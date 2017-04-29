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Интервью

Посол Литвы: у ЕС нет оснований пересматривать санкции в отношении Москвы

Ремигиюс Мотузас сравнил ситуацию с Крымом с положением Литвы во времена СССР

Посол Литвы: у ЕС нет оснований пересматривать санкции в отношении Москвы
Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас
Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Посол Литвы Ремигиюс Мотузас в интервью дипломатическим корреспондентам "Интерфакса" Головановой Ольге и Морозовой Дарье рассказал об основных аспектах российско-литовских отношений, мнении Литвы в отношении снятии антироссийских санкций и опасениях в связи с размещениями Москвой комплексов "Искандер" в Калининградской области.

- Господин посол, допускаете ли вы, что после завершившегося формирования нового кабинета министров политика Литвы в отношении России может измениться? Отношения наших стран, к сожалению, сейчас находятся не в самом лучшем состоянии, какие шаги, на ваш взгляд можно было бы и стоит предпринять, чтобы эту ситуацию исправить?

- Действительно, в декабре в Литве начало работать новое правительство, демократическим путем был избран новый парламент. Хотел бы отметить, что Литва в 1990 г. восстановила свою независимость, и вот уже 27 лет мы живем в демократической стране. Говорить о каком-то особенном отношении наших политиков к России я бы не стал – каждый член нашего парламента и член правительства, в первую очередь, выполняет программу своей партии и правительства. Откровенно скажу: в ходе предвыборной кампании не была использована антироссийская риторика. Если бы вы внимательнее посмотрели на всю предвыборную кампанию – в ней обсуждались в основном внутренняя политика и глобальные проблемы.

Что касается внешней политики Литвы, то ей свойственна преемственность – как и в других развитых демократиях, мы продолжаем следовать тому, что было раньше. Литовские парламентарии и политики имеют согласие по основным вопросам внешней политики, вне зависимости от того, какой партии они принадлежат.

Я также не сказал бы, что бывшее правительство страны как-то негативно относилось к России. Имеющийся фон – общий для всего Европейского Союза. Литва и Россия имеют много совместных прагматичных целей, проводят совместные комиссии экспертов, и мы очень успешно сотрудничаем в отдельных областях. Потому что есть и вопросы, которые необходимо решать совместно - это вопросы в сфере демаркации нашей государственной границы, борьбы с преступностью, таможни, исторической памяти и т.д.

- Тем не менее, ситуация в отношениях с Москвой вас устраивает, или все-таки ее нужно исправлять? И каким образом это можно сделать?

- Я не считаю, что Литва как-то должна исправлять сложившуюся ситуацию по двум простым причинам: во-первых, данная ситуация возникла не из-за действий нашей стороны и какое-то исправление от нас просто не зависит; во-вторых, эту ситуацию никак нельзя отнести к проблематике двусторонних отношений – это общеевропейская позиция, которую согласовали все 28 страны ЕС, а не одна Литва. С другой стороны, я не сказал бы что в этом контексте мы как-то особенно выделяемся – я думаю, что есть в Европе страны, с которыми отношения России куда более напряженные. Наглядный тому пример: когда я прихожу к своим коллегам в российский МИД, то мы шутим о том, на каком уровне находится Литва в отношениях с Россией по сравнению со всеми европейскими странами, и в МИД мне отвечают: где-то посередине. Как уже говорил, сегодня я не могу вспомнить такие ситуации в наших двусторонних отношениях, о которых можно было бы сказать, что их необходимо исправлять – даже сам президент Владимир Путин, которому я вручал верительные грамоты мне лично признал, что каких-то острых двусторонних проблем у наших стран нет и даже похвалил Литву, в которой сохранилась система образования на русском языке. Тем не менее, надо подчеркнуть, что повестка наших двусторонних отношений состоит не только из политических, но и других вопросов - поэтому даже при наличии некоторых острых углов в наших двусторонних отношениях, совместный поиск диалога, необходим и даже нужен. Если вернутся к вашему вопросу о том каким образом можно было бы исправить ситуацию с отношениями ЕС (и Запада как такого) и России, то надо подчеркнуть, что отношения Москвы и всех европейских государств потерпели существенные изменения после 2014 года: аннексия Крыма и дестабилизация ситуации в Восточной Украине стали теми вопросами, по которым наши позиции до сих пор кардинально различаются. Когда ситуация поменяется, тогда и будет возможно постепенное возвращение к нормализации отношений.

