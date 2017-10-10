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Интервью

Сергей Ролдугин: российские музыканты востребованы в мире, несмотря на санкции

Худрук Петербургского дома музыки рассказал о занятости молодых артистов, проектах учреждения и некоторых итогах его работы

Сергей Ролдугин: российские музыканты востребованы в мире, несмотря на санкции
Художественный руководитель Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин
Фото предоставлено Петербургским домом музыки

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Петербургский Дом музыки, созданный по инициативе народного артиста России Сергея Ролдугина, развивает классическое музыкальное искусство и поддерживает ведущих молодых солистов России уже более 10 лет. За это время было создано множество концертных программ, ориентированных на молодых людей от 16 до 30 лет. В интервью "Интерфаксу" Ролдугин рассказал о занятости молодых артистов, проектах Дома музыки и некоторых итогах работы учреждения.

- Сергей Павлович, Дом музыки существует более 10 лет. Какие можете назвать результаты его деятельности?

- За 10 сезонов прошло 1000 концертов, в том числе 603 камерных, 320 симфонических. В их программах состоялось 2790 выступлений на ведущих сценах России – в Концертном зале Мариинского театра, Петербургской, Московской и Свердловской филармониях и других площадках. И это не только в России, это по всему миру, начиная с Америки и заканчивая Бангладеш, Вьетнамом. Таким разбросом гастролей мало кто может похвастаться. Мариинский театр вряд ли в Бангладеш поедет, но мы ездим: и в Марокко, и в Сирию. Самое главное – это не то, что мы уезжаем в Африку и Европу, а то, что у начинающих молодых артистов гастроли - как у "больших", потому что они талантливы, а это дает результат. Их привозят, обеспечивают рекламой, концертной площадкой. Они гастролируют по всему миру больше, чем взрослые артисты. По окончании своего участия в наших программах они имеют блистательный результат. Это мечта, которая сбывается у них.

- Ребята в основном из столиц или регионов?

- Я должен искренне сказать, что лучшие достижения все-таки в Москве и Петербурге в силу столичного статуса этих городов. Это такая среда, когда вокруг дворцы, музеи – это совсем другие условия воспитания. Но мы стараемся задействовать регионы, найти там начинающих солистов, помочь им с концертами и мастер-классами, при желании, переехать учиться в Москву или Петербург. В результате, Россия имеет победы на самых серьезных конкурсах, хотя я не приверженец спортивных соревнований. В области искусства структура "кто лучше, кто хуже" вряд ли применима, это тонкая структура эмоционально-психологического выступления людей. Эта деятельность сама по себе не предполагает соревнований, предполагает область предпочтений и область оценки прекрасного. Но, к сожалению, в сегодняшней жизни соревнования дают возможность заявить о себе, поэтому они приветствуются. В Доме музыки мы занимаемся с теми молодыми музыкантами, которые заявляются на серьезные международные конкурсы. Это говорит об их стремлении, мотивации, ответственности. Поначалу были просто заявки позаниматься с хорошим профессором. Сейчас у нас такой подход: если ты заявился, будь добр, приезжай на конкурс, нельзя просто приехать и позаниматься с педагогом без цели. Ведь это стоит больших денег.

- Вы придумали более 10 программ. Расскажите о наиболее интересных.

- Да, у нас и "Молодые исполнители России", и "Музыкальная сборная России", и "Звезды XXI века", и "Посольство мастерства", и "Река талантов". Они отличаются друг от друга, у молодых людей есть разные возможности о себе заявить. Но первая ступень всегда – "Молодые исполнители России", это зачастую совершенно неизвестные солисты, они подают заявки, мы оцениваем их, потом приглашаем в проекты. Нет уверенности в том, что будет точно звезда, слишком много факторов, надо чтоб звезды сошлись. Тем не менее, лауреаты конкурса Чайковского – наши солисты. "Посольство мастерства" - уникальный проект, включающий в себя гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах. В первом полугодии 2017 года уже прошло 49 концертов в 25 странах мира, среди них Азербайджан, Македония, Молдова, Мьянма, Сербия, Туркменистан, и даже Эфиопия.

- Петербуржцы участвуют в этих программах? Что им наиболее интересно?

- Им интересны концерты "Звезды XXI века" и "Музыкальная сборная России", концерты проходят в Капелле, и это лучшие из лучших. "Музыкальная сборная России" - это уникальный цикл концертов, в котором принимают участие молодые российские солисты – лауреаты международных конкурсов, а также участники международного конкурса имени Чайковского. Первый концерт проекта состоялся еще в 2007 году в Петербурге, уже в 2010 году отдельные абонементы программы проходили в Тамбовконцерте и Тольяттинской филармонии. С каждым годом география расширяется, это и Петрозаводск, Владикавказ, Нижний Новгород, и Астрахань, Белгород, Актюбинск и Кызылорда.

Некоторые слушатели говорят, что нигде, кроме Дома музыки нельзя услышать сольные выступления духовиков. Вот недавно были саксофонисты, до этого фаготисты. Их негде послушать! Более того, у нас контрабасисты играют сольные концерты. Такая у нас специфика, хотя мы не стараемся ее сделать, мы просто стараемся помогать талантам, на каком бы инструменте человек ни играл.

- Что лично для вас является самым главным результатом работы?

- Даже не то, что они побеждают, а то, что их любят. Я даже не могу поймать их сейчас, они нарасхват в Европе, России. У них расписан график, они востребованы, это их счастье. Сам Владимир Владимирович (Путин – ИФ) спрашивает: а кто там у вас хороший. И он видит, как они здорово играют. Мне приятно, что они имеют эту поддержку. Рядом с президентом сидят и слушают бизнесмены и предприниматели, они тоже смотрят. Даже Владимир Владимирович говорит: вот этот парень так играл, пусть он выступит у нас на официальном мероприятии. И благотворители дают деньги, потому что для государства нести все расходы по концертам - это совершенно неподъемно. Это ведь и проезд артистов, реклама, аренда залов нот, инструменты, страховки...

