Директор Пушкинского музея: мы не прекращаем сотрудничество с музеями Голландии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Директор государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Марина Лошак рассказала в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой о том, как идет сотрудничество с музеями Европы и США на фоне ухудшения отношений в политической сфере, будет ли продолжен обмен коллекциями с голландскими музеями в случае невозвращения выставки золота скифов в Крым, а также о готовящихся выставках в музее в 2018 году.

- Не секрет, что на международной арене между Европой и Россией, США и Россией, отношения не самые безоблачные. Сказывается ли эта атмосфера на сотрудничестве в сфере культуры? С какими странами сотрудничество и обмен выставками продолжается, а с какими – нет? Не пришлось ли из-за сложной обстановки сократить взаимодействие с музеями США и Европы?

- Внешняя политическая обстановка совершенно не влияет на отношения в области культуры, за исключением каких-то отдельных моментов. В частности, уже более пяти лет нет межмузейного обмена с американскими музеями, с которыми мы всегда очень плодотворно сотрудничали. Это связано исключительно с ситуацией вокруг библиотеки Шнеерсона. Во всех остальных случаях отношения с музеями США и Европы у ГМИИ им. А.С.Пушкина прекрасные, даже лучше, чем были прежде. Люди, связанные с культурой, ясно понимают, что все голуби мира сейчас на их стороне: все, что необходимо сделать для уравновешивания этой нестабильной ситуации зависит от действий серьезных культурных и общественных институций. Поэтому в сфере культуры ведется еще более активная, чем прежде, работа. Сейчас все готовы делать значительно больше, чем в те времена, когда ситуация была спокойнее.

Что касается сотрудничества с американскими музеями, то оно в определенных сферах продолжается: у нас нет возможности обмениваться коллекциями, но есть возможность взаимодействовать по линии образования в сфере культуры. Недавно трое моих коллег вернулись из образовательной поездки в МоМА (Нью-Йоркский музей современного искусства – ИФ). На протяжении последних лет этот музей, являющийся крупнейшем музеем современного искусства в мире, приглашает сотрудников музеев со всего мира и дает им возможность поработать в архивах, в музее, пообщаться с коллегами, разобраться в самых важных аспектах их деятельности. На протяжении трех недель этой образовательной программы наши сотрудники наработали необходимые связи, знания и опыт. Программа проводится по приглашению МоМА и на их средства. Мы планируем также договариваться об обмене образовательными программами с калифорнийским музеем Гетти (Paul Getty Museum – крупный художественный музей Калифорнии – ИФ). Существуют планы сотрудничества с Музеем искусств округа Лос-Анджелес (LACMA), мы планируем делать совместные выставки, совместно формировать коллекции современного искусства на мультимедийном материале, русские и американские художники будут создавать свои проекты. Их произведения станут основой наших коллекций – по одному экземпляру будет и в России, и в США.

Поэтому нельзя говорить о наличии серьезных проблем в межмузейном сотрудничестве. На человеческом и культурном уровне музеи очень активно работают. Мы живем в музее как на особой территории, в своей собственной стране, и, если бы не СМИ и не интернет, об ужасах внешнего мира можно было бы и не догадываться.

Я люблю говорить, что все не так плохо, как кажется иногда, и есть много оснований для оптимизма. Если можно так легко, так приятно и эффективно работать в области человеческого общения, в области культуры, то почему это не распространяется на другие сферы? Очень хочется, чтобы наш посыл был воспринят обществом.

Все планы музея строятся на оптимизме и понимании того, что музей не может существовать в неустойчивом обществе. Мы отвечаем за огромные ценности. Поэтому, устойчивость и стабильность – необходимое условие нашего существования.

- Вы упомянули, что обмен коллекциями с американскими музеями невозможен из-за ситуации с библиотекой Шнеерсона, видите ли вы возможность, что эта проблема может быть урегулирована?

- Шансов, что эта проблема будет решена, много. Решением этой проблемы занимаются дипломаты и политики, а мы надеемся на их силы.

- Насколько на отношения ГМИИ им. А.С.Пушкина с музеями Европы повлияла ситуация с золотом скифов, которое было задержано в музее Амстердама и пока так и не вернулось в свои родные музеи Крыма, сократилось ли сотрудничество с голландскими музеями?

- У ГМИИ им. А.С.Пушкина очень активные отношения с музеями Голландии, мы обменивались и обмениваемся выставками. Много выставок состоялось в перекрестный Год культуры Голландии и России (2013 год – ИФ). В будущем году мы откроем выставку в Главном здании нашего музея, на его главной оси, которая станет одним из блокбастеров нового сезона: на ней будут представлены картины голландских художников из собрания американского коллекционера. Мы надеемся, что на открытие приедет директор главного музея Нидерландов – Государственного музея (Rijksmuseum).

- Будет ли ГМИИ им. А.С.Пушкина продолжать сотрудничество с музеями Голландии в случае невозвращения скифского золота в Крым? Ранее звучали призывы отказаться от взаимодействия с голландскими музеями...

