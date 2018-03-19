Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеВ РоссииГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усы
Важно
Итоги президентских выборов. Обобщение
Интервью

МИД Японии: Москве и Токио важно продолжать диалог в сфере безопасности

Глава департамента Европы МИД Японии Ясуси Масаки разъяснил позицию страны относительно развития системы ПРО

МИД Японии: Москве и Токио важно продолжать диалог в сфере безопасности
Фото: Reuters

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор департамента Европы МИД Японии Ясуси Масаки в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию рассказал специальному корреспонденту "Интерфакс" Дарье Морозовой о темах, которые планируется обсуждать с российской стороной, дал оценку ситуации с развитием совместной с РФ хозяйственной деятельности на Курильских островах, а также разъяснил позицию Японии относительно развития системы ПРО.

- Господин Масаки, как идет подготовка к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию, который состоится в 20-х числах марта, какие вопросы будут на повестке дня? Ожидается ли в ходе визита подписание каких-то совместных документов?

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров приезжал в Японию ровно год назад (21-22 марта 2017 года - ИФ). Тогда он провел совместную встречу в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и министров обороны России и Японии. Нынешний министр иностранных дел Японии Таро Коно вступил в свою должность летом прошлого года, но уже успел посетить Россию в ноябре 2017 года. Он был очень тепло принят Сергеем Лавровым. По моим оценкам, отношения обоих министров становятся все глубже.

Я надеюсь, что когда Лавров приедет в Токио, то у министров будет достаточно времени для обсуждения отношений между двумя странами. Конечно, на встрече министров иностранных дел Японии и России будут обсуждаться различные вопросы, но одной из самых важных тем, я считаю, подготовку ожидаемой встречи на высшем уровне между лидерами двух стран в мае текущего года в России.

Как известно, в 2016 году президент России Владимир Путин приезжал в Японию на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, лидеры тогда выразили искреннюю решимость урегулировать вопрос заключения мирного договора между двумя странами. Одним из важных пунктов таких усилий является совместная хозяйственная деятельность на четырех островах (Курильской гряды – ИФ). В течение всего 2017 года Япония и Россия проводили консультации на разных уровнях, в том числе на уровне директоров департаментов и заместителей министров МИД по вопросу совместной хозяйственной деятельности. По итогам встреч были определены пять проектов, которые планируется реализовать в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Поэтому на предстоящей встрече министров иностранных дел этот вопрос снова будет на повестке. Кроме того, на встрече будут обсуждены другие вопросы международной повестки дня, в частности, ситуация на Корейском полуострове.Также будет обсуждаться экономическое сотрудничество, включая его основу - план из 8-ми пунктов, предложенный Синдзо Абэ. Что касается возможных документов, которые готовятся к подписанию в рамках визита российского министра в Японию, то сейчас идет их согласование по темам, которые соответствуют уровню отношений между нашими странами.

- Не могли бы вы уточнить о подписании документов в каких сферах может идти речь?

- К сожалению этот вопрос еще на стадии согласования с российской стороной. Но речь идет о документе, который определит курсы и направления дальнейшего сотрудничества, будет развивать отношения между министерствами иностранных дел Японии и России.

- Есть ли прогресс в утверждении параметров Совместной хозяйственной деятельности на островах Южной Курильской гряды? Есть ли прогресс в решении вопроса юрисдикций для деятельности компаний на этих островах, и какое решение устроило бы японскую сторону?

- Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, то в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на саммите лидеров двух стран в декабре 2016 года, в 2017 году велись активные консультации для скорейшей реализации проектов по совместной хозяйственной деятельности в форме, не наносящей ущерба юридическим позициям обеих стран. В 2017 году группы правительственных и частных специалистов ездили на острова два раза - в июне и в октябре и проводили содержательный осмотр местности. В сентябре того же года на встрече на высшем уровне были определены пять проектов - кандидатов, а также были созданы рабочие группы для их проработки на уровне директоров департаментов. Полагаю, что на предстоящей встрече между министрами иностранных дел наших стран стороны обсудят подробно этот вопрос. Я думаю, что все пять проектов смогут способствовать улучшению уровня жизни жителей островов и активизации гуманитарных обменов, что приведет к раскрытию потенциала России и Японии, а также позволит реализовать возможности островов такие, как богатая природа и удачное географическое положение. Я лично принимал участие в посещении этих островов и своими глазами увидел их потенциал. Конечно, существуют сложные вопросы для реализации совместной деятельности, в том числе вопрос о юрисдикции. Но, несмотря на такие трудности, мы намерены как можно скорее реализовать эти проекты. В этих целях мы проводим консультации. На встрече глав МИД Японии и России в Токио интенсивная дискуссия будет проводиться для реализации пяти проектов на островах (Курильских – ИФ).

