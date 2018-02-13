Посол Израиля: в Сирии и Ливане возможна эскалация из-за действий Ирана

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Посол Израиля в России Гарри Корен дал интервью руководителю редакции внешней политики "Интерфакса" Ольге Головановой, в котором заявил, что его страна готова к самым экстремальным мерам в целях пресечения превращения Сирии и Ливана в иранский военный плацдарм, высказал мнение, что Россия вряд ли позволит Ирану разместить в Сирию военно-морскую базу, а также отметил, что любые инициативы по израильско-палестинскому урегулированию без участия США обречены, и что ядерную сделку с Ираном можно спасти путем корректировки.

- Господин посол, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно посетил Москву и провел переговоры с президентом Путиным. Накануне поездки он сказал, что намерен поднять вопрос о недопустимости попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии. Он также подчеркнул опасения Иерусалима попытками превратить Ливан в объект для производства высокоточных ракет, направленных против Израиля. Достигнуты ли подвижки по этим двум пунктам? Есть ли ощущение, что в Москве лучше понимают озабоченности Израиля?

- Главные цели визита были озвучены премьер-министром Биньямином Нетаньяху и до, и после. Обычно премьер-министр приезжает обсудить не только приоритетные для нас темы в военно-политическом плане, но и, конечно, укрепление нашего двустороннего сотрудничества в экономической, культурной и других сферах. У нас имеется положительный опыт предыдущих встреч, и мы всегда видим отзывчивость российской стороны, которая разделяет, понимает наши опасения. Есть вещи, которые открыто говорились российской стороной о заинтересованности в том, чтобы Сирию покинули все иностранные войска, и Россия действует в этом направлении.

​Отвечая более конкретно на ваш вопрос, стоит сказать, что у нас есть критический интерес - предотвратить превращение Сирии в иранский военный плацдарм. Именно такие планы, как мы видим, реализуются. Мне кажется, всем ясно, против кого этот военный плацдарм нацелен. Против нас. Поэтому важно предотвратить такой сценарий, и я цитирую слова премьера Нетаньяху: "Мы это сделаем". Неважно, кто будет с нами сотрудничать. Коротко и ясно.

​То же самое в отношении создания инфраструктуры по производству высокоточного оружия для "Хезболлы" в Ливане: мы это тоже предотвратим! Если удастся это сделать мирными способами, тем лучше.

​Какими бы ни были планы России в этом регионе, в нем действуют игроки, затеи которых могут коренным образом изменить ситуацию и привести к очень опасной эскалации, которая явно будет не нужна самой России. У этих игроков иные цели и интересы. Возможно, были совместные интересы – предотвратить развал Сирии, оставить у власти Башара Асада и нынешний режим, а вот в отношении того, что будет дальше, то у России свой интерес, у других игроков - свой.

​Эскалация способна привести к очень опасной развязке, и об этом мы говорим с российской стороной, в детали вникать не буду. Но явно то, что данная проблема требует усиленной координации на политическом и на военном уровне.

​- Насколько я понимаю, в ходе переговоров обсуждались достаточно чувствительные вопросы. Вы можете сообщить, кто именно входил в состав делегации, возглавляемой премьер-министром?

​- В составе делегации был глава Совета безопасности Израиля Меир Бен-Шабат и глава канцелярии премьер-министра Яир Хоровиц. Меир Бен-Шабат недавно принимал в Иерусалиме российского коллегу Николая Патрушева. Также в составе делегации был глава военной разведки, представляющий Армию обороны Израиля.

​- Вы сказали, что между Израилем и Россией обсуждается возможная развязка в Сирии. Что подразумевается под этим и поднималась ли эта тема как во время визита премьер-министра в Россию, так и в ходе визита Патрушева в Израиль?

- Я имею в виду, что ситуация меняется постоянно, иногда в позитивном направлении. Явно то, что ИГИЛ (запрещена в РФ – ИФ) в Сирии почти добита, но не окончательно. Это пример положительной развязки. Но мы видим, что Иран продолжает вынашивать и реализовывать свои планы по присутствию в Сирии, мы пристально за этим наблюдаем. У нас есть разведданные, которыми мы, конечно, делимся с Россией. Чтобы не было вопросов:"Откуда вам это пришло в голову?!" Мы так работаем, наш профессионализм в этом плане ценится, так же, как и мы ценим российский профессионализм.

​Таким образом, содержание встреч в целом было похоже на предыдущие контакты. Все сводится к присутствию Ирана в Сирии.

- Что для Израиля является "красной линией" в отношении иранского военного присутствия в Сирии и Ливане?