- Мы не прекращаем сотрудничество, но, тем не менее, нас коснулась ситуация, сложившаяся вокруг выставки "Золото скифов". Предоставлять вещи и предметы искусства для голландских музеев ГМИИ им. А.С.Пушкина сейчас стало сложнее.

- При организации выставок в Европе, какие меры предпринимаются для защиты российских произведений искусства от задержек и де-факто ареста коллекций по различным причинам?

- Вывозимые за рубеж предметы искусства защищены законами и государственными гарантиями тех стран, куда направляется выставка. Когда мы отправляем туда коллекции, мы уверены, что они вернутся.

- Недавно совместно с министром иностранных дел Японии Таро Коно вы рассказывали о мероприятиях в рамках перекрестного Года культуры Японии и России. Какие еще масштабные мероприятия стоит ждать посетителям ГМИИ им. А.С.Пушкина, помимо выставки искусства эпохи Эдо?

- Будущий 2018 год в ГМИИ им. А.С.Пушкина будет насыщен различными интересными выставками. Начнется сезон с открытия выставки искусства Лейдена (город в южной Голландии, родина Рембрандта – ИФ) XVII столетия – эпохи Рембрандта Харменса ван Рейна и Яна Вермеера. Мы представим собрание американского коллекционера Томаса Каплана, который за короткий период – чуть более десяти лет – собрал уникальную подборку картин. В нее входит полтора десятка произведений Рембрандта, одно полотно Вермеера, а также шедевры голландской живописи этого времени. В экспозицию войдут почти 80 произведений. На открытие приедет сам коллекционер, а также директор голландского Рейксмузеума. Мы готовим к этой выставке масштабную образовательную программу. Мне кажется, этот проект станет открытием для наших зрителей и будет пользоваться большой популярностью.

Для любителей итальянского искусства ГМИИ им. А.С.Пушкина готовит важный и интересный проект совместно с Художественным музеем Виченцы (город в итальянской области Венеция – ИФ). Выставка познакомит с творчеством мастеров, связанных с Венецией XVII–XVIII веков. В прошлом году мы показывали искусство художников более раннего периода, а сейчас представим публике произведения Джованни Баттиста Тьеполо, Джованни Антонио Каналя (Каналетто), Франческо Гварди и других. Это потрясающее искусство, наполненное венецианской декоративностью и синим цветом – цветом неба и моря. На выставке будут соединены коллекции Музея Виченцы и ГМИИ им. А.С.Пушкина – по 25 произведений из каждого музея. Открытие состоится в июне 2018 года.

Затем в ГМИИ им А.С.Пушкина состоится огромная и впечатляющая выставка японского искусства, поскольку будущий год является перекрестным Годом России и Японии. В Токио и Осаке мы открываем этот год выставкой французского пейзажа XVII–XX веков из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина – 65 произведений различных периодов и школ французского искусства, в том числе полотна импрессионистов. В Москве в Главном здании музея мы откроем в начале сентября масштабную выставку, состоящую из двух частей, которая будет называться "Искусство эпохи Эдо". Выставка охватит период японского искусства XVII–XIX веков и продемонстрирует все разнообразие и индивидуальность разных художественных школ, существовавших в Японии в ту пору. Фактически этот проект станет своего рода хрестоматией по японскому искусству этого периода. Министерство культуры Японии предоставит нам четыре экспоната, обладающих статусом национального достояния Японии, которые крайне редко покидают территорию страны. Выставка будет исключительной, равной которой в России никогда не было.

Также мы покажем выставку, которую готовим в партнерстве с Музеем Пикассо в Париже. Проект называется "Пабло Пикассо. Ольга Хохлова". Речь идет об истории жизни и творчества великого художника Пабло Пикассо и его русской жены – балерины Ольги Хохловой. Это история не только об их совместной жизни и любви, но и о том периоде в творчестве Пикассо, который связан с русской культурой. В экспозиции можно будет увидеть и очень известные произведения, и те, которые никогда не демонстрировались российской публике, в том числе, архивные материалы. Выставка станет большим подарком нашим зрителям.

Кроме того, много выставок пройдет в 2018 году в Галерее искусства стран Европы и Америки XXI–XX веков. Первая из них будет посвящена творчеству британского художника-фотографа Уильяма Генри Фокса Тальбота, который стоял у истоков искусства фотографии и сделал множество важнейших технических изобретений в той области. Тальбота называют Леонардо да Винчи фотографии. На выставке, которую ГМИИ им. А.С.Пушкина готовил совместно с британскими музеями более восьми лет, будут представлены 150 винтажных отпечатков и негативов, сделанных Тальботом.

