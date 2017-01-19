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Интервью

Посол Израиля в РФ: Нас устраивает взаимопонимание с Москвой по Сирии

Гарри Корен изложил актуальную позицию по палестино-израильскому урегулированию и дал оценку подходам к ситуации в Сирии

Посол Израиля в РФ: Нас устраивает взаимопонимание с Москвой по Сирии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Гарри Корен, недавно приступивший к своим обязанностям в Москве, дал интервью "Интерфаксу", в котором изложил актуальную позицию по палестино-израильскому урегулированию и дал оценку подходам Израиля и России к ситуации в Сирии.

- Господин посол, вы недавно приехали в Москву. Какие главные приоритеты и задачи у вас в качестве посла Израиля в Москве?

- Мои предшественники, послы Цви Хейфец, Дорит Голендер, Анна Азари и другие, а также все коллеги в посольстве, которые трудятся сейчас, провели очень успешную работу. Состояние государственных отношений и связей Израиля с Россией в отличной форме. У нас есть и были государственные визиты, в прошлом году отмечали 25 лет возобновления дипломатических отношений. Я был тогда в России, так что в большой степени моя роль будет в следующем: сохранять существующие связи, а также углублять и расширять их, этим и занимаются дипломаты. В посольстве с нашей стороны очень талантливая группа коллег - опытных израильских дипломатов, которые уже несколько лет тут работают. Я в России тоже уже работал, курировал отношения с Россией в израильском МИДе в прошлом, говорю на русском языке.

Будет привнесено и новое в работу. Появятся определенные соглашения, над которыми мы начали работать, будь то с Россией, будь то в экономической области в отношении зоны свободной торговли с ЕврАзЭС и другие. Учитывая свой личный опыт, я бы хотел поставить в числе приоритетов сотрудничество в области новых технологий и в целом в любой инновационной сфере. Но, помимо этого будем развивать и традиционные отрасли: сельское хозяйство, энергетику, здравоохранение и так далее.

- Господин посол, известно, что Россия уже в течение нескольких месяцев предлагает Москву в качестве площадки для проведения прямых переговоров между лидерами Израиля Беньямином Нетаньяху и Палестины Махмудом Аббасом. Ваше отношение к этой инициативе, и выдвигаете ли вы какие-либо условия для проведения подобного рода встречи?

- Во-первых, мы приветствуем российскую позицию, мы благодарны российскому предложению о проведении этой встречи именно в Москве. Как вам, наверное, известно, премьер Нетаньяху не раз выступал и говорил, что он готов встретиться с Махмудом Аббасом в Иерусалиме, в Рамалле или в другой, третьей столице. Конечно, Москва могла бы очень нам подойти.

Проблема стоит в палестинской позиции. Вы знаете, только что прошла Парижская конференция. И в этом смысле мы также благодарны российской позиции и МИДу России за принятое решение ограничить свое присутствие в Париже на уровне моего коллеги, посла Российской Федерации во Франции. Россия, как и мы, прекрасно понимает, чего пытались добиться палестинцы при помощи определенных европейских коллег, особенно во Франции – они пытались достичь некоего байпаса, а именно уклониться и избежать прямых переговоров путем нажима на Израиль и создания какого-то международного диктата для решения конфликта между нами и палестинцами таким путем. Россия понимает, как и мы, что решение может быть достигнуто только путем прямых двусторонних переговоров без посредников и без каких-либо предварительных условий.

Мы ждем, чтобы палестинцы очень четко нам бы сказали, что готовы на переговоры без каких-либо предварительных условий, потому что предварительные условия всегда выдвигались будь то прекращение и замораживание строительства поселений или освобождение террористов, часто таких, у кого на самом деле кровь на руках. Были такие дела в прошлом. Мы раньше соглашались по просьбе американцев пойти на такие условия. Ни к чему это не привело, только к усилению подстрекательства и волны террора. Надеемся, что у палестинской стороны созреет понимание, что иного пути нет.

- Как вы оцениваете нынешний уровень взаимопонимания между Израилем и Россией по Сирии. Есть ли какие-то новые подвижки в позициях и подходах двух стран за последнее время, на ваш взгляд?

- На данный момент существующее взаимопонимание нас очень устраивает. Сирия, и не только Сирия, обговаривалась на самом высоком уровне, с вашей стороны - президентом Путиным, с нашей стороны - премьер-министром Нетаньяху. Россия понимает определенные наши озабоченности, понимает то, что может создать для нас неприемлемые угрозы на Голанских высотах или в том, что касается передачи стратегически опасного оружия террористической группировке Хезболла. Все это обсуждается в открытую, помимо самого высокого уровня работают каналы связи, в том числе дипломатические и военные. Мы довольны открытостью российской стороны и готовностью выслушать нас, и готовностью принять не только к сведению наши озабоченности, но в большей степени понять и разделить наши интересы.

Теги: Гарри Корен
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