Александр Красовицкий: Мы готовы создать колесную бронемашину-робот в кратчайшие сроки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Военно-промышленная компания" является одним из ведущих российских производителей военной и специальной техники. Визитными карточками ООО "ВПК" можно назвать известный специальный бронеавтомобиль "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А. О подготовке сменщика для него, перспективах создания колесного танка и робота на основе колесной бронеплатформы в эксклюзивном интервью обозревателю "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

- Александр Владимирович, с какими результатами завершила "Военно-промышленная компания" 2017 год? Выполнен ли Гособоронзаказ, сколько всего бронетранспортеров и бронированных машин, автомобильной техники специального назначения было поставлено Минобороны РФ и другим силовым структурам?

- В 2017 году "Военно-промышленная компания" полностью выполнила стоящие перед ней задачи в соответствии с бизнес-планом, в том числе и по Гособоронзаказу. Хочу отметить, что уже третий год подряд "Военно-промышленная компания" осуществляет поставки продукции по ГОЗ досрочно! Я не могу раскрывать цифры поставок продукции компании по ГОЗ, а тем более отдельно для Минобороны России и других силовых структур. Но могу сказать, что в 2017 году компанией было поставлено в общей сложности более 1 000 единиц техники различным заказчикам. Я считаю это хороший результат, результат труда всего коллектива компании, каждого ее сотрудника, за что хочется всем сказать огромное спасибо!

- Как зарекомендовала себя производимая "ВПК" техника в "горячих точках", будут ли по результатам ее реального боевого применения проведены какие-то доработки?

- Техника, производимая нашей компанией активно использовалась и используется практически во всех локальных военных конфликтах и антитеррористических операциях, которые имели место быть на нашей планете в последние два-три десятилетия. Наверное, из всех видов вооружений наша техника по популярности уступает только автомату Калашникова. На протяжении всего существования "Военно-промышленной компании" мы внимательно следим за тем, как используется наша техника в боевых условиях, как она себя ведет, какие улучшения еще требуется внести. Информацию об этом мы собираем непосредственно из частей и подразделений, эксплуатирующих и использующих в бою наши машины. Причем, эту информацию мы получаем, как от представителей министерства обороны или других силовых структур, так и сами выезжаем в войска для сбора такой информации, оказания помощи в обслуживании, ремонте и восстановлении, если это необходимо.

Нам показывали технику нашего производства с боевыми повреждениями, полученными в ходе ее боевого использования, хочу сразу отметить, что показанные нам образцы свою задачу выполнили – сберегли людей и, несмотря на повреждения, доставили их к месту назначения.

Мы неоднократно ездили в командировки в находящиеся в "горячих точках" части. К нам на стенды на выставках часто приходят сержанты и офицеры, которые использовали нашу технику в боях, высказывают слова благодарности, делятся впечатлениями и, такое тоже случается, говорят о необходимых, на их взгляд, улучшениях, которые можно внести в конструкцию. Эта информация для нас особенно ценна.

Всю эту информацию, предложения по внесению изменений мы анализируем, принимаем решения по их внедрению, согласовываем наши решения и предложения по той или иной доработке с заказчиком и реализуем их, как говорится, в металле. Я скажу, что только за последние пять лет на БТР-82А и на "Тиграх" нами внедрено около тысячи различных доработок, в том числе и на основе опыта боевого использования техники в "горячих точках".

- На каком этапе находятся работы по проекту создания универсальной колесной платформы "Бумеранг"? Какие боевые машины будут разрабатываться на ее базе? Правда, что на платформе "Бумеранг" планируется создавать не только бронетранспортеры, но артиллерийские системы или как сейчас говорят "колесный танк"?

- Унифицированная колесная бронированная платформа "Бумеранг" в настоящее время находится на этапе проведения предварительных испытаний, которые идут в строгом соответствии с установленным графиком. Сейчас производители поставлены в жесткие рамки – любой срыв сроков испытаний разработчиком грозит ему серьезными штрафными санкциями.

Скажу откровенно, еще на стадии защиты и утверждения технического проекта перед началом ОКР "Бумеранг", предусматривалось создания семейств вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на этой платформе, так же как и на платформах "Армата" и "Курганец-25". При защите техпроекта "Бумеранг" наши конструкторы представляли на базе этой платформы несколько образцов ВВСТ, в том числе колесную БМП, бронетранспортер, ремонтно-эвакуационную машину, командно штабную машину и другие, в том числе и с артиллерийской системой или, если хотите – колесный танк. Подобная машина прорабатывалась уже у нас, когда на вооружение был принят БТР-90.

