Андрей Келин: Проблема с транспондерами была чисто надуманная

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью агентству "Интерфакс" рассказал, сказывается ли членство Турции в НАТО на нашем взаимодействии с ней по Сирии, рассматривает ли мы НАТО в качестве анахронизма и чем закончилась история с транспондерами

- Андрей Владимирович, мы сейчас восстанавливаем отношения с Турцией. Взаимодействие с этой страной сыграло важную роль в освобождении сирийского Алеппо. Турция - первая страна НАТО, которая стала взаимодействовать с нами на сирийском направлении, в борьбе с терроризмом. Но эта страна член НАТО, где сложился антироссийский консенсус. Не подрывает ли данное обстоятельство доверия к Турции. Не остаются ли у нас сомнения в отношении этой страны?

- Сомнения у нас в отношениях с Турцией были всегда. На протяжении всей нашей истории российско-турецкие отношения складывались волнообразно – то дружба, то проблемы. Мы только из-за Крыма воевали восемь раз, если я не ошибаюсь. Вы только вспомните историю, когда американцы в начале 60-х годов прошлого века размещали в Турции ядерные ракеты "Тор" и "Юпитер".

Просто Турция - это огромная страна, у которой свои интересы в Черноморье, и эти интересы во многом состыковываются с нашими, они близки, поскольку мы в одном регионе. Поэтому нам с Турцией гораздо проще находить общий язык, чем с Соединенными Штатами, скажем, по региону Черного моря. Американцы очень от него далеко и слабо себе представляют, что здесь происходит.

Я знаю, что сейчас идут дебаты по поводу решения НАТО усилить военное присутствие в Черном море. Но не все с этим решением согласны, в частности, причерноморские страны. Я знаю, что в Анкаре хотели бы возродить такие формы регионального сотрудничества флотов, как Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия "Блэксифор" (объединяла Болгарию, Грузию, Россию, Румынию, Турцию, Украину и Грузию – ИФ). Позднее была запущена международная операция с участием Турции и России "Черноморская гармония". Она была направлена на противодействие терроризму, то есть на поиск и идентификацию судов, которые вызывают подозрения.

Это несколько забытые формы сотрудничества, но они были бы очень полезны в нынешней обстановке. И Турция как раз могла бы стать нашим основным партнером.

- Но применимо ли слово доверие к нашим отношениям с Турцией, взаимодействию по таким важным вопросам, как борьба с терроризмом, сирийскому кризису, учитывая ее членство в НАТО?

- Что касается именно натовского аспекта, то, он, наверное, неприменим к Сирии. Поскольку НАТО Сирией не занимается, то у нее нет и единой политики в отношении Ближнего Востока и Сирии. Турция здесь действует как самостоятельная страна, она не связана какими-либо натовскими политическими установками, их просто не существует применительно к Сирии, Алеппо.

- А мы хотели бы, чтобы другие страны НАТО так же с нами активно взаимодействовали, подключились к решению сирийского конфликта, к борьбе с терроризмом?

- Турция - очень крупный, самостоятельный, важный региональный игрок. Я не вижу среди восточноевропейских стран таких, которые были бы настолько же сильны и являлись самостоятельными региональными игроками. Мы с Турцией занимаем особое положение, которое необходимо использовать не только в целях прекращения боевых действий в Сирии, но и для достижения политического урегулирования конфликта.

- Наше взаимодействие с Турцией может способствовать тому, чтобы НАТО пересмотрела антироссийскую направленность?

- Я не думаю. НАТО является одной из самых консервативных организаций. По природе своей и по характеру НАТО была создана для противодействия Советскому Союзу, а с его распадом эта направленность организации спроецировалась на Россию.

Сейчас в НАТО происходит определенная смена, должен появиться новый американский постпред. Он традиционно является политическим назначенцем, и посмотрим, кто это будет.

В НАТО всегда доминировала американская позиция, ключевые установки идут из Вашингтона, и остальные страны им следуют. Существует известный механизм так называемой "четверки" - Великобритания, Германия, Франция и США, которая, по сути, играет определяющую роль в принятии решений в НАТО. На этой основе и происходит консолидация.

- В свое время в России называли НАТО реликтом холодной войны, анахронизмом. На ваш взгляд, НАТО в ее нынешнем виде имеет право на существование?

- Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей.

Есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации. Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи.

Вот это разделение труда очень сильно облегчает бюджетные затраты на обороны. И в результате сейчас всего лишь четыре страны выполняют норматив НАТО по военным затратам - 2% от ВВП, а расходы на оборону всех остальных стран альянса значительно меньше. Скажем, в Германии это 1,2% от ВВП.

Конечно же, дешевле состоять в таком военном союзе, чем самостоятельно строить оборону по всему азимуту. И, действительно, невозможно убедить страны-члены, в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, потому что чисто рациональные резоны перевешивают.

- То есть НАТО имеет право на существование и с ней надо считаться?

- Это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься. С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было.

- Как вы видите в новом году отношения с ЕС?

- Вы знаете, у нас есть отдельные направления, где эти отношения продолжают развиваться довольно активно. К их числу я бы отнес научные связи, например. Продолжается сотрудничество в сфере авиации, мирного атома. Есть целый спектр вопросов, связанных с региональными проектами, такими, как "Северное измерение", работают восемь приграничных программ, на которые выделяются деньги и нами, и ЕСовцами.

От этих приграничных программ есть реальная отдача. Например, в Калининграде построены очистные сооружения, их должны весной запустить. Очень дорогостоящий проект. Приграничные региональные программы продолжают успешно развиваться на севере Европы. В них очень заинтересованы Финляндия, Норвегия и другие страны региона.

Но в некоторых сферах взаимодействие с ЕС очень сильно заидеологизировано, и все там поставлены на "холд" Брюсселем до выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. К таковым можно, например, отнести развитие отношений между ЕС и ЕАЭС: еэсовцы говорят, что пока не будут выполнены минские соглашения, ничего в этой области не произойдет.

Некоторые директораты в Еврокомиссии, насколько нам известно, готовы предложить возобновить консультации. А им говорят: нет, остановитесь до выполнения минских соглашений. Поэтому что будет в будущем году, я вам сказать не могу. Я могу только констатировать, что постпредство Евросоюза в Москве сохраняет полный комплект своих сотрудников, никто не уезжает, все находятся на своих местах и ждут, пока политический кризис в наших отношениях разрешится.

- А перспектива проведения совместной инвентаризации отношений РФ и ЕС пока не просматривается?

- Она абсолютно таким же образом поставлена Евросоюзом на "холд", в контекст выполнения минских соглашений.

- Нашла ли свое решение проблема полетов боевой авиации НАТО и РФ над Балтикой с выключенными транспондерами? Обсуждалась ли эта тема на декабрьском заседании Совета РФ - НАТО на уровне постпредов?

- Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию.

Выяснилось, во-первых, что проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО - ИФ) - намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами. Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это - одна из стран-членов НАТО.

И это, собственно, все. Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны. Оказалось, что, в общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей.

Мы полагаем, что нужно дорабатывать эту тему там, где, собственно, она и должна быть доработана, а именно, в ИКАО. А то, что происходило вокруг данной темы, это искусственное нагнетание обстановки с тем, чтобы по возможности еще раз нас в чем-то обвинить.