CFO "АЛРОСА": надеемся, что в этом году произошел рост "пирога", а не его перераспределение между добычей и огранкой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В первые два месяца 2018 года спрос на алмазном рынке укрепился, что позволило "АЛРОСА" значительно увеличить реализацию алмазного сырья — до более чем $1 млрд. Первый квартал традиционно проходит под знаком пополнения запасов огранщиков и ювелиров, но в этом году "АЛРОСА" видит симптомы качественного изменения ситуации. Если к середине года высокой спрос сохранится, то, несмотря на усиливающееся присутствие синтетики, можно сделать вывод о том, что на фоне роста доходов населения на ключевых рынках произошло расширение круга потребителей, считает заместитель гендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский.

- Результаты января-февраля свидетельствуют о серьезном оживлении спроса на алмазном рынке. Сколь долго ситуация будет такой благоприятной?

- Действительно, реализация в первые два месяца превзошла наши ожидания. Во время сезона рождественских распродаж и Китайского нового года наблюдался очень хороший спрос на ювелирные изделия с бриллиантами. Он способствовал восполнению запасов алмазного сырья со стороны индустрии огранки. Рано или поздно за этим последует рост цен на алмазы. И в целом, сейчас на всех ключевых рынках - в Америке, Индии и Китае - картина в экономике довольно оптимистичная.

Означает ли это смену тренда? Очень надеемся на это, ведь цены на алмазы стагнировали довольно долго, и мы ожидаем их нормализации. Но окончательно ответить на этот вопрос можно будет в апреле - мае. Первые три месяца для алмазного рынка традиционно проходят под знаком восполнения запасов. Если в мае высокий спрос сохранится, можно будет делать заключение о сдвиге сентимента на рынке.

Но есть и тревожный сигнал из Индии - скандал, связанный с мошенничеством одного из крупных участников рынка. Он не повлиял на финансирование компаний и восполнение ими запасов в этом сезоне, но что будет осенью - сказать сложно. С учетом масштабов мошенничества, негативные для индустрии последствия возможны уже в этом году.

- Компания традиционно пользовалась ситуацией в I квартале для реализации сырья из стока. В росте выручки, который имел место в январе-феврале, есть ли фактор объемов? Насколько велики продажи из стока в первые два месяца?

- Да, рост выручки в основном вызван увеличением объемов реализации. Объем стока снизился, и в отчетности за первый квартал это снижение будет отражено. Отмечу, что продажа сырья из стока была предсказуемой: зимой не ведется добыча на аллювиальных месторождениях, и в I квартале идет реализация накопленных запасов.

- Есть ли основания для пересмотра прогнозов по реализации в сторону увеличения?

- Конечно, ожидаем, что цифры по году будут выше, чем 37,3 млн карат, которые были заложены в годовой бюджет в октябре прошлого года. Каждый квартал мы уточняем прогнозы по основным производственным и финансовым показателям. Так что новости относительно пересмотра возможны в апреле. В случае продолжения хорошей рыночной конъюнктуры можно ожидать объем реализации на уровне 40 млн карат.

- Финансовые показатели 2017 года снизились из-за укрепления рубля. Насколько будет задета "бумажным" списанием чистая прибыль из-за аварии на руднике "Мир"?

- Общий эффект влияния фактора укрепления рубля на нашу операционную прибыль в 2017 году превысил 37 млрд рублей.

Что касается аварии на "Мире", по сумме всех факторов влияние ее на чистую прибыль 2017 года нейтрально. С одной стороны, мы списали утраченное подземное оборудование на сумму 8,4 млрд рублей. Выплачивается компенсация сотрудникам, с которыми мы, к сожалению, были вынуждены расстаться - их немного, но они есть. Плюс мы откачиваем воду из рудника - это оценивается в сумму свыше 1 млрд рублей. С другой стороны, есть страховое возмещение на 10,5 млрд рублей, которое мы ожидаем от "СОГАЗа" . Деньги мы получим в 2018 году, но начисление произошло в 2017 году.

В будущем влияние аварии на экономику будет более негативным, потому что объемы руды "Мира" закончились, и это повлияет на объемы продаж.

