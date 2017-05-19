Посол РФ в Брюсселе: идея петровских реформ объединить потенциал России с технологиями Европы по-прежнему актуальна

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в интервью корреспонденту "Интерфакса" Виктору Онучко напомнил об исторических корнях российско-бельгийских отношений в связи с 300-летним юбилеем посещения Петром I городов, вошедших в дальнейшем в состав современной Бельгии, и выразил надежду, что прагматичный подход в сотрудничестве сторон возобладает, несмотря на сложный период во взаимоотношениях России и Евросоюза.

- Александр Аврельевич, какое значение 300-летие путешествия Петра I по городам Южных Нидерландов – будущей Бельгии – имеет для российско-бельгийских отношений?

- Посещение первым русским императором бельгийских городов – Бельгии как независимого государства тогда, конечно, еще не было, но был этот народ – показывает глубокие исторические корни двусторонних связей и ту взаимную симпатию, которая, как мне кажется, всегда отличала отношения между русскими и бельгийцами.

На фоне этой исторической глубины легче почувствовать перспективу. И это ощущение разделяется сейчас и российской, и бельгийской сторонами в ходе праздничных мероприятий, которые проводятся по этому поводу в Бельгии.

Хотел бы напомнить, что Петр Великий побывал здесь во многих городах. Он начал свое путешествие по бельгийским землям с Антверпена, посетил Брюссель, Брюгге, Остенде, Ньивпорт. Затем он находился во Франции, а на обратном пути побывал в Динане, Намюре, Льеже и почти месяц лечился на водах в Спа.

- Какими торжествами отмечена эта годовщина в Бельгии?

- По сути, все наше взаимодействие в культурной сфере проходит в 2017 году под знаком визита Петра I. Мы приготовили с помощью наших коллег и партнеров из Бельгии и России большую программу. В проведении этих мероприятий нам очень помогает администрация фестиваля "Российские культурные сезоны". А "первой ласточкой" культурной программы были выступления еще в конце января в нескольких бельгийских городах студенческого хора МГИМО. Затем с огромным успехом прошли гастроли знаменитого ансамбля имени Игоря Моисеева.

В конце мая мы ждем здесь балет из Красноярска. В начале июня в Антверпене будет большой праздник в память о визите Петра Великого: мы ждем группу депутатов Государственной Думы. Анатолий Евгеньевич Карпов обещает провести сеанс одновременной игры в шахматы, состоится дегустация блюд русской кухни, запланирован большой прием для бельгийских гостей. Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы выразить признательность городским властям города Антверпена, лично мэру города Барту Де Веверу, которые с большой теплотой откликнулись на эту инициативу.

Затем мы при поддержке губернатора провинции Льеж Эрве Жамара и городских властей собираемся праздновать 300-летнюю годовщину визита Петра I в Льеже, где, также в июне, намечены большие торжества, и мы рассчитываем, что получится к этому времени установить памятник Петру I. Уже существует памятник российскому царю-реформатору в Антверпене, есть бюст Петра I в Брюсселе. Теперь готовится открытие монумента в Льеже работы известного российского скульптора Александра Таратынова.

И на этом мы не останавливаемся. Думаю, что до конца года удастся организовать и другие культурные события, "подсвечивающие" этот юбилей.

- Памятники Петру I в Бельгии, конечно, не могут не греть душу россиянам. Но остались ли на самом деле воспоминания о русском царе среди бельгийцев?

- Очевидно, не все бельгийцы знают о событиях, связанных с приездом сюда русского царя. Но те, кто интересуется историей, возвращаются к этому яркому эпизоду наших связей, изучают его. Профессор Лёвенского университета Эммануэль Вагеманс написал интересную книгу об этом визите. Я встречался с представителями города Спа. Они с большим воодушевлением говорили о том вкладе, который внес русский царь в популяризацию этого курорта. По сути, Петр I способствовал тому, что название этого бельгийского города стало нарицательным и сегодня используется для обозначения любого водолечебного центра.

Бельгийские власти и общественные организации с готовностью откликнулись на идею торжественно отметить 300-летие визита русского царя, и это свидетельствует о том, что упомянутое историческое событие оставило здесь исключительно добрую память и служит одним из элементов, которые и сегодня цементируют наши двусторонние отношения с Бельгией.

- Есть такая точка зрения среди некоторых исследователей российской истории, что Петр I сбил Россию с предназначенного ей исторического пути развития, и с тех пор, мол, многие беды страны были следствием его "перестройки". Что вы об этом думаете?

- Такой вопрос следовало бы, видимо, адресовать историкам, а не действующему дипломату. Мне представляется актуальным сегодня, важным для работы людей, занятых в области отношений России с Западной Европой, то, что одна из главных идей петровских реформ заключалась в объединении огромного российского потенциала – территории, ресурсов, трудовых резервов нашей страны – с технологиями и опытом Европы. И, думается, эта идея жива до сих пор. Этот подход положен в основу концепции построения единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана.