- Литва была одной из самых таких ярых сторонниц введения санкций против Москвы. Не считаете ли вы, что пора пересмотреть эту позицию? И как вы относитесь к призывам таких стран, как США и Великобритании, о том, что стоит ввести новые санкции в отношении Москвы из-за позиции России по Сирии. Какую позицию занимает Литва?

- Вопрос санкций, введенных ЕС в отношении Москвы, очень актуальный, он широко обсуждается, в том числе и Литвой, в рамках Совета Европейского Союза. Позиция Вильнюса по этому вопросу ничем не отличается от других стран Евросоюза, мы ее разделяем. Еще раз повторюсь – Литва в этом плане никак не выделяется – это консенсус, который поддерживает 28 стран ЕС и которому присоединились многие страны за пределами ЕС.

Говоря о пересмотре данной позиции ЕС, надо четко осознать: за последние два года в деле выполнения Минских соглашений ничего не изменилось, это касается и ситуации в Крыму, поэтому пока что повода у ЕС пересматривать санкции нет. Нам, литовцам, такие шаги ЕС вполне понятные, потому что ситуация с Украиной и Крымом, нам напоминает то, что когда-то случилось в Литве: с 1940 по 1990 года мы не по своей воле пребывали в составе СССР, и многие страны тогда не признали нашей оккупации. В этот период действовали литовские дипломатические представительства в Соединенных Штатах, Канаде, Венесуэле, Великобритании, Ватикане и т.д. Поэтому, оценивая с исторической перспективы, Литва даже очень хорошо понимает Украину и старается ей помочь.

Говоря о позиции Литвы по поводу Сирии – мы являемся членами НАТО и ЕС и придерживаемся общей позиции этих организаций – все решения в них принимаются путем консенсуса и совместного обсуждения.

- Ничего не изменилось, то есть необходимо сохранить статус-кво. Но нужно ли вводить новые санкции в отношении России за поддержку Башара Асада, как вы считаете?

- Повторюсь: Литва придерживается общей позиции Европейского Союза и НАТО. Тем не менее, надо отметить, что в сегодняшнем мире трудно найти страну, которая оправдывала бы применение химического оружия – все страны настаивают на защите прав человека.

- А все-таки, зачем нужны санкции?

- На мой взгляд, санкции – это инструмент, помогающий предотвратить дальнейшую эскалацию любого конфликта и усадить стороны конфликта за стол переговоров: они заставляют обратить внимание на проблему и это один из немногих инструментов (хоть и не идеален), который может помочь двигаться к диалогу.

- Вильнюс активно выступает против реализации проекта "Северный поток-2". С чем связана эта позиция Литвы, при каких условия она может измениться и когда вы ожидаете, что состоятся так называемые общественные слушания по "Северному потоку"? На что они направлены и какова их цель?

- Я пять лет работал послом Литвы в Швеции и во время своей службы в этой стране Литва и Швеция договорились о совместном энергетическом проекте "НордБалт" - по дну Балтийского моря был проложен электрический кабель, который соединил энергетические системы наших двух стран. С первого дня переговоров по данному проекту обеим сторонам было ясно – это чисто коммерческий, а не политический вопрос. Т.е. если у шведов электричество на тот момент дешевле, чем та которую предлагает страны БРЕЛЛ, мы покупаем у них и наоборот – это рынок и здесь действует рыночная, а не политическая логика. Вопрос "Северного потока", по нашему мнению, в первую очередь, это политический вопрос, который направлен прежде всего против Украины. С другой стороны, этот проект является и потенциальной экологической угрозой Балтийскому морю и прилегающим к нему странам. Балтийское море очень маленькое, закрытое и оно очень загрязнено. Со времен Второй Мировой войны на дне Балтийского моря находятся много захоронений химического оружия. Мы опасаемся, что во время строительных работ "Северного потока-2" эти захоронения могут быть повреждены, что приведет к экологической катастрофе. Кроме того, мы сегодня не уверены, что поток будет соответствовать всем международным регламентам и нормам, в том числе экологическим. Что касается начала общественных слушаний по проекту "Северный поток -2", то мне приводилось слышать, что они планируются, но конкретные меры по их проведению пока прорабатываются.