- Насколько успешно продвигается решение проблемы отсутствия мирного договора между Японией и Россией? По вашим оценкам, Япония и Россия приблизились к этому через совместное сотрудничество?

- Вопрос заключения мирного договора является очень сложной задачей. Ее не удавалось разрешить никому из наших предшественников на протяжении более чем 70 лет. Лидеры наших стран убеждены, что ситуация с отсутствием мирного договора в течение 70 послевоенных лет ненормальная. Во время визита президента России Владимира Путина в Японию они выразили искреннюю решимость урегулировать вопрос заключения мирного договора. С тех пор оба лидера продолжают вести доверительный диалог по этому вопросу. Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах (Южной Курильской гряды – ИФ), как я уже отметил, были выбраны пять проектов-кандидатов для развития. Япония и Россия ускорят работу по реализации этих проектов в форме, не наносящей ущерба юридическим позициям обеих стран. Основываясь на договоренностях лидеров двух государств ведется работа по гуманитарным мерам в связи с посещением бывшими жителями этих островов. В 2017 году посещения могил их предков на этих островах были организованы, впервые в истории с помощью самолета. Я думаю, что с проведением подобной работы японцы и россияне смогут совместно спроектировать будущий образ четырех островов, тем самым углубить взаимопонимание и доверие. Это, несомненно , станет большим плюсом для заключения мирного договора. Что касается плана сотрудничества из восьми пунктов, то сейчас между Японией и Россией развивается взаимодействие во многих областях, в том числе в области медицины и городской среды. Эта работа уже дала результаты. Так же я бы хотел отметить важность решения о проведении совместного перекрестного года. Этот проект позволит работать над углублением доверия двух стран, тем самым приблизиться к общей цели -заключению мирного договора.

- Почему для Японии настолько важно заключение с Россией именно мирного договора, учитывая, что в соответствии с декларацией 1956 года состояние войны между двумя странами прекращено. Возможно, Японии и России стоит заключить договор о дружбе и сотрудничестве?

- Как вы правильно отметили, между Россией и Японией была подписана совместная декларация в 1956 году. Но я думаю, что до сих пор отношения между нашими странами нормализованы не полностью. Именно поэтому Россия и Япония прилагают усилия к заключению мирного договора. Я думаю, что и Япония, и Россия занимают важное место не только в регионе, но и в мировом сообществе. Думаю, что в японо-российских отношениях содержится еще нераскрытый, безграничный потенциал. Поэтому если в дальнейшем Япония и Россия смогут построить крепкие, стратегические отношения, то это принесет пользу не только Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и международному сообществу в целом. Например, в области экономики отношения между нашими странами еще могут развиваться, поэтому, как отметил президент России, необходимо заключить мирный договор между нашими странами. И это позволит нашим отношениям развиваться в форме, соответствующей их потенциалу. Договоренность, достигнутая между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заключается в том, чтобы японцы и россияне совместно спроектировали будущий образ четырех островов (Южно- Курильской гряды – прим. ИФ). Без такой работы коренное изменение в отношениях наших стран невозможно. Поэтому Япония настаивает, что необходимо заключить именно мирный договор, а не договор о дружбе и сотрудничестве.

- Москва неоднократно высказала свою обеспокоенность в связи с возможностью размещения американских систем ПРО в Японии. Как вы относитесь к тому, что в случае размещения этих систем российская сторона будет вынуждена укреплять свою безопасность на спорных островах, что может подставить под угрозу вопрос решения территориального вопроса и заключения мирного договора?

- Хотел бы отметить, что система ПРО, которая будет размещена в Японии, носит исключительно оборонительный характер и направлена на обеспечение безопасности жизни и целостности имущества японских граждан. Эта система будет управляться Японией самостоятельно, и не несет никакой угрозы для соседних стран, в том числе России. Между Японией и Россией существуют различные форматы диалога, в том числе диалог "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и министров обороны двух стран, а также Консультации по вопросам безопасности. Мы хотели бы продолжить разъяснять нашу позицию через подобные диалоги. С другой стороны, российская сторона уже продвигает укрепление своей безопасности на Дальнем Востоке через размещение береговых противокорабельных комплексов. Поэтому Япония, в свою очередь, хотела бы продолжать получать разъяснения о таких действиях с российской стороны. Таким образом, в целях углубления взаимопонимания между Японией и Россией, как соседних стран, важно продолжать диалог в сфере безопасности. Именно поэтому Япония придает большое значение взаимному обеспечению политики прозрачности и укреплению доверия в военной сфере. С такой точки зрения мы бы хотели продолжить проводить консультации между нашими двумя странами на разных уровнях.

