Глава Otis в Европе: компания продолжит наращивать присутствие в России

Патрик Блетон рассказал о ситуации на рынке и планах на ближайшие годы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Компания-производитель лифтов, эскалаторов и траволаторов Otis, являющаяся частью корпорации United Technologies, в уходящем году продолжила расширение производственных линий в Санкт-Петербурге и завершила один из этапов программы увеличения присутствия в российских регионах, открыв 6 новых региональных офисов в таких городах, как Красноярск, Томск, Тюмень, Рязань, Анапа, Сергиев Посад. На сегодняшний день у компании 50 региональных филиалов в РФ, а к концу 2018 года их число должно увеличиться до 60.

Президент Otis в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Патрик Блетон поделился с "Интерфаксом" мыслями о ситуации на рынке и планами на ближайшие годы.

- Каким был этот год для Otis в России и СНГ с учетом экономического спада в большинстве стран региона?

- Для нас это было время инвестиций: я всегда считал, что в любой трудной ситуации есть возможность развития бизнеса. Если говорить о результатах, то они хорошие: рентабельность сохраняется, выручка немного снизилась, но это нормально, поскольку деловая активность следует за рынком, а он был несколько подавлен.

Мне кажется, Россия хорошо держалась, траектория была положительной, несмотря на сложные экономические условия и вызовы. Спрос на рынке сохраняется. Для меня Россия - особый случай, я здесь прожил три года, работал на Otis в Москве, провел много времени в различных регионах России, Украины и СНГ. Отличные были годы.

Бизнес идет хорошо, особенно по новым продуктам. Мы несколько отошли от коммерческого сектора, в большей степени сфокусировавшись на жилой недвижимости.

- В целом какова сейчас структура портфеля Otis на российском рынке? Какой сегмент сейчас является для компании основным?

- В 2007-2009 годах около 40% составляла коммерческая недвижимость: торговые центры, гостиницы, офисы. А на сегодняшний день большинство наших проектов - это жилые здания.

- Новостройки или модернизация старого жилого фонда?

- Новые, в данном случае я говорю о новостройках.

- В основном это высотные здания или малоэтажные?

- Много высотных зданий в стадии строительства, поступают запросы о работе над новыми проектами, и это хороший знак - люди все еще заинтересованы, для страны это хорошо. По моим данным, реализация этих проектов начнется где-то в 2018 году. Однако технические моменты надо проработать заранее, может потребоваться не один год.

- Как вы оцениваете конкурентную ситуацию и долю Otis на профильном рынке в России?

- Я бы сказал, что в целом мы сохранили свои позиции, особенно с учетом инвестиций в новую продукцию. Для нас одним из преимуществ было наличие производственных мощностей в России. В своей отрасли Otis - единственная в России иностранная компания, у которой есть три предприятия и полный цикл производства на территории страны. Нам это помогает сохранять конкурентоспособность, в том числе с точки зрения издержек, что было крайне важно в сложившихся условиях и позволило сохранить объем присутствия.

Некоторые компании предпочитают уходить, как только в стране начинается кризис. Такой подход к ведению бизнеса здесь не сработает. Если посмотреть на историю России, то понимаешь, что нужно просто подождать - и всё восстановится.

- Если кризис - это возможность, то каковы ваши инвестиционные планы? Планируете ли вы расширение производства в России или создание новых предприятий?

- Мы сейчас как раз завершаем работу над расширением завода в Санкт-Петербурге. Обычно мы проводим такие работы, когда нагрузка на производство меньше. Мы запустили новую линию сборки дверей, и теперь Otis выполняет в России почти весь цикл производства лифтов без машинного помещения GeN2. Степень локализации производства компании в России очень высока.

Следующий шаг для нас - расширение линейки за счет увеличения площади кабин лифтов. В России есть стремление заменять пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг машинами на 1000 кг, поэтому мы переходим в эту категорию.

А если говорить об инновациях, то следующий шаг - это так называемые "connected elevators", интеллектуальные лифты, подключенные к сети и максимально наполненные последними разработками в лифтостроении.

- И как это работает?

- Как "Сonnected cars" - мы во многом следуем за автомобилестроением.

Лифты будущего будут оборудованы системой экранов Otis eView, мы сможем обеспечить подключение к Call Centers, дистанционный контроль. В случае возникновения проблем наши механики сразу же будут точно знать, в чем дело. Наши клиенты смогут использовать системы eView для трансляции внутри кабины лифта: как рекламы, так и телеканалов и информационных сообщений.

Кроме того, благодаря решению Otis eCall больше не нужно будет нажимать кнопки в лифте: у вас в кармане мобильный телефон, и лифт "узнает" вас и везет сразу на нужный этаж. С точки зрения безопасности - это очень важное решение.

- А что это означает для сферы обслуживания лифтового хозяйства?

- Основной стратегией и главным трендом становится проект по цифровой трансформации. У наших клиентов будет полная информация обо всем, что происходит с лифтами, полная прозрачность. Механики будут незамедлительно получать информацию на телефоны, отчитываться о состоянии лифта перед клиентами через приложение. Когда механик выезжает на место для ремонта, он сможет пообщаться с инженером по дистанционной связи, то есть не нужно будет 10 раз приезжать и возвращаться - речь идет о масштабной трансформации обслуживания.