- Рассматривается ли возможность привязать выплаты дивидендов к cash flow, EBITDA, чтобы акционеры в будущем не пострадали от "бумажных" списаний?

- Прежде всего я бы хотел отметить, что принятие решений о размере выплат дивидендов является прерогативой акционеров. В то же время мы видим, что при сохранении текущей благоприятной рыночной конъюнктуры и без изменения подходов к выплате дивидендов, чистый долг компании уже к концу этого года приблизится к нулю.

Сейчас мы формируем среднесрочный прогноз ликвидности группы, который планируем в июне представить на рассмотрение наблюдательного совета. Вместе с прогнозом ликвидности мы представим обзор различных подходов к определению размера дивидендов, которые наиболее часто встречаются в индустрии майнинга и среди крупных российских компаний со значимой долей госучастия, а также видение менеджмента относительно целевого уровня необходимых резервов доступной ликвидности. На основе этих материалов мы надеемся инициировать дискуссию среди акционеров, которая возможно приведет к формированию новой финансовой политики, что может оказать влияние и на размер выплачиваемых дивидендов, начиная с 2019 года.

- Некоторое время назад наблюдательный совет поручил менеджменту рассмотреть возможность реализации алмазного сырья за рубли. Не время ли ввести хотя бы частично эту практику?

- Мы проводили эксперименты по реализации этой идеи. Но честно скажу, я не вижу предпосылок расширения этой практики в обозримой перспективе. Это создаст дополнительные сложности для наших зарубежных клиентов - им придется конвертировать в рубли ту валюту, в которой они всегда работали. Так или иначе, в рубли будет происходить только пересчет, а цены номинируются в долларах. Вопрос только в том, продадим ли мы в долларах и конвертируем в России в рубли, или наши покупатели конвертируют доллары и заплатят нам в рублях. На сегодня для нас и для всей цепочки экономически выгоднее получать выручку в валюте и конвертировать самим. Кроме того, реализация механизма оплаты контрактов в рублях в Китае, например, юридически сложна. В законодательстве Китая есть ограничения, не позволяющие напрямую привязать цены к рублям.

На сегодня компания имеет длинную позицию в долларах. И, мне кажется, это оптимально. Рубль на протяжении нескольких лет сильно девальвировался, с точки зрения устойчивости компании более целесообразна долларовая позиция. Наличие в России крупных компаний, имеющих позицию в долларах, придает устойчивости экономике всей страны. Не случайно, что все металлурги и нефтяники работают в валюте. Это сложившаяся практика.

Вообще, самый верный способ повысить устойчивость компании - быть более эффективным, чем конкуренты, работать с издержками. Это более правильный путь, чем игры с финансовыми инструментами.

- Какая ситуация с издержками, видите ли вы резервы для их сокращения?

- В 2017 году мы смогли удержать затраты на уровне 2016 года, с корректировкой на изменение объемов добычи и продаж. На этот год мы поставили цель удержать затраты на уровне 2017 года. Сделать это не просто - в соответствии с коллективным договором, мы индексируем зарплату на инфляцию, а это одна из основных составляющих расходов. Но мы это можем компенсировать, работая с эффективностью производства и оптимизируя административные расходы. В частности, мы успешно реализуем ряд инициатив по централизации использования транспорта, повышения эффективности использования горной техники, переводу энергетики с дорогостоящего дизельного топлива на нефть и газ. Будем также дальше работать над повышением прозрачности закупок.

- Широко ли вы используете для конвертации валюты Московскую биржу?

- Да, и пока не видим лучших альтернатив. Мы открыты для переговоров, и многие банки предлагают нам свои платформы для конвертации, но в настоящее время на Московской бирже условия объективно выгоднее.

- В конце прошлого года наблюдательный совет одобрил опционную программу. Расскажите о деталях. Акции для вознаграждения менеджмента будут выкупаться с рынка или речь о фантомных акциях?

