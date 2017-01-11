Посол Палестины в РФ: международное сообщество должно определить сроки прекращения оккупации палестинских территорий

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказал о главных темах предстоящей Международной министерской конференции по палестино-израильскому урегулированию в Париже и межпалестинской встречи по вопросам внутрипалестинского примирения в Москве, а также перспективе встречи лидеров Палестины и Израиля.

- В воскресенье 15 января в Париже пройдет Международная министерская конференция по палестино-израильскому урегулированию. Какие основные вопросы будут затронуты на конференции и какова будет позиция Палестины?

- Да, такая конференция планируется, это подтверждено. Наша позиция заключается в том, что необходимо начать мирный процесс, который положит конец израильской оккупации. Нужно, чтобы на этой конференции были определены сроки ее прекращения. Согласно международному праву и резолюциям СБ ООН, земли на западном берегу (реки Иордан) являются оккупированными, как и Иерусалим. О том, что он находится под оккупацией, говорим не только мы, но и все международное сообщество, резолюции СБ ООН и даже последняя резолюция 2334, которая осуждает строительство израильских поселений на палестинской территории. Следовательно, нам необходимо на этой конференции обратиться к международному сообществу с тем, чтобы оно помогло прекратить израильскую оккупацию, и не просто прекратить, но и определить сроки, в которые она будет прекращена. Если все пойдет в правильном направлении, как ожидает французская сторона, а в конференции примут участие более 70 стран, нам будет необходимо, чтобы международное сообщество в течение года выработало график, согласно которому будет прекращена израильская оккупация. Если израильской оккупации не будет положен конец, международное сообщество должно заставить Израиль прекратить ее.

В то же время в связи с ситуацией, которая складывается в мире, с тем, что Израиль отказался принять участие в конференции, что мы не знаем позицию США, их администрации, ситуация может измениться. Но мы верим, что после принятия резолюции СБ ООН несколько недель назад, конференция в Париже может придать новый импульс решению палестинской проблемы.

- На эту же дату в Москве запланировано проведение межпалестинской встречи по вопросам внутрипалестинского примирения. На каком уровне пройдет встреча, кто примет в ней участие и какие вопросы будут обсуждаться?

- Такая конференция пройдет, но на другом уровне. Более девяти-десяти палестинских фракций примут в ней участие: ХАМАС, Джихад, Национальный фронт, Национальные демократы. Много палестинских фракций. Главная идея межпалестинского диалога-обсудить урегулирование в контексте российской инициативы как положить конец локальным проблемам и есть ли возможность для воссоединения, поскольку Палестина сталкивается со многими проблемами из-за израильской оккупации. Мы высоко ценим то, что Россия согласилась принять у себя эту встречу. С моей точки зрения как посла, этот диалог между палестинскими фракциями в Москве может дать Москве возможность выступить с новой инициативой о том, как положить конец палестино-израильской проблеме.

- Есть ли еще шансы на проведение прямых переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Москве?

- В соответствии с инициативой российской стороны, вы знаете нашу позицию, мы положительно относимся к инициативе, Махмуд Аббас дал согласие на встречу с премьер-министром Нетаньяху в Москве. Проблема заключается в позиции израильской стороны. Она пытается уйти от любой ответственности в вопросах мирного урегулирования. Но, если вдруг Нетаньяху завтра согласится на проведение такой встречи, мы к этому готовы. Вместе с тем российская сторона продолжает свои усилия по организации такой встречи. Мы верим, что Москва – это лучшее место для такой встречи.

- Планируются ли в ближайшее время визиты представителей Палестины в Москву в ближйшее время?

- Сначала необходимо провести все запланированные встречи. Доктор Саеб Эрекат, глава Департамента по переговорам ООП (Организации освобождения Палестины) завтра прибудет в Москву с визитом. Он планирует встреться послезавтра с министром Лавровым. Многие делегации планируют приехать. Определенно президент также планирует посетить страну, но не сейчас. Махмуд Аббас приедет в Москву.