- Литва практически на постоянной основе проводит совместные учения с НАТО. Осознают ли в Вильнюсе, что проведение подобных учений создает напряженность в отношениях с Москвой и может привести к ответным мерам? Как в Литве расценивают размещение комплексов "Искандер-М" в Калининградской области?

- Если подвести более аккуратную статистику, то, по моему мнению, Россия проводит куда больше военных учений, чем Литва со своими союзниками по НАТО. С другой стороны, Литва проводит учения в рамках НАТО в обычном режиме – литовские военные базы в то же время является и базами НАТО – мы члены этой организации уже 13 лет, и учений у нас точно не больше чем у РФ. Надо отметить и тот факт, что наши учения являются исключительно оборонительного характера, чего никак не можем сказать про учения российской армии. Те же "Искандеры" - они ведь также – не оборонительное оружие. Поэтому, ваш вопрос про ответные меры Москвы приводит меня в некое недоумение. Более того, мы видим и некую непоследовательность с вашей стороны – Москва ранее отрицала факт размещения "Искандеров-М" в Калининградской области, однако впоследствии это было признано. Недавно показалось и официальное сообщение МИД РФ, о том, что российская сторона никогда не скрывала факта размещения мобильных ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. Кроме того, МИД подтверждал, что подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались в Калининградскую область и будут перебрасываться в рамках плана боевой подготовки Вооруженных сил РФ, указывая на то, что Российская сторона имеет право проводить подобные учения, поскольку речь идет о территории России. Литва оценивает эти действия как тенденцию к милитаризации и соответственно реагирует. Повод для нашего беспокойства – недавние события, которые произошли в Грузии, на Украине и т.д.

- Какие-то серьезные ответные меры Литва все-таки прорабатывает? Как известно, в мае состоится внеочередной саммит НАТО. Какая-то инициатива от Вильнюса будет исходить в этой связи?

- Конечно, вопрос безопасности будет обсуждаться в рамках саммита стран НАТО в мае. С другой стороны, всем странам-членам НАТО даются гарантии безопасности. Литва сотрудничает с другими странами - членами НАТО, совместно с которыми мы проводим обучение наших военных. Эти действия связаны, как я говорил, с необходимостью повышать безопасность в связи с милитаризацией со стороны России.

- Как вы оцениваете предложение президента Финляндии о полетах над Балтийским морем с включенными транспондерами? Поддерживаете ли вы эту идею?

- Предложение летать с включенными транспондерами поступило не Литве. Но, конечно, в Вильнюсе также выступают за безопасные полеты над Балтийским морем. Насколько мне известно, впоследствии были сделаны различные высказывания, предложение исходило от президента Финляндии, его прорабатывают в НАТО. Пока конкретных ответов нет, но мы надеемся, что эта идея будет разрабатываться совместно с Россией. Надеюсь, по этой проблеме будет принято самое оптимальное решение, потому что она вызывает большие противоречия – на сколько мне известно именно опасные маневры российских истребителей над военными кораблями НАТО в Балтийском море и над воздушными лайнерами гражданской авиации породили такую инициативу финнов.

- Господин посол, Литва планировала построить собственную атомную электростанцию. Как известно, в Белоруссии также началось строительство Островецкой атомной электростанции при содействии российской корпорации Росатом. Литва в ответ критиковала строительство этой АЭС. Обсуждает ли Вильнюс эту ситуацию в диалоге с Минском или с Москвой? В настоящее время прорабатывается вопрос подписания межправсоглашения между Россией и Еврокомиссией об энергокольце "БРЭЛЛ", в которое входит Литва. Какое значение этот проект имеет для Литвы?