​- Вы знаете, что встреча лидеров Израиля и России проходила в Еврейском музее по случаю отмечавшегося за два дня до этого Международного дня памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Нетаньяху там сказал фразу, смысл которой в том, что мы один урок выучили: когда нам, евреям, угрожают, мы понимаем этот язык прекрасно и неважно, на каком языке угроза прозвучала. Поэтому мы просим, чтобы и другие страны не игнорировали направленные против Израиля и озвученные не раз угрозы и даже конкретные планы Ирана, в том числе на территории Сирии и Ливана.

В Иране готовилась военная ядерная программа, и, вполне возможно, продолжает готовиться секретно и сейчас, никто об этом точно не знает. Спрашивается, против кого?

Иранский режим вместе со своими союзниками вооружен до зубов, и если эта сторона говорит о новых военных планах против нас, то у нас нет выхода, кроме как пресечь эти планы. Каким образом? Мы готовы к самым экстремальным мерам, если понадобится. Но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет.

Поэтому цель наших встреч и разговоров и с Россией, и с европейцами, и с американцами - не просто остановить, а убедить иранцев заниматься своими делами: развитием демократии, экономики, общества, статуса женщин, а не дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

​- Что касается военного присутствия Ирана в Сирии, то некоторые израильские эксперты считают, что таковой "красной чертой" является зона, начиная от 15-20 км к югу от Дамаска. Могли бы вы это прокомментировать?

​- Я объясню. Бывают краткосрочные тактические меры, а бывают - стратегические и долгосрочные. Мы прекрасно понимаем, что, даже имея желание, Россия вряд ли сможет ближайшее время повлиять настолько положительно и активно на Тегеран, что Иран сообщит о завершении своей помощи сирийскому президенту и режиму, и скажет, что он оставляет Сирию полностью независимой сирийскому народу.

Поэтому мы предпочитаем говорить о реализации различных договоренностей, которые были по зонам деэскалации, в нашем случае - по южной, прилегающей к Израилю. Конкретно, там немедленно должно быть свернуто любое присутствие подразделений Ирана, "Хезболлы" и шиитских ополченцев.

​- Некоторое время назад израильские газеты писали о том, что Иран собирается построить военно-морскую базу в Сирии. На днях российский посол в Тегеране сказал, что ему ничего неизвестно об этом. А у вас есть ли по истечении нескольких месяцев с момента появления первичной информации какое-то ее обновление?

​- Надо разделять наличие плана и его реализацию. О том, что есть такие планы у Ирана, мы знаем. Удается их реализовать или нет - не будем сейчас вникать в детали, это другой разговор. В том, что касается реализации этих планов или их приостановки, очень много зависит от российской стороны. Предполагаем, что Россия вряд ли позволит кому-то разместить свои военно-морские силы вблизи российских кораблей в Тартусе или Латакии.

​- Обсуждалась ли в Москве заключенная в 2015 году ядерная сделка с Ираном? США и Израиль выступают за ее ужесточение и даже за разрыв. У Москвы на этот счет другое мнение. Рассчитываете ли вы в какой-то форме подключить Москву к сдерживанию Ирана по СВПД?

​- Россия входит в число стран-переговорщиков по ядерной проблеме Ирана, это доказывает, что она, как и другие страны, подписавшиеся под данным документом, знала, что у Ирана была военно-ядерная программа, и то, что Иран пытался это скрыть. От России и от других партнеров мы знаем с их же слов, что соглашение неидеально, но все-таки якобы это лучше, чем не иметь его вовсе. И здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. То, что для одних, включая Россию, - наименьшее из зол, для нас - этого недостаточно.

Мы не против соглашения, но его нужно корректировать. Это соглашение можно спасти. И спасение пойдет на руку всем, нам тоже. Мы поддерживаем позицию президента США Трампа.

Надеюсь, что мы увидим достижение договоренности по этому вопросу. Предпринимаются определенные дипломатические шаги не только Россией, но и другими странами, надеюсь, что они приведут к результату. Честно говоря, мы не испытываем особых опасений, как Иран отреагирует, если это соглашение будет разорвано.

​- Намерен ли Израиль усиливать координацию между израильскими и российскими военными в Сирии в рамках уже действующего с 2015 года механизма коммуникаций?

- Мы относимся очень положительно к существующему каналу связи, он в большой степени эффективен. В свете тем, поднятых в начале интервью - о вариантах эскалации, которые могут произойти из-за иранской деятельности в Сирии или на территории Ливана, - явно есть смысл усилить эту координацию.