Теги: Ясуси Масаки
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Интервью
Глава Wintershall: всем повезло, что пока простаивали мощности OPAL в Европе, были мягкие зимыГлава Wintershall: всем повезло, что пока простаивали мощности OPAL в Европе, были мягкие зимы
Марио Мерен рассказал, насколько европейский газовый баланс был близок к форс-мажору в последние несколько зимних сезоновПодробнее
Министр экономики Японии: нынешний год важен для достижения конкретных результатов сотрудничества с РоссиейМинистр экономики Японии: нынешний год важен для достижения конкретных результатов сотрудничества с Россией
Хиросигэ Сэко рассказал о готовящихся японо-российских контрактах и дал оценку реализации совместного плана сотрудничестваПодробнее
Александр Красовицкий: Мы готовы создать колесную бронемашину-робот в кратчайшие срокиАлександр Красовицкий: Мы готовы создать колесную бронемашину-робот в кратчайшие сроки
Гендиректор "Военно-промышленной компании" рассказал об интересе гражданских покупателей к продукции корпорацииПодробнее
Элис Купер: современные музыканты слишком политкорректныЭлис Купер: современные музыканты слишком политкорректны
Американский "король ужаса" раскрыл секрет успешной работы с Джонни Деппом и Джо Перри в составе группы Hollywood VampiresПодробнее
Михаил Кораблев: мы хотим, чтобы водители могли пользоваться "ЭРОЙ-ГЛОНАСС" в ФинляндииМихаил Кораблев: мы хотим, чтобы водители могли пользоваться "ЭРОЙ-ГЛОНАСС" в Финляндии
Генеральный конструктор - директор по эксплуатации ГАИС анонсировал новые услуги, оказываемые системойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Выборы президента России8 фото

Выборы президента России

Фотохроника 16 марта6 фото

Фотохроника 16 марта

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 15 марта6 фото

Фотохроника 15 марта

Прощание с Олегом Табаковым10 фото

Прощание с Олегом Табаковым

Фотохроника 14 марта6 фото

Фотохроника 14 марта

Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото

Ушел из жизни Стивен Хокинг

Фотохроника 13 марта6 фото

Фотохроника 13 марта

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

"Оскар-2018"13 фото

"Оскар-2018"

Российские победители и призеры Олимпиады-201811 фото

Российские победители и призеры Олимпиады-2018

Церемония закрытия Олимпиады-201813 фото

Церемония закрытия Олимпиады-2018

Олимпийские падения13 фото

Олимпийские падения

Ураган на Олимпиаде-20188 фото

Ураган на Олимпиаде-2018

Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане9 фото

Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане

Поисковые работы на месте крушения Ан-1487 фото

Поисковые работы на месте крушения Ан-148

Крушение Ан-148 в Подмосковье7 фото

Крушение Ан-148 в Подмосковье

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее13 фото

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее

Венецианский карнавал10 фото

Венецианский карнавал

Рекордный снегопад в Москве10 фото

Рекордный снегопад в Москве

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

"Грэмми-2018"11 фото

"Грэмми-2018"

Акция сторонников Навального в Москве7 фото

Акция сторонников Навального в Москве

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Прощание с Михаилом Державиным

Встреча православного Рождества10 фото

Встреча православного Рождества

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеВ РоссииГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усыЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"В РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииВ России100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина

Британская полиция не нашла следов взлома в доме Глушкова

Три станции московского метро временно закроют для строительства Кожуховской линии

Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов ночью

Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода по Brexit

Путин высказался за укрепление обороноспособности страны без гонки вооружений

Президент РФ заверил, что снижение расходов на оборону не ограничит возможности государства Подробнее

Долги по зарплате в РФ в феврале выросли на 4,5%

Путин призвал своих соперников на выборах объединить усилия в интересах России

Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга перед "Роснефтью"

Самая низкая явка избирателей в Подмосковье зафиксирована в Волоколамском районе

В Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборах

В Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборахВ их числе - лидеры стран СНГ, а также президенты Венесуэлы и Венгрии, премьер-министры Индии и Японии Подробнее

Леонид Слуцкий прокомментирует матч России с Бразилией на Первом канале

Более 48 тыс. бюллетеней признаны недействительными в Подмосковье

Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 1,5%

Экс-директор сгоревшей с 17 людьми московской типографии освобожден по УДО

Дело экс-главы Федерации баскетбола России вернули в районный суд для служебной проверки

В Барнауле часть бетонного забора школы упала на семилетнюю ученицу

ОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФ

ОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФПри этом наблюдатели отметили, что ЦИК работал открыто и эффективно Подробнее

Националист Дацик получил 3,5 года строгого режима за погромы в петербургских борделях

Максим Шевченко допустил свое выдвижение кандидатом на выборах мэра Москвы

"Спартак" одолжил сборной Бразилии несколько молодых футболистов

Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Нижегородский суд оказался не в силах найти в колонии им же осужденных экс-полицейских

Путин заявил о приоритете уровня жизни граждан перед вопросами безопасности страны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru