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Посол РФ в Гаване: Куба была, есть и будет верным и надежным другом России

Михаил Камынин рассказал о том, как складываются двусторонние отношения в условиях ужесточившейся политики США

Посол РФ в Гаване: Куба была, есть и будет верным и надежным другом России
Посол РФ в Гаване Михаил Камынин
Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Гаване Михаил Камынин в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью агентству "Интерфакс" о том, как складываются российско-кубинские отношения в условиях ужесточившейся политики администрации Трампа в отношении Острова Свободы.

- Михаил Леонидович, соответствуют ли действительности сообщения западных СМИ о том, что Россия, пользуясь тем, что Вашингтон отвернулся от Гаваны, использует этот фактор для закрепления своих политических и экономических позиций на Кубе, хочет восстановить свое военное присутствие на Кубе с прицелом на то, чтобы превратить ее в "занозу для американцев"?

- Как известно, еще с 1960-го года наша страна последовательно, за исключением тяжелого периода 90-х, укрепляла отношения с Кубой, которые к настоящему времени вышли на уровень стратегического партнерства. При этом российско-кубинские связи проверены временем и не подвержены конъюнктуре, самоценны и самодостаточны. Сегодня мы продолжаем наращивать взаимодействие в политической и гуманитарной областях, развиваем масштабные долгосрочные взаимовыгодные проекты в энергетической, транспортной, металлургической, телекоммуникационной сферах, которые востребованы кубинской экономикой, особенно в свете нынешнего процесса ее актуализации.

- В свете предстоящей на Кубе весной смены руководства наблюдаются ли попытки США усилить давление на Кубу и является ли частью таких попыток турне госсекретаря США Рекса Тиллерсона по странам Западного полушария, в ходе которого он, как пишут американские СМИ, планирует обсуждать "недемократичность передачи политической власти на Кубе"?

- Несмотря на восстановление в 2014 г. кубино-американских дипотношений и попытки их "нормализации", даже во время некоторого "потепления" при Б. Обаме, США никогда не прекращали угрожать Кубе. Сохраняется торгово-экономическое и финансовое эмбарго, не решен вопрос с базой "Гуантанамо". С ужесточением Д. Трампом политики в отношении острова активизируются традиционные рычаги давления на суверенное государство, появляются новые подрывные программы, направленные на расшатывание существующего строя и дестабилизацию кубинского общества. Однако опыт показывает, что эта карибская страна способна эффективно нейтрализовать эти угрозы и защитить свои интересы.

Куба пользуется заслуженным международным авторитетом. Даже западные страны из числа союзников США, невзирая на многочисленные идеологические разногласия с Гаваной, солидарны с ней в борьбе с попытками вмешательства во внутренние дела и смены режима. Ярким подтверждением является принятие уже в 26-й раз резолюции на нынешней сессии Генассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады 191 голосом "за" и 2 - "против". Тот же упомянутый процесс нормализации отношений с США был начат во многом благодаря созданному странами ЛАКБ соответствующему фону и их поддержке именно Гаваны в многолетнем противостоянии с Вашингтоном.

11 марта на Кубе пройдут всеобщие выборы, а 19 апреля будет сформирован новый руководящий состав страны. Все эти процессы происходят и будут происходить на основе национального консенсуса, в соответствии с действующей кубинской Конституцией.

- В условиях усиления напряженности между Россией и Западом, наращивания военной инфраструктуры НАТО у российских границ, приобретает ли Куба для Москвы стратегическое значение в противостоянии западной "политике сдерживания" России?

- Куба была, есть и будет верным и надежным другом России. Мы с единых позиций смотрим на происходящие в мире события, одинаково их оцениваем. Видим во влиятельной на мировой арене Гаване нашего союзника, ценим ее поддержку по ключевым темам международных отношений, а также то, что она, являясь одним из признанных лидеров развивающихся государств, разъясняет своим партнерам внешнеполитические инициативы российской стороны, что позволяет расширить число наших единомышленников.

Эффективному взаимодействию способствует регулярная "сверка часов" как на уровне министров иностранных дел в ходе их традиционных встреч на полях сессий Генассамблеи ООН, так и в рамках межмидовских консультаций (в 2017 г. прошло 9 раундов, согласован план на текущий год).

