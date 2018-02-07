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Посол Палестины в РФ: мы ищем пути создания нового механизма международного посредничества в переговорах с Израилем

Абдель Хафиз Нофаль рассказал о перспективе палестино-израильского урегулирования

Посол Палестины в РФ: мы ищем пути создания нового механизма международного посредничества в переговорах с Израилем
Абдель Хафиз Нофаль
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой в преддверии визита лидера страны Махмуда Аббаса в Сочи для переговоров на высшем уровне, в котором рассказал о главных темах грядущего саммита, перспективах палестино-израильского урегулирования и инициативе по созданию нового механизма международных посредников в переговорном процессе.

- Господин посол, какие вопросы будут обсуждаться на предстоящей встрече лидеров Палестины и России в ходе визита Махмуда Аббаса в Сочи?

- Во-первых, основным вопросом станет ситуация на Ближнем Востоке, наши отношения с Израилем, и решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим. Во-вторых, наша сторона официально заявляла, что США больше не могут играть лидирующую роль в переговорах между нами и Израилем. Поэтому мы сейчас в процессе поиска путей создания новой коалиции, нового механизма для переговоров между нами и Израилем. Мы привержены процессу, и на переговорах с Путиным фокус будет направлен на роль России в этом процессе. Мы верим, что Россия может играть очень важную роль в этом вопросе, поскольку уже долгое время она заявляет о необходимости международных усилий, что очень важно для разрешения палестино-израильского вопроса. Сейчас хорошее время для того, чтобы обсуждать вопросы, возможности, пути как можно все решить.

- Хотела бы Палестина, чтобы Россия играла лидирующую роль в этом механизме международного посредничества?

- В связи с особыми отношениями между Израилем и США, любая инициатива должна включать США, а не исключать их. Этот вопрос мы обсуждаем с российской стороной. Мы уверены, что это можно реализовать с привлечением "большой пятерки": России, США, Европы (Франция и Великобритания - ИФ), Китая плюс ООН. Есть много вариантов, которые можно обсудить, я не хочу вдаваться в детали, озвучить их должен наш президент. Идея состоит в том, чтобы создать новую коалицию, новый подход к решению палестино-израильского вопроса, потому что для нас, Палестины, США действуют вместе с Израилем и не могут больше возглавлять переговоры.

- И тем не менее, сколько стран может войти в новый механизм?

- Есть разные варианты. С одной стороны это квартет с участием Европы, России, Китая, США плюс ООН, а с другой - "большая пятерка" стран-постоянных членов СБ ООН плюс ООН. Как я уже говорил, мы верим, что США больше не могут играть лидирующую роль в этом переговорном процессе, и международное сообщество должно найти ответ на этот вопрос, мы верим, что Россия может сыграть свою роль в регионе, для решения этой проблемы

- Правильно ли я понимаю, что для Палестины "ближневосточный квартет" мертв, и поэтому существует необходимость в создании нового механизма?

- Да. Проблема состоит в том, что даже за 35 лет переговоров при посредничестве квартета, когда американцы лидировали в переговорном процессе, мы все еще стоим, застряв на том же месте, что и 35 лет назад. По-прежнему продолжается политика экспансии и строительства поселений. Наконец было отвергнуто двухгосударственное решение. Так что международному сообществу нужно найти решение для ведения переговоров.

- Есть ли какие-то временные рамки для реализации инициативы по созданию нового посреднического механизма?

- Мы не знаем сроков, но знаем, что ситуация в регионе очень опасна и является большой проблемой. Мы не знаем, что может случиться, поэтому международному сообществу нужно как можно скорее найти ответ на наши нужды. В противном случае мы откроем двери множеству проблем, в том числе терроризму. Мы верим, что международное сообщество должно прилагать больше усилий для разрешения этого вопроса и попытаться компенсировать дисбаланс в связи с американской позицией.

- США решили урезать финансовую поддержку Ближневосточного агенства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Хотела бы Палестина, чтобы Россия оказала поддержку организации?

- Для нас, палестинцев, вопрос Иерусалима это другое. Давление со стороны США или любой другой стороны на БАПОР неприемлемо. Но есть призыв к международному сообществу покрыть недостаток американского финансирования, и некоторые европейские страны уже на него откликнулись. Мы надеемся и будем очень ценить любую помощь со стороны России в этом вопросе.

Теги: Абдель Хафиз Нофаль
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