Такая машина – это сочетание мобильности и высокой огневой мощи. Она может быть востребована в качестве машины огневой поддержки подразделений антитеррора, когда возникает такая необходимость. В этом случае колесный танк, обладая хорошей тактической и оперативной мобильностью, используя дороги общего назначения, может быстро прийти на помощь тому или иному подразделению и оказать огневую поддержку. Но сразу оговорюсь, займемся мы такой машиной только тогда, когда полностью выполним обязательства перед заказчиком по испытаниям и доработкам на их основе самой унифицированной платформы "Бумеранг".

- Своеобразной визитной карточкой "Военно-промышленной компании" является бронеавтомобиль "Тигр". Сколько этих машин уже поставлено российским силовым структурам, сколько на экспорт? Какие страны закупают российские "Тигры"?

- По понятным причинам конкретное количество поставленных в наши силовые структуры бронеавтомобилей "Тигр" я сказать не могу. Скажу только, что это не десятки и не сотни машин. За более чем десятилетний срок серийного производства бронеавтомобилей "Тигр" это уже тысячи единиц. Поставляются "Тигры" и за рубеж. На сегодняшний день эти машины несут службу в армейских, полицейских и специальных подразделениях более чем десяти стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Часть поставляемых за рубеж бронеавтомобилей выполнены по специфическим требованиям заказчика. Так, например, "Тигры" СБМ ВПК-233136, которые были поставлены в Уругвай, в соответствии с требованиями заказчика имеют повышенный уровень баллистической защиты, пятидверный бронекорпус и оснащены различным дополнительным оборудованием. Мы всегда идем навстречу партнерам и стараемся выполнить любые их требования, порой даже противоречивые.

Совсем недавно по просьбе клиентов из стран с левосторонним движением наши конструкторы разработали, а рабочие и инженеры воплотили в металле образец бронеавтомобиля СБМ "Тигр" с правым рулевым управлением.

- Сообщалось, что ООО "ВПК" ведет работы по созданию на базе бронеавтомобиля "Тигр" более десяти различных модификаций. Что это за модификации, какие из них уже доведены до серийного производства, кто является их заказчиком? В частности, какова судьба "Тигра" с 30-мм пушкой, а также десантируемой модификации бронеавтомобиля?

- В настоящий момент "Военно-промышленная компания" самостоятельно и совместно с нашими партнерами поставляет различным структурам в общей сложности около тридцати модификаций бронеавтомобилей "Тигр". Четыре из них примут участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Это бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М СпН", специальные бронированные машины "Тигр" из состава войск Росгвардии, это бронеавтомобили "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ" и боевые машины противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1". Это всего небольшая часть большого семейства бронированных машин "Тигр". Сейчас ведутся работы, которые находятся в различной стадии готовности, над созданием целой гаммы специальных машин на шасси "Тигра" – это и командно-штабные машины и машины управления, машины РЭБ, космической связи, радиационной и химической разведки, зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" и 120-мм самоходный миномет "Горец", служебно-боевая разведывательная машина и многие другие.

Недавно нами была создана бронированная медицинская машина "Тигр" БМА с увеличенным заброневым объемом и установленным медицинским оборудованием, обеспечивающим оказание врачебной помощи в движении сразу четырем раненым. Так же мы предлагаем эту машину в качестве шасси под командно-штабные машины, аппаратные связи т.д.

Что касается судьбы "Тигра" с 30-мм пушкой, то скажу, что нами был создан опытный действующий образец, были проведены пробные стрельбы. К машине проявлен интерес со стороны ряда структур, в настоящее время ведется переговорный процесс и подготовка необходимых для дальнейшей работы документов.

- Сейчас ООО "ВПК" работает над сменщиком "Тигра" – "Атлетом". В чем будут преимущества новинки? Когда будут завершены ее испытания? Интересуются ли будущей машиной военные и спецслужбы?

- Если позволите, начну с конца вопроса. "Атлет" - это официальное название ОКР, которую открыло министерство обороны РФ и финансировало эту работу. Поэтому стоит отметить, что военные заинтересованы в этой работе больше, чем кто-либо. Мы этот проект называем "Тигр-2". Сейчас стала трендом минная защищенность бронетехники, в том числе и колесных бронемашин. В силу этого в новом проекте машины предусмотрено повысить минную защищенность машины до 2 кг тринитротолуола (ТНТ). К примеру, зарубежные аналоги, например, бронированные автомобили типа HMMWV или "Дозор-Б" и другие имеют противоминную защиту значительно меньшую, от 600 г до 1 кг ТНТ. На "Атлете" по сравнению с "Тиграми" планируется повысить и баллистическую защиту, увеличить грузоподъемность машины и ряд эксплуатационных показателей. Что хотим оставить неизменным – высокую надежность, подвижность, проходимость и живучесть.

- Покупают ли "Тигры" физические лица? Опишите портрет типичного гражданского покупателя?