Еще один проект, который пройдет в залах Галереи, – выставка, посвященная парижскому салону баронессы Елены Эттинген и художественной жизни Парижа десятых-двадцатых годов XX века. Салон Эттинген был местом, куда приходили Пабло Пикассо, Жорж Брак и многие другие художники того времени. Там также собирались поэты-сюрреалисты во главе с Гийомом Аполлинером. Елена Эттинген и ее брат Серж Фера открыли художника-примитивиста Анри Руссо. Выставка и книга, которые готовит ГМИИ им. А.С.Пушкина совместно с французскими кураторами, впервые расскажут о салоне. В выставке примут участие парижский Центр Помпиду, Музей современного искусства города Парижа, частные коллекционеры. Впервые будут представлены произведения из собрания семьи баронессы Эттинген, которые будут опубликованы в каталоге.

В 2018 году в ГМИИ им. А.С.Пушкина будут представлены и другие не менее интересные проекты.

- Как идет развитие направления "Пушкинский XXI", есть ли необходимость искать для него специальное здание?

- У нас уже два года активно работает направление "Пушкинский XXI". В уходящем году было много проектов, связанных с современным искусством. Одна из главных выставок 2017 года – экспозиция работ современного художника Цая Гоцяна "Октябрь". Наш музей разработал разнообразные образовательные программы, посвященные современному искусству. Мы принимали участие в Венецианской биеннале с проектом "Человек как птица. Образы путешествий". Этим мы подтверждаем, что современное искусство в музее может существовать параллельно с традиционным.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы для направления "Пушкинский XXI" у ГМИИ им. А.С. Пушкина было отдельное здание за пределами музейного квартала, в котором мы бы хотели проводить эксперименты, связанные с традиционным и современным искусством. Но пока мы работаем в нашем музейном пространстве, хотя нам в нем и тесновато. Говорить о месте расположения нового здания для современного искусства вне музея пока рано.

- Как в настоящее время продвигается работа по созданию Музейного городка на территории ГМИИ им. А.С.Пушкина, довольны ли вы ходом работ, есть ли какие-то сложности, остаются ли прежними сроки строительства? Повлиял ли случившийся в ноябре пожар на ход работ, не приведет ли он к увеличению срока их выполнения?

- Сроки строительства Музейного городка пролонгируются, поскольку возникают проблемы, связанные с реставрационными исследованиями, открытиями, которые невозможно было предугадать и которые требуют технической экспертизы. Все это увеличивает сроки. Мы перфекционисты, понимаем, что мы строим музей будущего, поэтому хотим, чтобы он был современным. Однако существует опасность, что из-за отставаний, комплекс к моменту открытия уже может оказаться недостаточно современным; поэтому мы стараемся идти в ногу со временем. Пока открытие переносится всего лишь на год. Пожар никак не повлиял на сроки, в целом все идет по плану, мы уже планируем выставки в новом пространстве, мечтаем о том, как будем там жить и работать.

- В одном из своих интервью вы говорили о необходимости пополнения коллекций музея, приобретения недостающих произведений для заполнения лакун. Ведется ли сейчас работа в этом направлении, находите ли вы поддержку в этом со стороны Министерства культуры? Появления каких новых предметов искусства можно ожидать в ближайшее время в музее?

- Да, мы приобретаем произведения искусства, не так много, как нам хотелось бы. Нам помогают министерство культуры, друзья музея и попечители. Закупаются вещи для расширения будущей обновленной экспозиции искусства Древнего мира. Отдел Древнего Востока ГМИИ им А.С.Пушкина рассчитывает на пополнение коллекции несколькими произведениями, которые, как мы надеемся, нам поможет приобрести один из спонсоров. В прошлом году именно таким образом были закуплены памятники шумерского искусства. Все предметы будут представлены в экспозиции нового музейного квартала.

Конечно, есть и неосуществленные мечты: например, о том, чтобы в собрании ГМИИ им. А.С.Пушкина оказалась знаменитая картина Тициана "Венера и Адонис", которую атрибутировала главный научный сотрудник музея Виктория Эммануиловна Маркова. Но, к сожалению, это не так просто осуществить – работа очень дорогая. Поэтому, пока мы мечтаем, работа предоставлена владельцем для демонстрации публике и висит в открытом доступе в зале музея, где ее можно увидеть. Нам бы очень хотелось, чтобы у отдельных предметов музейной коллекции появились свои попечители. В частности, мы надеемся, что у коллекции итальянского искусства появится свой патрон, который сможет финансировать и ее пополнение, и реставрацию произведений.

- Планируется ли закупка каких-то древностей из Сирии?

- Не исключено. Но все нужно очень тщательно исследовать, выяснять происхождение произведений, мы это делаем, советуемся с МИД России. Закупки памятников искусства в Сирии – не самый простой путь, поскольку всегда есть опасность недобросовестных продаж и нужно быть очень внимательными.

- Что бы вы могли пожелать зрителям, посетителям музея в новом 2018 году?

- Мне бы хотелось пожелать нашим зрителям, также, как и себе, учиться находить радость в каждом дне жизни, которая бесконечно ценна; находить радость в тех вещах, которые иногда кажутся обыденными; уметь открывать в себе новые силы и возможности, и, приходя в музей, подпитываться эмоционально. Надо всегда стараться думать о хорошем и таким образом приближать его к себе.