- Обсуждение вопроса строительства АЭС на территории Белоруссии идет в рамках наших двусторонних контактов с Минском, а также и на многосторонних форматах. Пока что мы не видим большого желания сотрудничать по этому вопросу со стороны наших белорусских коллег. Как только в Литве узнали о проекте АЭС, мы потребовали предоставить ее проект, провести оценку его безопасности с точки зрения экологии, ядерной безопасности и т.д. Это, конечно, сделано не было, но строительство началось. Вильнюс волнует опасность повторения аварии, которая случилась на Чернобыльской АЭС в 1986 году – тогда серьёзно была затронута и Литва. Поэтому нам очень странно, как наши соседи, которые ужасно пострадали из-за Чернобыльской аварии вот так просто, не посоветовавшись начали строительство АЭС в 40 километрах от столицы соседнего государства… Напомню, что в нашей столице Вильнюсе и в его окраинах живет почти половина всего населения нашей страны – около 1,5 миллиона жителей, и они получают питьевую воду из бассейна реки Нерис, водами которой наши белорусские коллеги намерены охлаждать реактор АЭС. Насколько нам известно, только в 2016 году, в ходе строительства новой АЭС в Белоруссии произошло несколько кризисных ситуаций. Не все хотели это признавать, но проблема широко освещалась в белорусской прессе.

Проект сталкивается с очень серьезными проблемами в сфере безопасности и культуры строительства. Мы знаем, что проблемы были и во время установления реактора, что уже наверняка имеет негативные последствия для экологии. Буквально неделю назад белорусская сторона отказала во въезде делегации европарламентариев, которые хотели ознакомится с тем, как ведется строительство АЭС. Во всех вопросах нужен диалог. Однако белорусская сторона занимает такую закрытую позицию, говоря, что на территории страны ничего не произошло, и что то, как ведутся работы, никто не должен видеть. Но ведь если все в порядке, почему не допустить представителей Европарламента на место работ?

- Собирается ли Вильнюс поднимать этот вопрос, выносить на обсуждение?

- Конечно. Мы уже поднимаем этот вопрос, часто встречаемся с коллегами из Белоруссии. Наши обсуждения длятся часами, но нет никакой оценки качества и безопасности работ. Минск все время обещает предоставить какие-то документы, но строительство продолжается. Мы считаем важным поднимать вопрос как безопасности этой АЭС, так и сам факт подбора площадки для строительства этой АЭС. Думаю, вопрос безопасности этой АЭС должен волновать и Россию - ведь ее строят близко не только от Литвы, но и от Калининградской области.

- Заинтересован ли Вильнюс в строительстве энергокольца "БРЭЛЛ", на какой стадии находится этот проект?

- Наш стратегический приоритет – наша энергетическая безопасность и синхронизация с западной энергетической системой, а не дальнейшее развитие БРЕЛЛ. Это совместный энергетический проект, который состоит из Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Сейчас Литва имеет большой спектр альтернативных источников электроэнергии. Кроме того, нас не устраивает позиция некоторых коллег по БРЕЛЛ по поводу строительства и введения в эксплуатацию Островецкой АЭС. Поэтому на сегодняшний день проекта БРЭЛЛ, как единого энергокольца, литовская сторона в числе своих стратегических приоритетов не видит.

- Приближается летний сезон, россияне очень любят Балтийское море. Как обстоят дела с российскими туристами в Литве? Есть ли какая-то статистика: сколько ожидается россиян в этом году и что нужно делать, чтобы их число увеличилось? В интересах ли Литвы привлекать российских туристов к себе?

- Конечно, очень трудно назвать точные цифры, сколько россиян посетили Литву. Если судить по количеству выданных виз россиянам- сейчас мы достигли того же уровня, который был перед кризисом - 2013-2014 гг. Курортные места Литвы знакомы многим россиянам: это и Друскининкай, Бирштонас, Паланга. Россиян привлекает европейское качество, близость к России, недорогие услуги, безопасность, а также тот фактор, что многие говорят на русском языке. Не секрет, что многие россияне имеют собственность в Литве. В любом случае, россияне находят в Литве радушный прием и обычно остаются всему очень довольны – а мы, литовцы, конечно всегда им рады.

Теги: Литва
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