- Какие конкурсы пройдут в ближайшее время?

- Их великое множество. Две девушки будут в ближайшее время участвовать в конкурсе саксофонистов. Только что наш скрипач Дима Смирнов победил на конкурсе в Лозанне и поехал на конкурс имени Бартока. На следующий конкурс поедет в Швейцарию. Это объективная оценка, потому что наших членов жюри там не было. Мы совершенно не прикладываем к этому руку. Если люди победили заслуженно, публика сама идет. На Запад многие наши студенты уезжают учиться, выучиваются, а потом возвращаются, потому что там у них нет концертов, а здесь они могут самореализоваться. Смысл в том, чтобы не один раз победить и затаиться, а потом выступать и показывать себя.

- В этом году впервые прошла "Летняя академия" в Крыму. Расскажите об этом опыте.

- Обычно, у нас летом мертвый сезон, а осенью начинаются все конкурсы. И что же делать? Ведь очень тяжело входить в форму осенью. Поэтому мы решили для музыкантов сделать два месяца учебы летом, чтобы они были готовы к осенним конкурсам. Нужно заниматься, сочетая это с разумным отдыхом, а лучше отдыха, чем в Крыму, трудно себе представить. Мы приглашаем лучших профессоров наших и из западных стран, несмотря на санкции. У нас было пробных две смены, потому что еще не завезены инструменты в должном количестве. 35 человек за два двухнедельных заезда. Был арендован санаторный корпус отдельный, чтобы не мешать отдыхающим, но люди, ходившие мимо на пляж, слышали музыку, проявляли интерес, и мы стали давать концерты. Мы дали шесть незапланированных концертов! Люди слушали не "Владимирский централ" и "Погода в доме", а классическую музыку. Был восторг. Оказывается, на пляжном отдыхе скрипичный концерт Прокофьева тоже востребован. Не собирались давать концерты, но пришлось дать шесть.

- А в каком месте располагалась Академия, и кто обучал музыкантов?

- "Летняя академия" заняла отдельное здание на территории исторической усадьбы Романовых "Нижняя Ореанда" в Ялте. Здесь музыканты жили и занимались. Каждый цикл мастер-классов длился 14 дней. Для участия были приглашены участники 18-30 лет. С 24 июля по 6 августа обучение в "Летней академии" прошли молодые скрипачи, виолончелисты и флейтисты. Секретами мастерства с ними делились профессор Университета музыки из Австрии, ваш покорный слуга и профессор Парижской высшей национальной консерватории. С 7 августа академия открыла двери для второй смены, для гобоистов, саксофонистов, скрипачей и кларнетистов. Они прошли мастер-классы у Алексея Уткина, Виктора Кулыка, Михаила Гантварга и Маргариты Шапошниковой.

- Сейчас Дом музыки и Дом журналистов сотрудничают. На площадке Дома журналистов проходят концерты молодых исполнителей.

- Дом журналистов – это намоленный дворец, изумительные интерьеры, дух истории. Человек с Невского проспекта, где торгуют мороженым, вдруг попадает на территорию высокого. Выйдя обратно, он обязательно сохранит частичку этого. Мы стараемся, чтобы благородное было в благородном.

- Все ли с пониманием относятся к тому, что ваши проекты поддерживает не только государство?

- На Западе существует традиция: даже если у тебя много денег, это не открывает тебе путь в высшее общество, ты должен заниматься благотворительностью. На самом деле, эти люди, которых мы осуждаем, среди них есть много тонко чувствующих, понимающих и ценящих большое искусство. Бизнес – это не только деньги. Эти люди часто с очень тонкой душой, и даже, я бы заметил, что более успешны те, кто с более тонкой душой.

- Что бы было с дворцом Алексея Александровича Романова, если бы не Дом музыки?

- Тут я должен сказать слова благодарности Валентине Ивановне Матвиенко, потому что она помогла выиграть суд у одной из московских компаний, которая хотела оставить за собой дворец, хотя много лет он был у них в аренде и заброшен. Приезжали и даже физически угрожали. Но я говорил: что меня бесполезно убивать, надо человек шесть убить. И тогда отстали. Никто не верил, что тут будет Дом музыки. Надо сказать, что сам проект уникальный, потому что продиктован многолетним опытом и нацелен на длительную планомерную адресную поддержку молодых артистов, а также желанием создать для них исключительные условия. Если б это было что-то обычное, одномоментное, никому бы не было интересно.

Кроме самих молодых артистов - участников программ Дома музыки, выступающих и занимающихся в уникальных залах Алексеевского дворца, с этим удивительным объектом культурного наследия России могут познакомиться все желающие, посетив экскурсии по парадным задам дворца. С 2011 года только на регулярные экскурсии, которые обычно проходят по вторникам и четвергам, их посетили более 10 тысяч человек. Экскурсанты знакомятся с удивительными интерьерами великокняжеского дворца-особняка, созданными по эскизам великого Максимилиана Месмахера и сохранившими значительную часть декора, а также с личностью самого владельца - великого князя Алексея Александровича Романова, чья личная и служебная жизнь всегда привлекала большое внимание. Поскольку самые известные эпизоды жизни великого князя были связаны с его романтическими увлечениями, экскурсия адресована гостям строго старше 12 лет. Для тех, кто не может посетить экскурсии в рабочее время, каждый месяц предусмотрены экскурсии вечером и в выходной день. Встреча с дворцом на Мойке 122 станет настоящим событием для тех, кто ценит прекрасное во всех его проявлениях.

Теги: Сергей Ролдугин
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