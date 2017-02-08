Посол РФ в Израиле: диппредставительства не могут находиться в Иерусалиме

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Израиле Александр Шеин в интервью "Интерфаксу" прокомментировал недавнее голосование в Совбезе ООН по резолюции, осуждающей поселенческую деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан, а также рассказал о возможном взаимодействии РФ и США для урегулирования палестино-израильского конфликта.

- Александр Петрович, прошлый год ознаменовался частыми визитами высокопоставленных представителей Израиля, включая президента и премьер-министра в Россию, а также визитом Дмитрия Медведева в Израиль. Есть ли уже какие-то планы на этот год?

- Безусловно, такие планы существуют, и мы надеемся, что и в начавшемся году интенсивность двусторонних контактов будет высокой. Только за январь Израиль посетили несколько российских делегаций. Так, здесь побывал Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям В.А.Пучков, а в России – Министр иммиграции и абсорбции Израиля С.Ландвер. Были и другие визиты.

В предстоящем полугодии ожидается серия контактов по межмидовской, межпарламентской и межрегиональной линиям. Готовится визит в Россию спикера Кнессета Ю.Эдельштейна. В конце февраля в Иерусалиме должны состояться российско-израильские консультации по антитеррористической проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел. В апреле в нескольких израильских городах пройдут Дни Москвы. Также в апреле ждем с визитом в Израиль губернатора Астраханской области А.А.Жилкина.

- В конце декабря СБ ООН проголосовал за так называемую антипоселенческую резолюцию. Но Израиль, несмотря на позицию международного сообщества, продолжает строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. В частности планы об очередном таком строительстве были анонсированы в январе. Видите ли вы необходимость в принятии дополнительных шагов для предотвращения подобной деятельности?

- Действительно, Россия поддержала резолюцию 2334 СБ ООН, поскольку ее содержание, в целом, отражает наши принципиальные подходы к проблеме поселенческой активности. Вместе с тем, очевидно, что судьба израильских поселений должна быть определена в ходе прямых переговоров об окончательном статусе палестинских территорий. При этом исходим из того, что на данном этапе сторонам следует избегать односторонних шагов, способных еще больше подорвать взаимное доверие, необходимое для возобновления переговорного процесса.

- После упомянутой антипоселенческой резолюции СБ ООН премьер Нетаньяху планировал вызвать послов стран, проголосовавших за нее, и заявил о намерении ограничить отношения с этими государствами. Насколько оправдываются данные слова в отношении России, нанесло ли голосование в СБ вред отношениям двух государств?

- Из наших контактов с израильскими представителями мы знаем, что они в общем-то спокойно отнеслись к российскому голосованию в СБ ООН. В МИД Израиля знают российскую позицию, и нет никаких оснований предполагать, что данный эпизод сказался на характере наших отношений. А вот с некоторыми другими государствами израильтяне поступили по-другому и довольно жестко: например, визит украинского премьер-министра в Израиль в самый последний момент был отменен по настоянию израильской стороны.

- Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении перенести посольство страны в Иерусалим. В Израиле подобные заявления поддержали на высшем уровне, в то время как лидер Палестины Махмуд Аббас направил письмо Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на Вашингтон и не допустить переноса посольства. Какую позицию занимает российская сторона по данному вопросу и ответит ли на просьбу Палестины? Не создаст ли перенос посольства опасный прецедент?

- Судьба Иерусалима, так же как и судьба поселений, относится к вопросам окончательного статуса палестинских территорий, который должен быть урегулирован путем переговоров между израильтянами и палестинцами. При этом должна быть гарантирована свобода доступа к Святым местам для адептов всех трех монотеистических религий – христианства, ислама и иудаизма. Что касается переноса посольства, то на этот счет существует резолюция 478 СБ ООН, согласно которой иностранные диппредставительства при нынешних условиях в Иерусалиме, который не признается столицей Израильского государства, находиться не должны. Мы сохраняем приверженность данному международному правовому акту, о чем и говорим израильтянам. Их же позиция состоит в том, что вслед за США все государства будут призваны перенести свои посольства из Тель-Авива в Западный Иерусалим, который в любом случае останется под израильским суверенитетом. И в будущем Израиль берется гарантировать сохранение религиозно-исторического облика старого города, статус-кво святых мест для мусульман и христиан. Конечно, это не решение проблемы.

- Москва регулярно переподтверждает готовность организовать прямые переговоры лидеров Палестины и Израиля. Насколько оправданы заявления палестинской стороны о том, что встреча пока не состоялась и откладывается из-за позиции Израиля? В свою очередь, Израиль обвиняет Палестину в выдвижении предварительных условий. Каковы перспективы прямых контактов в этом году и какие актуальные идеи содержатся в последней российской инициативе по палестино-израильскому урегулированию?

- Предложение Президента России В.В.Путина о проведении в Москве встречи премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху и президента Палестины М.Аббаса остается в силе. Израильская сторона неоднократно подтверждала свое принципиальное согласие на проведение такой встречи в "нужное время". Однако израильтяне, похоже, не уверены, что встреча без предварительных условий откроет путь к переговорному процессу без предварительных условий, тем более продуктивным переговорам по окончательному статусу. Тем не менее, наши контакты с заинтересованными сторонами по данному вопросу не прекращены. Нужно создать благоприятные предпосылки для переговоров – так, как это сформулировал международный "квартет" ближневосточных посредников. Это недопущение подстрекательства к терроризму, прекращение поселенческой экспансии и преодоление межпалестинского раскола.