- Позвольте задать комплексный вопрос по израильско-палестинскому урегулированию. Можно ли ожидать в ближайшем будущем продвижения на этом треке? Намерен ли Иерусалим рассматривать предложение РФ об организации встречи руководства Израиля и Палестины на территории РФ? Поднимался этот вопрос на последних переговорах в Москве?Кстати, на днях в Сочи пройдут и переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой ПНА Махмудом Аббасом. Какие ожидания вы связываете с предстоящим контактом? Можно ли ожидать большой сделки по палестино-израильскому урегулированию, которую ранее анонсировал президент Трамп? Если да, то не могли бы сказать, а в чем вообще будет ее суть?

​​- Тем, что палестинцы открыто заняли антиамериканскую позицию, они нанесли себе существенный вред. Везде, в том числе в Москве, понимают, что без США израильско-палестинское урегулирование обречено, это будет просто тратой времени. Никакие идеи без нас, израильтян, и без американцев, не будут реализованы и не выльются ни во что. Это может быть дискуссия в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее ООН, или в иной организации, возможно, будет принята еще одна резолюция против Израиля. Но все эти движения никаким образом не поспособствуют прямым переговорам без каких-либо предварительных условий, а наоборот, повредят.

​Нравится палестинцам позиция США или нет – нас не интересует, но для нас признание Иерусалима столицей Израиля и намерения по переносу американского посольства - это важнейшее историческое событие. Палестинцы должны осознать этот факт в конце концов.

​Я могу подчеркнуть, что как мы ценили, так мы и продолжаем ценить предложение российской стороны и конкретно президента Путина о проведении переговоров в Москве. Но география тут второстепенна, премьер Израиля Нетаньяху не раз приглашал Абу Мазена (Махмуда Аббаса - ИФ) в Иерусалим – это всего 15-20 минут езды от Рамаллы. Палестинцы сейчас не настроены на контакт никаким образом.

​Вы лучше спросите палестинцев, какую перспективу они видят, какие цели ставят перед собой в канун визита Махмуда Аббаса в Сочи? Это заручиться поддержкой России. Думаю, она у них есть, мы высоко ценим роль России в мирном процессе и в рамках "квартета" международных посредников. Но я думаю, что Россия вряд ли возьмет на себя - это моя личная оценка – главную роль в качестве единственной ведущей стороны (в урегулировании – ИФ). Палестинцы, наверное, рассчитывают оставить американцев в стороне, чтобы Россия, возможно, с Китаем или кем-то еще, руководили бы этим процессом.

- Сразу после визита премьера Нетаньяху в Москву Израиль посетила высокопоставленная делегация Совета безопасности РФ во главе с Николаем Патрушевым. В сообщении пресс-службы СБ РФ по итогам этой поездки было упомянуто, что в ходе переговоров, наряду с другими проблемами, делегации обсуждали вопрос, связанный с военно-техническим сотрудничеством двух стран. ​Намерен ли Израиль, несмотря на объявленный в США "кремлевский список" и вообще ожидаемое ужесточение американских санкционных мер в отношении России, продолжать сотрудничество с Москвой в области ВТС, в частности по беспилотникам? Есть ли у наших стран еще какие-то направления сотрудничества в области ВТС?

- Что касается ВТС, то мой ответ будет весьма коротким. Мы обычно в прессу не даем никаких комментариев по поводу военно-технического сотрудничества с любой страной в мире, включая Россию.

- Хорошо. Тогда я изменю вопрос. Что вы можете сказать в более широком смысле: могут ли "кремлевский список" и ожидаемое ужесточение санкционной политики в какой-то степени повлиять на экономическое сотрудничество Израиля и РФ?

- Были комментарии, что этот "список" пока всего лишь индикативный, и надо понять, что с ним делать и т.д. Похоже, в России многим непонятно, что это за "список", и некоторые люди, может быть, даже обижены, что их там нет.

Мы изучаем, нам тоже не все ясно. Но важно подчеркнуть, что мы довольно внимательно относимся к пожеланиям и интересам наших друзей, будь то в Москве или Вашингтоне.

​ - Расскажите, как проходят переговоры с ЕАЭС по подписании между Израилем и ЕАЭС соглашения о свободной торговле, а также об экономическом сотрудничестве Израиля и России?

​ - Наши двусторонние экономические связи продолжают развиваться в наступательном плане. Мы успешно закончили 2017 год с довольно положительным приростом: 19% по нашей статистике, 15% - по российской. Некоторые разочарованы, что это всего лишь по объему $3 млрд., но это вполне серьезная сумма, и мы довольны.