- Большие данные сыграют какую-то роль в этом процессе?

- Да, мы выбрали партнерами Microsoft и AT&T для поддержки проекта по цифровизации. Очень надеюсь, что большие данные помогут нам понять, в чем заключаются те 20% проблем, на которые приходятся 80% затрат компании на техобслуживание и ремонт.

- Российским клиентам эти возможности также будут доступны с 2018 года?

- Да, в следующем году мы представим "Connected elevators" в пяти пилотных странах, а в 2018 году мы запустим этот проект в России. В рамках подготовки к этой трансформации мы продолжаем расширять региональное покрытие. Так, в 2015-2016 годах мы открыли 6 отделений в различных городах России: в Красноярске, Томске, Тюмени, Рязани, Анапе, Сергиев Посаде. К 2018 году количество филиалов в России, согласно нашим планам, достигнет шестидесяти.

- Это центры продаж или технической поддержки?

- И то, и другое. Это своеобразный "дом Otis": сотрудники, отвечающие за продажи, менеджеры, техники - поскольку в России география играет огромную роль. Мы продаем лифты по всей стране, каждый день наши лифты перевозят 6 млн человек в различных российских регионах. Так что в целях повышения безопасности и надежности нам важно расширять наше географическое присутствие, иметь максимальное покрытие с точки зрения сервиса и быть ближе к нашему клиенту.

Всё больше людей не готовы мириться с тем, что лифт не работает. Знаете, какая поломка в доме раздражает людей больше всего? По статистике, это поломка телевизора, однако лифты тоже в начале этого списка - на третьем месте.

- Как складывалась ситуация в регионе Европа, Ближний Восток и Африка в целом в уходящем году?

- Важной темой по всему миру было ценовое давление. Отличной новостью для нас является тот факт, что рост заказов в 2016 году превысил 10%. В Западной Европе рост особенно силен, спрос восстанавливается. В целом, год был хорошим.

В 2016 году Otis увеличила инвестиции в НИОКР по сравнению с 2015 годом на четверть, и в ближайшем будущем планирует их удвоить. В России у нас также есть инжиниринговый центр при нашем производстве в Санкт-Петербурге.

Мы провели значительную реорганизацию по многим параметрам, увеличили охват рынка, многое поменяли в сфере обслуживания: на сегодняшний день в EMEA установлен один миллион лифтов Otis, и все они требуют обслуживания. Именно поэтому мы хотим ускорить процесс цифровой трансформации сервиса начиная с 2017 года.

Мы также работаем над снижением издержек в сфере обслуживания лифтов.

- А какие трудности возникают при работе на российском рынке?

- Для нас сложность номер один - это кадры. Найти хороших инженеров, которых можно очень быстро "встроить" в процесс, квалифицированных рабочих непросто. На сегодняшний день нам не хватает работников с необходимыми навыками, и мы вынуждены самостоятельно их обучать, а это огромные инвестиции. Нам очень нужны инженеры, больше специалистов, для нас это крайне важно.

- Otis все делает самостоятельно или у вас есть партнеры среди учебных заведений разного уровня?

- Буквально на днях обсуждались варианты, с каким учебным заведением мы можем создать партнерскую программу для обучения инженеров. У нас есть международные инициативы: в течение трех недель инженеры ездят по миру и смотрят, как идет работа в США или в Европе. Есть программа для руководителей, мы инвестируем в MBA. Компания также пытается выявить наиболее одаренных сотрудников и дать им новые навыки, новый инструментарий, чтобы в будущем именно они руководили бизнесом. В России наш топ-менеджмент на 98% - это местные специалисты, и 60% наших руководителей прошли через наши программы обучения.

- Последнее время ведется работа над улучшением доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Otis отмечает повышение спроса на такие продукты?

- Интерес есть, и мы готовы поставлять продукцию для любого такого проекта. Например, у нас был большой проект с Московским регионом, в рамках которого мы поставили 400 лифтов, учитывающих особенности людей с ограниченными возможностями.

Otis Elevator Company основана в 1853 году в штате Нью-Йорк, в 1976 году была выкуплена корпорацией United Technologies Corp. (UTC). Число установленных лифтов и эскалаторов в мире превысило 2,6 млн. В подразделениях Otis работает около 66 тыс. человек.

UTC объединяет ряд компаний, поставляющих продукцию и услуги для аэрокосмической и строительной отраслей: авиадвигатели Pratt & Whitney, системы для воздушных судов UTC Aerospace Systems (в прошлом Hamilton Sundstrand и Goodrich), системы для кондиционирования и отопления Carrier, средства пожарной безопасности UTC Fire & Security. Предприятия компании работают примерно в 70 странах. Годовая выручка UTC по всему миру составила в 2015 году $56 млрд, Otis - $12 млрд.

В России у компании Otis три производства: в Санкт-Петербурге, Москве и Щербинке. В российском подразделении компании около 3 тыс. специалистов. Объем производства лифтов Otis на заводе полного цикла в Санкт-Петербурге составляет более 5 тыс. единиц в год.