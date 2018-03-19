МИД Японии: Москве и Токио важно продолжать диалог в сфере безопасности

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор департамента Европы МИД Японии Ясуси Масаки в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию рассказал специальному корреспонденту "Интерфакс" Дарье Морозовой о темах, которые планируется обсуждать с российской стороной, дал оценку ситуации с развитием совместной с РФ хозяйственной деятельности на Курильских островах, а также разъяснил позицию Японии относительно развития системы ПРО.

- Господин Масаки, как идет подготовка к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию, который состоится в 20-х числах марта, какие вопросы будут на повестке дня? Ожидается ли в ходе визита подписание каких-то совместных документов?

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров приезжал в Японию ровно год назад (21-22 марта 2017 года - ИФ). Тогда он провел совместную встречу в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и министров обороны России и Японии. Нынешний министр иностранных дел Японии Таро Коно вступил в свою должность летом прошлого года, но уже успел посетить Россию в ноябре 2017 года. Он был очень тепло принят Сергеем Лавровым. По моим оценкам, отношения обоих министров становятся все глубже.

Я надеюсь, что когда Лавров приедет в Токио, то у министров будет достаточно времени для обсуждения отношений между двумя странами. Конечно, на встрече министров иностранных дел Японии и России будут обсуждаться различные вопросы, но одной из самых важных тем, я считаю, подготовку ожидаемой встречи на высшем уровне между лидерами двух стран в мае текущего года в России.

Как известно, в 2016 году президент России Владимир Путин приезжал в Японию на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, лидеры тогда выразили искреннюю решимость урегулировать вопрос заключения мирного договора между двумя странами. Одним из важных пунктов таких усилий является совместная хозяйственная деятельность на четырех островах (Курильской гряды – ИФ). В течение всего 2017 года Япония и Россия проводили консультации на разных уровнях, в том числе на уровне директоров департаментов и заместителей министров МИД по вопросу совместной хозяйственной деятельности. По итогам встреч были определены пять проектов, которые планируется реализовать в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Поэтому на предстоящей встрече министров иностранных дел этот вопрос снова будет на повестке. Кроме того, на встрече будут обсуждены другие вопросы международной повестки дня, в частности, ситуация на Корейском полуострове.Также будет обсуждаться экономическое сотрудничество, включая его основу - план из 8-ми пунктов, предложенный Синдзо Абэ. Что касается возможных документов, которые готовятся к подписанию в рамках визита российского министра в Японию, то сейчас идет их согласование по темам, которые соответствуют уровню отношений между нашими странами.

- Не могли бы вы уточнить о подписании документов в каких сферах может идти речь?

- К сожалению этот вопрос еще на стадии согласования с российской стороной. Но речь идет о документе, который определит курсы и направления дальнейшего сотрудничества, будет развивать отношения между министерствами иностранных дел Японии и России.

- Есть ли прогресс в утверждении параметров Совместной хозяйственной деятельности на островах Южной Курильской гряды? Есть ли прогресс в решении вопроса юрисдикций для деятельности компаний на этих островах, и какое решение устроило бы японскую сторону?

- Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, то в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на саммите лидеров двух стран в декабре 2016 года, в 2017 году велись активные консультации для скорейшей реализации проектов по совместной хозяйственной деятельности в форме, не наносящей ущерба юридическим позициям обеих стран. В 2017 году группы правительственных и частных специалистов ездили на острова два раза - в июне и в октябре и проводили содержательный осмотр местности. В сентябре того же года на встрече на высшем уровне были определены пять проектов - кандидатов, а также были созданы рабочие группы для их проработки на уровне директоров департаментов. Полагаю, что на предстоящей встрече между министрами иностранных дел наших стран стороны обсудят подробно этот вопрос. Я думаю, что все пять проектов смогут способствовать улучшению уровня жизни жителей островов и активизации гуманитарных обменов, что приведет к раскрытию потенциала России и Японии, а также позволит реализовать возможности островов такие, как богатая природа и удачное географическое положение. Я лично принимал участие в посещении этих островов и своими глазами увидел их потенциал. Конечно, существуют сложные вопросы для реализации совместной деятельности, в том числе вопрос о юрисдикции. Но, несмотря на такие трудности, мы намерены как можно скорее реализовать эти проекты. В этих целях мы проводим консультации. На встрече глав МИД Японии и России в Токио интенсивная дискуссия будет проводиться для реализации пяти проектов на островах (Курильских – ИФ).

