам в ночь на понедельник.Она отметила, что если бы удалось мобилизовать свой электорат, результаты были бы другими.

"Но есть и хорошие новости: если рассматривать эти выборы как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов, я считаю, позитивная для меня новость, что мой результат является на данный момент лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов. Это создаёт для нашей будущей партии большую платформу для объединения", - добавила кандидат.

Ранее сообщалось, что Собчак объявила о создании "Партии перемен" совместно с экс-депутатом Госдумы РФ Дмитрием Гудковым.

Как сообщалось, кандидат в президенты РФ Владимир Путин с большим отрывом от соперников лидирует на выборах главы государства с результатом 76,18% по итогам обработки 80% протоколов избиркомов в регионах. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться. На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98%, который за последние полчаса потерял около 0,3 процента и опускается ниже отметки в 6%.

К.Собчак, напротив, продолжает демонстрировать рост - ее предварительный результат составил 1,53%. Кандидат от "Яблока" также немного улучшил свой показатель, поднявшись примерно на десятую долю процента - до 0,92%. Борис Титов ("Партия Роста") занял шестую строчку с 0,70%, конкурировавший с ним за эту позицию Максим Сурайкин ("Коммунисты России") отступил на седьмое место с 0,67%. Замыкает список Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с показателем 0,64%.