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Интервью

Генпрокурор Израиля: совместная работа Израиля и России по антитеррору усилит наши позиции

Шай Ницан рассказал о перспективах сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом

Генпрокурор Израиля: совместная работа Израиля и России по антитеррору усилит наши позиции
Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан
Фото: Zuma / ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой по итогам визита в Москву рассказал о перспективах взаимодействия Москвы и Тель-Авива по вопросам антитеррора, мерах, которые Израиль принимает для борьбы с терроризмом внутри страны и взаимодействии с Россией в правоохранительной сфере.

- Как вы оцениваете взаимодействие России и Израиля в правоохранительной сфере, в частности, в вопросах по борьбе с преступностью?

- Между нашими странами сложились хорошие партнерские отношения. Кроме прочего мы взаимодействуем по вопросам экстрадиции россиян, совершивших преступления в Израиле. Этот процесс хорошо налажен. В большинстве случаев, когда российская сторона обращается к израильской или наоборот, ответ на запрос положительный.

- Говоря об экстрадиции: Азербайджан добивается выдачи из Белоруссии блогера Александра Лапшина, имеющего двойное гражданство: России и Израиля. Какова позиция израильской стороны и есть ли контакт с российскими коллегами по данному вопросу?

- Для нас он - гражданин Израиля и мы хотим защитить его. Для Израиля важно, чтобы консул имел возможность посещать израильтянина, находящегося в заключении. Конечно, мы будем взаимодействовать с Россией в решении этого вопроса и надеемся, что эта история закончится положительно.

- Какие меры предпринимает Израиль для борьбы с терроризмом в стране и каким образом пресекается финансирование террористов?

- Это очень важный вопрос для Израиля, поскольку мы сталкиваемся с серьезной проблемой в этой области. Израильские правоохранительные органы ведут борьбу с терроризмом в рамках уголовных и административных мер. Например, если мы задержим кого-то, кто имеет отношение к террористической деятельности, разумеется, он предстанет перед судом. Но делается гораздо больше.

В частности, если мы задержим кого-то, кто спонсирует террористические организации, то денежные средства будут конфискованы. Мы убеждены в том, что деньги являются главным двигателем терроризма. Можно задержать и посадить в тюрьму сколько угодно террористов, но на их место, к сожалению, всегда придут другие. Нужно задержать спонсоров и прекратить финансирование, тогда террористические организации не смогут осуществлять свои действия. Именно поэтому Израиль старается пресечь финансирование терроризма, и нам необходимо взаимодействовать с другими странами для выявления и блокирования денежных потоков.

- Могли бы вы подробнее рассказать о мерах, принимаемых в Израиле для пресечения финансирования терроризма?

- Как я уже отметил, если в результате расследования становится ясно, что речь идет о финансировании терроризма, генеральная прокуратура дает распоряжение о необходимости блокирования денежных потоков. Такие денежные потоки обычно направлены на создание военно-ресурсной базы, а также на построение гражданской инфраструктуры, которая может быть использована террористами. Поэтому для эффективной борьбы с терроризмом необходимо прежде всего пресечь такое финансирование.

- С какими странами Израиль взаимодействует в этой области, и осуществляется ли взаимодействие с Россией?

- Правоохранительные органы Израиля осуществляют взаимодействие с любой страной, готовой к сотрудничеству с нами. Это большое число стран. Для отдельной страны всегда гораздо сложнее самостоятельно бороться с терроризмом и финансированием террористической деятельности.

Только позавчера я встретился с генпрокурором России Юрием Чайкой. Наш разговор длился час, и наши мнения сошлись в вопросе необходимости взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом.

- Каковы в целом были результаты упомянутой вами встречи и какие темы были затронуты в ходе разговора?

- Мы обсуждали двустороннее взаимодействие между Россией и Израилем в том числе и в контексте международной борьбы с терроризмом. Как известно, террористы ИГИЛ угрожают не только Израилю, но и России, а также многим другим странам.

Я надеюсь, что совместная работа усилит наши позиции. У генпрокуратуры Израиля очень хорошие отношения с российской стороной: в прошлом году две делегации Израиля приезжали в Россию, в этом году делегация из России посетит Израиль. Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться, и мы будем обмениваться необходимой информацией о террористических организациях, что позволит обеим странам эффективнее бороться с терроризмом.

- В Израиле довольно остро стоит проблема терроризма, осуществляемого жителями Палестины, в особенности на палестино-израильской границе. Какие меры предпринимаются для борьбы с этим явлением?

- Израильские правоохранительные органы борются с этим злом так же, как и в любой стране, которая сталкивается с проявлениями терроризма, направленными против ее мирного населения. Главная проблема заключается в том, что в результате таких атак мирные граждане гибнут и получают ранения.

Если террорист заложит бомбу в автобусе или нападет с ножом, будут предприняты все усилия для того, чтобы задержать этого человека. Именно потому, что Израиль – демократическая страна, нам важно, чтобы террорист предстал перед судом.

Как я уже сказал, противодействие терроризму требует исполнения комплекса уголовно-правовых и административно – финансовых мер, и мы прикладываем все усилия в борьбе с этой угрозой.

Теги: Израиль
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