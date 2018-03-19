Путин набирает 76,41% голосов после обработки 90% протоколов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса".

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набирает 12,05% голосов, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,85%.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак улучшила свой результат до 1,59%. Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский вплотную приблизился к однопроцентному рубежу, набрав 0,98%. Кандидат Борис Титов ("Партия Роста") закрепился на шестой строчке с 0,73%, за ним идет выдвинутый партией "Коммунисты России" Максим Сурайкин с 0,68% голосов, и замыкает гонку Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с показателем 0,65%.