- Да, безусловно, покупают. Если говорить о портрете типичного гражданского покупателя "Тигра" то это успешный человек, имеющий в своем автопарке не один брендовый внедорожник. Это человек любящий выезды на дикую природу, на охоту или на рыбалку, например, но не на платную, где рыбу ловят в специальном ограниченном водоеме, а настоящую в условиях девственной природы, куда добраться можно только на машине высокой проходимости.

Так как для физических лиц мы продаем сейчас "Тигры" с бронированным корпусом, то покупателем может также быть VIP-персона, предпочитающая высокую безопасность для себя и своей семьи. Кстати, мы предлагаем сейчас бронеавтомобили "Тигр" под перевозку ценных грузов, наличных денег, например.

- Какую технику разрабатывает "Военно-промышленная компания" для арктических подразделений? Началась ли поставка в войска бронеавтомобилей "Медведь", которые проходили испытания в условиях Севера?

- Вся линейка выпускаемой нами техники приспособлена к эксплуатации в температурном диапазоне от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. В связи с этим испытания в условиях низких температур проходят все наши машины, не только "Медведь", но и "Тигры", БТРы и все остальные. Вся техника оборудована автономными отопителями, подогревателями и другими средствами для обеспечения работы экипажа и надежной эксплуатации самой машины в условиях низких температур.

Машина СПМ-3 "Медведь" принята на вооружение войск Росгвардии. В настоящее время ведется работа под адаптацию машины для нужд министерства обороны РФ и ряда других силовых ведомств.

- На форуме "Армия" "ВПК" представила проект бронетранспортера БТР-87. Проявили ли интерес к этой инициативной разработке "ВПК" силовые структуры?

- Интерес к этой разработке, безусловно, есть. Посудите сами: машина имеет переднее расположение двигателя – современный тренд для этого класса машин. Грузоподъемность машины и ее компоновка обеспечивают установку на нее различных современных комплексов вооружения с автоматической пушкой, противотанковым ракетным и/или зенитным ракетным комплексами.

Кормовое расположение десанта с выходом на корму через двустворчатую распашную дверь обеспечили лучшую эргономику для перевозимого личного состава. По требованию заказчика, если он того пожелает, мы можем оборудовать в корме откидную аппарель. Машина оснащена более мощным, чем на предыдущих моделях БТРов, дизельным двигателем, а это резерв для повышения защищенности. Я считаю, что БТР-87 – это серьезный шаг вперед в развитии отечественных бронетранспортеров.

Интерес к этому бронетранспортеру был проявлен не только со стороны наших силовых структур, но и со стороны потенциальных зарубежных заказчиков. Идет обсуждение, ведутся переговоры – обычная в таких случаях рутинная работа. Если кто-то думает, что военный бизнес делается таким образом, что пришел клиент на выставку, увидел машину (ракету, самолет, корабль), подписал контракт и пошел платить деньги, то он ошибается. Прежде чем появится контракт, может понадобиться и две, и три таких выставки, а к четвертой будет приурочено подписание контракта. Конечно, хочется, что все было побыстрее.

- На каком этапе находится разработка бронетранспортера нового поколения, чем принципиально он будет отличаться от БТР-82А, БТР-90?

- Бронетранспортер нового поколения – это бронетранспортер К-16 на базе унифицированной платформе "Бумеранг". Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний. Чем он принципиально отличается от БТР-82А и БТР-90? Проще сказать чего у них общего. Общее у них то, что машины колесные с колесной формулой 8 х 8. Все остальное принципиально отличается – компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое. Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже.

- Занимается ли "Военно-промышленная компания" модернизацией эксплуатируемой в войсках бронетехники и автомобилей специального назначения?

- Да, однозначно, занимаемся. Наша компания сейчас обеспечивает полный жизненный цикл, производимой продукции. То есть не только обеспечивает поставки и гарантийное обслуживание техники. Мы также обеспечиваем и постгарантийное сопровождение, выполняем регламентные работы, осуществляем текущий ремонт при необходимости. При разработке каких-либо доработок конструкции машин, наши бригады выезжают в войска и проводят эти доработки непосредственно на базе Заказчика.

- Как вы оцениваете перспективы роботизации техники "ВПК"? Когда стоит ожидать полностью автоматизированной техники, дистанционно управляемой оператором?

- В настоящее время создание дистанционно управляемой и роботизированной машины не является какой-то суперсложной технической задачей. По сути, все выпускаемые нами машины уже подготовлены для обеспечения их дистанционного управления, необходимо только доустановить некоторое оборудование. Что касается новой унифицированной бронированной платформы "Бумеранг", то она априори уже роботизирована и готова к работе в дистанционном режиме. Я скажу больше, в ходе отработки нами НИР "Крымск" – это когда мы отрабатывали шасси БТРа с гибридной трансмиссией, нами уже была проработана возможность дистанционного управления многоосной машиной.

Поэтому, если поступит заказ – мы готовы выполнить и такую работу в самые сжатые сроки.