- Насколько успешно продвигается решение проблемы отсутствия мирного договора между Японией и Россией? По вашим оценкам, Япония и Россия приблизились к этому через совместное сотрудничество?

- Вопрос заключения мирного договора является очень сложной задачей. Ее не удавалось разрешить никому из наших предшественников на протяжении более чем 70 лет. Лидеры наших стран убеждены, что ситуация с отсутствием мирного договора в течение 70 послевоенных лет ненормальная. Во время визита президента России Владимира Путина в Японию они выразили искреннюю решимость урегулировать вопрос заключения мирного договора. С тех пор оба лидера продолжают вести доверительный диалог по этому вопросу. Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах (Южной Курильской гряды – ИФ), как я уже отметил, были выбраны пять проектов-кандидатов для развития. Япония и Россия ускорят работу по реализации этих проектов в форме, не наносящей ущерба юридическим позициям обеих стран. Основываясь на договоренностях лидеров двух государств ведется работа по гуманитарным мерам в связи с посещением бывшими жителями этих островов. В 2017 году посещения могил их предков на этих островах были организованы, впервые в истории с помощью самолета. Я думаю, что с проведением подобной работы японцы и россияне смогут совместно спроектировать будущий образ четырех островов, тем самым углубить взаимопонимание и доверие. Это, несомненно , станет большим плюсом для заключения мирного договора. Что касается плана сотрудничества из восьми пунктов, то сейчас между Японией и Россией развивается взаимодействие во многих областях, в том числе в области медицины и городской среды. Эта работа уже дала результаты. Так же я бы хотел отметить важность решения о проведении совместного перекрестного года. Этот проект позволит работать над углублением доверия двух стран, тем самым приблизиться к общей цели -заключению мирного договора.

- Почему для Японии настолько важно заключение с Россией именно мирного договора, учитывая, что в соответствии с декларацией 1956 года состояние войны между двумя странами прекращено. Возможно, Японии и России стоит заключить договор о дружбе и сотрудничестве?

- Как вы правильно отметили, между Россией и Японией была подписана совместная декларация в 1956 году. Но я думаю, что до сих пор отношения между нашими странами нормализованы не полностью. Именно поэтому Россия и Япония прилагают усилия к заключению мирного договора. Я думаю, что и Япония, и Россия занимают важное место не только в регионе, но и в мировом сообществе. Думаю, что в японо-российских отношениях содержится еще нераскрытый, безграничный потенциал. Поэтому если в дальнейшем Япония и Россия смогут построить крепкие, стратегические отношения, то это принесет пользу не только Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и международному сообществу в целом. Например, в области экономики отношения между нашими странами еще могут развиваться, поэтому, как отметил президент России, необходимо заключить мирный договор между нашими странами. И это позволит нашим отношениям развиваться в форме, соответствующей их потенциалу. Договоренность, достигнутая между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заключается в том, чтобы японцы и россияне совместно спроектировали будущий образ четырех островов (Южно- Курильской гряды – прим. ИФ). Без такой работы коренное изменение в отношениях наших стран невозможно. Поэтому Япония настаивает, что необходимо заключить именно мирный договор, а не договор о дружбе и сотрудничестве.

- Москва неоднократно высказала свою обеспокоенность в связи с возможностью размещения американских систем ПРО в Японии. Как вы относитесь к тому, что в случае размещения этих систем российская сторона будет вынуждена укреплять свою безопасность на спорных островах, что может подставить под угрозу вопрос решения территориального вопроса и заключения мирного договора?

- Хотел бы отметить, что система ПРО, которая будет размещена в Японии, носит исключительно оборонительный характер и направлена на обеспечение безопасности жизни и целостности имущества японских граждан. Эта система будет управляться Японией самостоятельно, и не несет никакой угрозы для соседних стран, в том числе России. Между Японией и Россией существуют различные форматы диалога, в том числе диалог "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и министров обороны двух стран, а также Консультации по вопросам безопасности. Мы хотели бы продолжить разъяснять нашу позицию через подобные диалоги. С другой стороны, российская сторона уже продвигает укрепление своей безопасности на Дальнем Востоке через размещение береговых противокорабельных комплексов. Поэтому Япония, в свою очередь, хотела бы продолжать получать разъяснения о таких действиях с российской стороны. Таким образом, в целях углубления взаимопонимания между Японией и Россией, как соседних стран, важно продолжать диалог в сфере безопасности. Именно поэтому Япония придает большое значение взаимному обеспечению политики прозрачности и укреплению доверия в военной сфере. С такой точки зрения мы бы хотели продолжить проводить консультации между нашими двумя странами на разных уровнях.