Разумеется, сегодня мы должны при обсуждении этих идей принимать во внимание серьезно изменившийся глобальный контекст, то, что Россия одновременно должна делать все возможное для развития отношений со своими соседями и партнерами на азиатском, восточном направлении. Но, если смотреть на вещи объективно, а не через идеологическую призму ушедшей эпохи, становится очевидным, что соединение соответствующих преимуществ России и стран ЕС могло бы стать очень мощным, долгосрочным источником стабильного и устойчивого развития на всем европейском континенте.

- И это как раз повод посвятить наш дальнейший разговор нынешним отношениям России с Бельгией, основы которых, возможно, заложил царь Петр или, во всяком случае, им способствовал. С 2014 года действуют европейские санкции, направленные против России, и бельгийцы не могли не ощутить действия российских контрсанкций. Как это отразилось на взаимоотношениях сторон?

- Конечно, санкции сказываются на наших отношениях. Произошел спад во взаимной торговле. Но здесь стоит отметить, что Бельгия не была в числе тех, кто эти санкции инициировал, и сегодня в бельгийских деловых кругах преобладает настрой на скорейшее преодоление препятствий для развития отношений с Россией.

В нашей стране работают более 50 бельгийских компаний. И, насколько мне известно, ни одна из них за последние три года с российского рынка не ушла. Наоборот, из моих встреч с капитанами бельгийского бизнеса, с теми, кто работает с Россией, я вынес вывод, что в кругах бельгийских предпринимателей существует понимание того, что российский рынок связан с многообещающими перспективами и терять его ни в коем случае нельзя.

В сегодняшней непростой обстановке большое значение имеют тенденции. Стоит отметить, что, несмотря на введенные Евросоюзом рестрикции, обозначился тренд на стабилизацию объемов товарооборота и создание предпосылок для его увеличения. Очень важным мне представляется именно прагматизм наших бельгийских коллег. В начале 20 века Бельгия была инвестором номер один в Российской империи, и память об этом осталась. Если говорить о периоде до украинского кризиса, то наблюдалось очень быстрое, я бы даже сказал, бурное развитие торгово-экономических связей между Россией и Бельгией. Это значит, что в те периоды, когда нет ограничителей, которые возникают не внутри наших двусторонних отношений, а навязываются извне, получается продуктивно, быстро и успешно продвигать сотрудничество. Вижу свою задачу в том, чтобы этому способствовать. Радует, что многие бельгийские партнеры настроены так же.

При этом на некоторых направлениях санкции сыграли позитивную роль. Если говорить о предприятиях, которые работают внутри России, то они продолжают активно развиваться.

Глядя в будущее, у нас есть основания быть уверенными, что деловой дух в нашем сотрудничестве возобладает. В этом ключе шел разговор на состоявшейся в начале мая встрече заместителей сопредседателей смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.

- Какие направления сотрудничества России с Бельгией сегодня можно назвать наиболее успешными и перспективными?

- Направления нашего взаимодействия разнообразны. Это и торговля, в том числе минеральными ресурсами, продуктами химической промышленности, и инвестиционная деятельность – причем как в России, так и в Бельгии. Здесь успешно работает ряд крупных российских компаний, включая "Лукойл", "Еврохим", Новолипецкий металлургический комбинат. В России ведущим бельгийским инвестором остается компания "Сольвей". В частности, на созданном при ее участии предприятии в Нижегородской области ежегодно производятся сотни тысяч тонн поливинилхлорида и каустической соды, что в значительной степени обеспечивает замещение импорта этой продукции в Россию.

Важно, что не только продолжается реализация проектов, начатых в предыдущие годы, но и стартуют новые. Упомяну строительство крупного терминала для сжиженного газа в порту Зебрюгге в партнерстве между российской компанией "Ямал СПГ" и бельгийской газотранспортной компанией "Флюксис". В результате реализации этого проекта планируется создание мощностей для перевалки российского сжиженного газа и дальнейшего его распределения потребителям, в том числе на других континентах. Речь, таким образом, идет о создании серьезной инфраструктуры. Это – лишь один пример.

Мы отмечаем наличие значительных перспектив сотрудничества в высокотехнологичных, наукоемких областях.

- Трагедия терактов в Бельгии каким-то образом наложила отпечаток на двусторонние отношения? Может быть, естественная в таких случаях солидарность содействовала сотрудничеству в области борьбы с терроризмом, несмотря на заморозку соответствующего партнерства Североатлантическим альянсом?

- К сожалению, Бельгия как страна НАТО следует в общем русле евроатлантических установок, не выбивается из них, и поэтому приходится констатировать, что наше взаимодействие в области борьбы с международным терроризмом остается на уровне значительно ниже того, который отвечает потребностям сегодняшнего дня, задачам противодействия этой общей для всех угрозе.

В сентябре 2015 года, выступая на 70-й сессии Генассамблеи ООН, президент Владимир Путин призвал к созданию широкого антитеррористического фронта на основе международного права. С российской стороны была и сохраняется открытость к взаимодействию, потому что мы, может быть, лучше многих других понимаем, что это серьезный и долгосрочный вызов, поставить заслон которому можно только путем объединения усилий, через коллективные действия международного сообщества.