- В середине января в Париже прошла международная конференция по палестино-израильскому урегулированию, результаты которой оказались более, чем сдержанными. Означает ли это, что международное сообщество не способно сдвинуть с мертвой точки палестино-израильское урегулирование и, может быть, институт посредников, в том числе квартет себя изжил? Возможно ли его реанимировать или необходимо создать новый формат с привлечением других международных игроков? Как он мог бы выглядеть?

- Не думаю, что "четверка" международных посредников в составе России, США, Евросоюза и ООН исчерпала свои возможности. Формат "квартета" в свое время, т.е. в 2002 г. пришел на смену российско-американскому коспонсорству ближневосточного урегулирования, которое оформилось на Мадридской мирной конференции 1991 г. Кто-то в Европе ратует за его расширение. В Израиле же рассчитывают прежде всего на российско-американское взаимодействие в разрешении палестинской и других проблем региона. Однако все зависит от политической воли и способности сторон конфликта идти на судьбоносные компромиссы. В настоящее время доверия между ними, которое так кропотливо выстраивалось с помощью международного сообщества с момента созыва Мадридской и Московской 1992 г. конференций, нет. К тому же на региональной сцене на передний план выдвинулись другие острейшие проблемы, хотя, конечно, палестинский вопрос не потерял своего фундаментального значения для всеобъемлющего арабо-израильского урегулирования, которое включило бы и создание региональной системы безопасности.

- В последнее время Россия и Иран стали еще более плотно взаимодействовать по Сирии, в том числе в связи и по итогам прошедшей встречи в Астане. Высказывают ли мам израильские власти обеспокоенность этим? В частых публичных заявлениях и интервью от израильских лиц можно слышать озабоченность попаданием высокоточного оружия в руки поддерживаемой Ираном "Хезболлы". Насколько в Москве понимаются эти озабоченности и что предпринимают, чтобы их купировать, даются ли гарантии?

- Да, высказывают. Израильтяне четко фиксируют, что применительно к Сирии у них есть "красные линии". Это касается, главным образом, передачи современных видов оружия ливанской "Хезбалле" и создания антиизраильского плацдарма с ее участием, а также участием Ирана, в районе Голанских высот. Об этом израильтяне говорят и публично, и в ходе наших бесед. Мы, в свою очередь, конечно же учитываем интересы национальной безопасности Израиля и, в частности, гарантируем непопадание российских вооружений в руки "Хезбаллы", которые могли протянуться в израильском направлении. Подробно разъясняем здесь наши подходы к урегулированию сирийского кризиса с упором на необходимость объединения усилий для борьбы с террористическими группировками и безальтернативность определения будущего Сирии самими сирийцами в рамках диалога между правительством и оппозицией без вмешательства извне. В целом, роль России в Сирии воспринимается нашими израильскими партнерами с пониманием. С той оговоркой, что оптимальным для них было бы российско-американское, а не российско-иранское взаимодействие в преодолении сирийского кризиса и в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Ведь Иран для Израиля это главная угроза и дестабилизирующий фактор в регионе.

- В первой половине января в ряде СМИ появилась информация о том, что израильские ВВС обстреляли элитный аэродром в 5 километрах от дворца Асада. Удалось ли России подтвердить данную информацию, в том числе через действие двустороннего механизма по предотвращению инцидентов? Свидетельствует ли данный факт о дающих себе знать расхождения в позициях РФ и Израиля по Сирии?

- Вы знаете, появляющуюся в СМИ информацию о подобного рода инцидентах израильская сторона традиционно не подтверждает и не опровергает. Поэтому комментировать здесь что-то достаточно трудно. Что касается российско-израильского механизма по предотвращению инцидентов в воздухе, то он, по нашей оценке, функционирует достаточно эффективно. На днях в беседе мне это подтвердил и министр обороны Израиля А.Либерман.

- Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество России и Израиля, в том числе в сфере энергетики? Прошлым летом премьер Нетаньяху приглашал российские компании участвовать в тендерах на шельфе Израиля. Есть ли с тех пор какие-то конкретные шаги российских компаний по работе на шельфе страны? Говорилось, что "Газпром" интересуется участием в СПГ-проектах на шельфе страны, в том числе и "Левиафане". Есть ли новости по этому направлению?

- Насколько нам известно, российские компании не подавали заявок на участие в тендерах на разведку и добычу газа на израильском шельфе. В целом, сотрудничество с Израилем в сфере энергетики имеет, на наш взгляд, перспективы, в частности, проект сотрудничества в использовании газомоторного топлива на транспорте в Израиле.

- Взаимодействует ли российская сторона с Израилем по вопросам судьбы блогера Лапшина с двойным гражданством, экстрадиции которого из Белоруссии добивается Азербайджан? Какие меры предпринимаются?

- Хотел бы сразу уточнить, что у нас с Израилем нет договора о двойном гражданстве. Соответственно, российская сторона рассматривает задержанного в Минске гражданина как гражданина Российской Федерации, хотя у него есть израильское гражданство и, возможно, гражданства других государств. При этом взаимодействие с израильтянами по недопущению выдачи Лапшина Азербайджану ведется, но, насколько известно, главным образом по линии нашего посольства в Белоруссии, а не в Израиле.