​Теперь насчет соглашения с Евразийским экономическим союзом. Здесь достаточно много позитивного потенциала. По всем нашим оценкам, это пойдет на пользу всем сторонам. Ранее были определенные опасения со стороны ряда членов ЕАЭС по поводу израильского преимущества в области торговли услугами. Но, я надеюсь, что нам удастся эти ненужные опасения снизить, имея в виду, что именно наша торговля услугами в сфере высоких технологий должна сыграть в конце концов на пользу странам-членам ЕАЭС не меньше, чем израильским компаниям, которые занимаются экспортом таких услуг.

​​ - И все-таки, что касается финального результата по поводу соглашения о свободной торговле Израиля и ЕАЭС, мы находимся, скажем так, еще в середине пути или уже виден финиш?

​ - Я делаю все, что от меня зависит, чтобы это случилось во время моего срока пребывания в России в качестве посла Израиля. Но не все от меня зависит. Обычно эти вещи могут затянуться на год-полтора-два. Но по мне - чем раньше, тем лучше, конечно!

​ - Насколько удовлетворены в Израиле сотрудничеством спецслужб двух стран, в том числе в области борьбы с международным терроризмом?

​ - Относительно противодействия международному терроризму. И российская сторона знает, и мы знаем, что в Сирии борьба с ИГИЛ далеко не закончена. Как известно, там есть примкнувшие к местным террористам граждане России, Средней Азии и других стран - это является сегодня проблемой не только для Москвы, Иерусалима, а для Европы и для всего мира. Эта тема остается важной для всех! Не могу раскрывать детали наших переговоров и контактов спецслужб, но подтверждаю, что данная тематика обсуждается между нами - и по рабочим каналам разведслужб, и на таких принципиальных стратегических консультациях, как во время визита г-на Патрушева.

Прежде всего мы озабочены тем, что после поражений в Сирии часть боевиков передислоцировалась в Северный Синай, а это уже, что называется, у нас "под боком". Синай граничит с Израилем и сектором Газа, это существенная проблема и для египтян, которые проводят там сейчас очередную спецоперацию. Напомню о довольно известном печальном факте - теракте против российского самолета на Синае два года назад. Поэтому тут есть общий интерес для нас, для египтян, для Российской Федерации (тем паче, что у Москвы и Каира есть желание возобновить авиарейсы в Египет). Этот треугольник - тоже потенциальная сфера сотрудничества, потому что мы успешно сотрудничаем с египтянами в борьбе с терроризмом на Синае, а Россия в этом тоже заинтересована.

- В ходе визита Патрушева в Иерусалим поднимался вопрос обеспечения безопасности израильских туристов и гостей, которые приедут этим летом в РФ на чемпионат мира по футболу. Какие на этот счет достигнуты договоренности?

​ - Начну вот с чего. Во-первых, на чемпионате мы желаем успехов российской сборной, да и вообще в целом России в проведении этого мероприятия: чтобы он прошел успешно не только по спортивной линии, но и по линии безопасности участников и болельщиков.

Конечно, обеспечение безопасности – вопрос серьезный! Не дай бог, террористы могут попытаться предпринять что-то в ходе чемпионата. Они ведь ищут, где сделать побольнее, нанеся удар по "престижной" цели. И поэтому, как заметил г-н Патрушев, в России высоко ценят израильский опыт в борьбе с терроризмом. Конечно, и у вас есть очень большой опыт в данной сфере, есть определенные технологии, наработки в охране различных объектов и т.д. Опять-таки, не буду вникать в детали, но есть принципиальная заинтересованность сделать это сотрудничество конкретным также в плане подготовки к футбольному чемпионату мира.

​ - А сколько примерно израильских болельщиков ожидается в РФ на мировое первенство?

​ - Кто-то мне сказал пару месяцев назад, что ведется статистика обращений из различных стран на покупку билетов на стадионы, и тогда Израиль был чуть ли не в первой "десятке". Дополнительно могу сказать, что в этом плане мы ведем работу с российским МИДом, где есть ситуационно-кризисный центр. Оставим в стороне самый опасный негативный сценарий, не дай Бог, теракта. Но ведь может быть просто давка, какая-то авария, ЧП, потеря паспортов, криминальные проявления… Хотелось бы надеяться, что все пройдет максимально гладко, но наша задача - быть готовым ко всем возможным развязкам, ко всем сценариям. И мы в этом плане налаживаем связи с российскими структурами, включая МВД РФ. Кстати, представитель этого ведомства был в составе делегации Патрушева, и он дал очень высокую оценку координации между российским МВД и израильским министерством внутренней безопасности, израильской полицией.