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Глава ФАС: дела против мировых IT-гигантов - это не "антисанкционная" кампания

Игорь Артемьев рассказал о том, что грозит Microsoft в РФ, если компания пойдет по пути Google, и что получит потребитель от разбирательств с Apple

Глава ФАС: дела против мировых IT-гигантов - это не "антисанкционная" кампания
Игорь Артемьев
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в последние годы получила целый ряд новых функций - от тарифного регулирования до полномочий в области гособоронзаказа - и теперь вполне может претендовать на звание мегарегулятора. Но наибольшее внимание общественности по-прежнему привлекает "классика жанра" - антимонопольные расследования ФАС, а среди них в последние годы выделяются разбирательства в отношении крупных зарубежных компаний.

В интервью "Интерфаксу" глава ведомства Игорь Артемьев рассказал о том, что грозит Microsoft в России, если компания пойдет по пути Google, что получит рядовой потребитель от разбирательств антимонопольной службы с Apple, а также об исходе дела в отношении международных контейнерных перевозчиков.

- Федеральная антимонопольная служба в последние год-полтора постоянно на слуху, в первую очередь, из-за разбирательств с иностранными игроками высокотехнологичной отрасли, с ее глобальными гигантами. И самое, пожалуй, громкое - "дело Google". Наладилась ли коммуникация с компанией, сообщает ли вам Google о ходе исполнения предписания ФАС. Если коммуникации нет, они не готовы ее выстраивать, чем компании в конечном счете это грозит, могут ли они потерять долю на рынке?

- Сейчас коммуникации нет. Дверь не закрыта, они могут звонить.

- Но что-то происходит? Или компания тянет время?

- Да. Они надеются, что если европейский антимонопольный орган примет другое решение, то у них будет хороший прецедент, и это усилит их позиции в нашем суде. Боятся они решения европейского антитраста, аналогичного нашему, потому что там рынок больше. И, соответственно, размер штрафа может быть гораздо больше.

Между нами сейчас коммуникации нет. Мы в суде пытаемся понудить их к исполнению предписания, они пишут нам абсолютно пустые бумажки, они ничего не исполнили. Самое главное, что они могут просто направить письмо вендорам, в котором откажутся от эксклюзивной предустановки приложений корпорации, и таким образом перестанут нарушать антимонопольное законодательство. Но они даже этого не делают.

- Еще одно известное дело в вашем "ареснале" - дело Apple. Если вам удастся добиться победы в споре с компанией по координации цен на смартфоны, как это изменит российский рынок и что потребитель от этого получит, приведет ли это к реальным изменениям?

- По Apple у нас два дела. Первое - по координации цен. Мы усматриваем признаки координации ценообразования на территории Российской Федерации у реселлеров Apple, что стало причиной установления одинаковых розничных цен на смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Компания, как только узнала про эти дела, прислала высокопоставленную комиссию из Купертино (где расположена штаб-квартира Apple - ИФ). Комиссия начала внутреннее расследование деятельности российского отделения, потому что в компании Apple есть внедренный антимонопольный комплаенс. Для американцев это означает внутреннюю систему, которая не должна допустить нарушения антимонопольного законодательства ни в одной стране. Представители компании пришли к нам и сказали, что проводят тщательное расследование. Почему? Потому что мы нашли в их переписке официальные документы, которые координировали политику дилеров и говорили им, не продавайте ниже этой цены, а это прямой пункт нарушения нашего антимонопольного законодательства. У нас это задокументировано, мы это предъявим в суде. Что они смогут на это возразить? Они говорят: может быть, это эксцесс исполнителя. Но мы не можем признать это эксцессом исполнителя, потому что были последствия - все остальные компании продавали смартфоны по более высокой цене, потребители пострадали.

Они спрашивают: возможно ли мировое соглашение? Мы говорим: а давайте обсудим второе дело, здесь речь идет о непоставке запчастей для ремонта в Россию. Я сам с этим столкнулся, когда у меня сломался телефон, и я не мог найти запчасти для него у "официалов". Но у нас есть еще серый рынок, и мне предложили тут же поставить нелицензированную запчасть на 5 тыс. рублей дешевле, но, естественно, без документов.

В итоге у нас с компанией Apple идут конструктивные переговоры. Обсуждаются вопросы совершенствования соответствующих процедур комплаенса внутри российского подразделения и вопросы, связанные с тем, чтобы сервис Apple появился как можно быстрее в России (ФАС предписала Apple до конца апреля открыть в РФ собственный сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция - ИФ).

- Сейчас же есть ряд авторизованных центров. Это будет собственный официальный сервисный центр Apple?

- Да. По информации компании Apple, единственная причина, по которой они не могут сейчас поставлять запчасти - отсутствие на территории России сертификационного центра, где запчасти проверяют, тестируют, чтобы соблюдались высокие стандарты качества.