Хочу отметить отдельно: Куба — едва ли не единственная страна, решительно осуждающая с высоких и престижных многосторонних трибун расширение НАТО на Восток и антироссийские санкции Запада.

- Обсуждается ли в какой-то мере с Гаваной возможность возвращения базы "Лурдес" как ответ на развертывание американской ПРО? Нуждается ли Россия в такой базе в этом регионе?

- На этот вопрос еще в 2014 году ответил президент России В.В.Путин в ходе своего латиноамериканского турне: "Мы способны решать стоящие в области обороноспособности задачи и без этого компонента. Здесь нет ничего необычного. Мы по договоренности с кубинскими друзьями работу нашего центра закрыли. У нас нет планов возобновления его работы".

- Что сдерживает активизацию сотрудничества РФ и Кубы по поставкам нефти и нефтепродуктов? Готова ли российская сторона вместо оплаты за поставки получить доли в нефтедобывающих проектах на Кубе на суше и шельфе?

- Поставки нефти и нефтепродуктов на остров сегодня актуальны, особенно в связи с их сокращением из Венесуэлы, испытывающей известные внутренние проблемы. При этом речь идет не о донорских программах, а о взаимовыгодных схемах, заключаются коммерческие сделки.

Наши крупные профильные компании уже не один год работают на кубинском рынке. С 2011 года ОАО "Зарубежнефть" занимается повышением нефтеотдачи на месторождении Бока-де-Харуко, конкретные планы развития сотрудничества переводит в практическую плоскость ПАО "НК "Роснефть".

- Правда ли, что Россия осуществила в январе этого года несколько поставок Кубе нефти транзитом посредством Венесуэлы? Планируется ли продолжить такие поставки?

- Поставки осуществляются напрямую. Вопрос их продолжения обсуждается.

- В январе этого года свыше 300 автомобилей "Лада" спустя более чем 10 лет были поставлены Кубе. Планируются ли новые поставки в течение года? По некоторым данным, ключевая проблема экспорта автомашин на Кубу заключается в организации расчетов за поставки. Так ли это и найдено ли решение проблемы?

- Действительно, спустя почти 20 лет в январе 2018 г, на остров пришла партия из 344 новых машин моделей "Веста" и "Ларгус". Они предназначены для обновления местного таксопарка. В дальнейшем планируется экспортировать автомобили АВТОВАЗа для туристических прокатных агентств, а также создать на острове широкую сеть станций технического обслуживания. Разумеется, как и любой коммерческий контракт, данный проект имеет согласованную схему оплаты поставок. Вопросы его финансирования решены, и здесь свою роль сыграли АО "Российский экспортный центр" и АО "ЭКСАР", а также отечественные коммерческие и государственные банки, открывшие кредитную линию.

Говоря о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта нельзя не отметить результативную деятельность на Кубе таких российских автогигантов как "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ".

Как я уже отмечал, сотрудничество с Гаваной в материальной сфере осуществляется на основе взаимных расчетов. Кубинская сторона четко выполняет взятые на себя финансовые обязательства, несмотря на то, что платежеспособность страны по-прежнему невысока, в том числе из-за американского эмбарго, блокирующего доступ острова к международным финансовым и кредитным площадкам.

- В 2016 году Москва и Гавана подписали программу сотрудничества в модернизации оборонно-промышленного комплекса Кубы. Что делается в ее рамках? Предполагаются ли поставки российской военной техники и современного вооружения? На каких условиях это может происходить?

- Нынешний этап военно-технического сотрудничества с Кубой основывается на подписанной в ходе XIV заседания Межправкомиссии в Гаване программе технологического сотрудничества до 2020 года. Все сделки в ее рамках осуществляются на коммерческой основе.

Основная цель - укрепить оборону острова. При этом соответствующая работа ведется с учетом норм международного права, обстановки в регионе и вокруг Кубы.

- Планируются ли в этом году обмены визитами на высоком и высшем уровнях?

- График контактов на высоком и высшем уровне будет согласовываться позже, после выборов, которые на Кубе, как я уже упоминал, пройдут на неделю раньше, чем в России - 11 марта

Теги: Михаил Камынин, Куба
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