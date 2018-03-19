Штаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Штаб кандидата в президенты РФ Максима Сурайкина не признает данные ЦИК, будет вести альтернативный подсчет, заявляет пресс-служба партии "Коммунисты России".

"Штаб кандидата Максима Сурайкина и партия "Коммунисты России" не признают цифр, оглашённых ЦИК РФ по поддержке избирателями нашего кандидата", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Там отметили, что 19 марта в течение дня штаб рассчитывает завершить альтернативный подсчёт голосов.

В партии отмечают, что по ее данным с избирательных участков, Сурайкин получает от 1,5% до 2,8% голосов и занимает 4-5-е место с большим отрывом от следующих за ним кандидатов в президенты.

"Победа господина Путина не вызывает у нас сомнений, однако цифры поддержки, обнародованные ЦИК РФ относительно Явлинского, Собчак, Титова нашими протоколами не подтверждаются", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, по итогам обработки 80% протоколов избиркомов в регионах, М.Сурайкин набрал 0,67%.