Дела против компаний Google, Apple, Microsoft - это никакая не "антисанкционная" кампания. Просто эти фирмы приехали с плохими практиками в Россию, а мы не банановая республика, они должны прекратить так себя вести. В Америке, скажем, их бы быстренько оштрафовали на $1 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Наша задача - воспитывать такие компании, чтобы они вели себя у нас так же, как ведут себя в своих странах, соблюдая антимонопольное законодательство.

- То есть с Microsoft это может быть тот же сценарий, что и с Google?

- Посмотрим, как компания будет себя вести. Если так же, как Google, то сценарий будет похожий. Будем долго с ними судиться.

- А что c Samsung? Возбуждено ли уже дело?

- Мы завершили проверку. Дело возбуждать не будем, так как признаки нарушения не подтвердились. Там вполне рыночное ценообразование.

- И все-таки есть примеры, когда все закончилось мировым соглашением. Расскажите, как вам удалось достичь мировой с контейнерными линиями?

- Заключение мирового соглашения является неплохим способом восстановления справедливых правил конкуренции на рынке линейных контейнерных перевозок.

Компании совершили запрещенные согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок, тем самым они нарушили антимонопольное законодательство Российской Федерации.

Проиграв в суде первой инстанции, контейнерные перевозчики обратились в антимонопольную службу с предложением заключить мировое соглашение. При этом они прекратили нарушение: перевозчики перестали публиковать прогнозы цен, и взяли на себя обязательства вести с каждым своим заказчиком отдельные переговоры по цене в непубличной форме. Общего для всех компаний сигнала с прогнозом повышения цен больше не будет.

Сейчас антимонопольная служба совместно с участниками рынка ведет работу по подготовке "гайдлайна", определяющего единые правила и принципы поведения на рынке морских линейных перевозок.

- А совместная работа с иностранными коллегами как идет? Вот, к примеру, ваши украинские коллеги выписали "Газпрому" огромный штраф. Вы каким-то образом взаимодействуете с антимонопольным ведомством Украины? Как-то пытались подключиться к этой проблеме?

- Прежнее руководство антимонопольного ведомства Украины было не просто квалифицированным, это были наши друзья и уважаемые коллеги. Василий Петрович Цушко, прежний руководитель украинского антимонопольного органа, до этого был министром внутренних дел, министром экономики, губернатором Одесской области. Это человек, для которого Россия и Украина - братские страны. Его команда такой была. Как только случилась вся эта история на Украине, были возбуждены абсурдные уголовные дела против него и против его работников. С ним случился инфаркт.

Тем не менее, у нас есть межгосударственный совет по антимонопольной политике стран СНГ (МСАП), куда Украина входит. Мы им постоянно посылаем приглашения на заседания МСАП, но новое руководство украинского антимонопольного ведомства никуда не ездит, с нами не разговаривают. К сожалению, у нас нет никаких контактов сейчас.

К делу "Газпрома" мы не подключались. Но, судя по тому, что я про него слышал, это, конечно, абсурд полный. Ну, понятно, это просто попытка сравнять ставки, разменять что-то на что-то, но на самом-то деле я не вижу там никаких проблем. Дело все в том, что Украина для России была очевидно дружеской страной долгое время. Ну, конечно, им предоставлялись различные льготы, поэтому какая там монопольно высокая цена может быть?

- А с офисом Маргарет Вестагер по улаживанию европейского антимонопольного дела в отношении "Газпрома" ФАС взаимодействует как-то, скажем, на уровне экспертов?

- Нет, мы не участвуем. Президент издал специальный указ, что официальным представителем от России является министерство энергетики РФ. Мы не обсуждаем этот вопрос, "Газпром" с Минэнерго сами что-то делают.

Меня немножко другое удивляет. "Газпром" мог бы догадаться и приехать к нам, чтобы мы ему рассказали, вообще говоря, о некоторых вещах, которые ему никакие адвокаты не расскажут, но представители компании к нам за помощью не обращались.

- А у вас не было такого желания?

- Нет, ну а зачем? Мы сказали Игорю Ивановичу Шувалову, и Дмитрий Анатольевич (Медведев - ИФ) знает, что если надо, мы всегда готовы помочь им в некоторых тонкостях. Но "Газпром" сам принимает решения.

- Кстати, "Газпром" сейчас стал фактически единственным продавцом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Независимых производителей эта ситуация не устраивает. Как из нее выходить? Почему до сих пор не реализована ваша инициатива об обязательной продаже 5% добываемого газа на бирже?

- Приказ о 5% блокируют независимые производители. Объемы для продаж у них есть, а в ближайшей перспективе появятся значительные свободные объемы. Такое поведение, например, "НОВАТЭКа" , вызывает сожаление.

- Как идет рассмотрение ходатайства "Сафмара" о покупке "М.Видео" ? Есть ли решение, и будет ли предписание сократить количество магазинов?

- Мои коллеги занимаются этим, я эту проблему не числю среди самых важных, поэтому не занимаюсь ей лично. Беспокойства большого нет, рынок конкурентный. А если там будет что-то не так, мы дадим предписание с поведенческими условиями.

Теги: Игорь Артемьев, ФАС
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