Более 48 тыс. бюллетеней признаны недействительными в Подмосковье

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье по итогам воскресного голосования признаны недействительными 48 тысяч избирательных бюллетеней, сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Число недействительных бюллетеней в Подмосковье составило 48 тыс. 150 штук. Число действительных - 3,6 млн штук", - сказала Коновалова на пресс-конференции в Москве.

Она уточнила, что недействительный бюллетень - это тот, в котором стоит более одного знака в квадрате напротив кандидата.

Коновалова напомнила, что на одном из избирательных участков в Люберцах были аннулированы итоги голосования из-за того, что там был зафиксирован вброс бюллетеней.