- Этот вопрос инициировали наши миноритарные акционеры. Они считают, что было бы правильно мотивировать менеджмент на рост капитализации компании. В декабре прошлого года наблюдательный совет в целом одобрил реализацию опционной программы для ключевых руководителей. На сегодня мы можем сказать, что программа будет трехлетняя, в нее будут входить приблизительно 100 ключевых руководителей и экспертов компании, которые будут замотивированы на Total Shareholder Return за время действия программы. Конкретные параметры и механизмы реализации этой программы, включая степень участия каждого ключевого менеджера, будут отдельно выноситься на рассмотрение наблюдательного совета.

- "АЛРОСА" несколько лет придерживается консервативной стратегии на рынке долга. Возможны ли в этом году какие-либо крупные сделки, либо на рынке публичного долга, либо кредиты?

- Заимствования являются следствием потребности. На сегодняшний день мы генерируем больше денег, чем инвестируем и выплачиваем в виде дивидендов, что обусловлено эффективностью наших месторождений и компании в целом. У нас достаточно сильная финансовая позиция, и пространства для новых заимствований пока нет.

Есть "запертый" долг в евробондах - его можно погасить только в ноябре 2020 года. Выкупить большой объем нет регуляторной возможности, а выкуп малого объема приведет только к росту стоимости этого долга. В ретроспективе, наверное, более правильно было бы сделать несколько более "коротких" выпусков евробондов, чем один крупный выпуск на 10 лет. Но выпуск был осуществлен в 2010 году, когда компания только оправлялась от кризиса 2009 года, и была необходима "длинная" ликвидность.

Что касается остального долга, мы уже погасили досрочно $450 млн, до конца марта выплатим еще $150 млн по кредитам Росбанка и Райффайзенбанка, которые мы можем сейчас погасить без штрафов. После этого останутся только евробонды и небольшие кредиты, которые мы взяли на приобретение БелАЗов по льготным ставкам.

- В будущем, видимо, только необходимость финансировать восстановление рудника "Мир" заставит компанию вернуться на рынок капитала?

- В среднесрочном горизонте текущий операционный денежный поток компании поддержит любую из возможных инвестиционных программ в рамках нашей стратегии. В том числе, восстановление рудника "Мира". Решение по этому проекту, как мы ожидаем, будет принято во второй половине года.

В целом, инвестиционная программа - это производное от состояния рынка. Чем выше цены, тем больше компания будет готова инвестировать. У нас достаточно большие запасы, более 1 млрд карат, но экономическая эффективность их извлечения зависит от цен.

Сейчас мы занимаемся обновлением долгосрочной программы развития, которая также будет принята во второй половине года. Мы смотрим на каждое из наших месторождений и лицензий и анализируем окупаемость их разработки в различных вариантах рыночной конъюнктуры. В итоге у нас будет несколько сценариев развития компании, которые будут отличаться объемами производства и капвложениями. Долгосрочную программу развития мы представим на Дне инвестора в сентябре-октябре текущего года. Там же будет информация по перспективам и вариантам разработки наших основных месторождений.

- Пока "Мир" простаивает, в добыче компании увеличивается доля "Севералмаза" , вводится Верхне-Мунское месторождение, относящееся к беднотоварным. Оценивала ли компания эффект "обеднения" месторождений на среднюю цену алмазов и финпоказатели в среднесрочной перспективе?

- Мы постоянно оцениваем этот эффект. Конечно, "Мир" - одно из лучших месторождений по экономике. С его выводом, увеличением доли "Севералмаза" и запуском Верхне-Мунского у нас увеличивается доля более мелкого ассортимента и снижаются содержания. В то же время на сегодня все наши месторождения генерируют для нас дополнительную маржу. Если рынок будет стабильным, то в среднесрочной перспективе добыча компании ожидается на уровне 38-39 млн карат. При улучшении рынка и позитивном потребительском сентименте мы сможем увеличить добычу. Если ситуация на рынке ухудшится, можем уменьшить.

- Переговоров по трубке Гриба по-прежнему нет?

- Сейчас нет. Был обмен мнениями несколько месяцев назад. Мы увидели, что по вопросу о стоимости актива наши с продавцом подходы очень сильно различаются. При этой разнице сблизить позиции не получится. Возможно, должно пройти какое-то время. Если цена будет ближе к нашим оценкам, мы готовы возобновить переговоры. Нужно учитывать, что значимой синергии между "Севералмазом" и трубкой Гриба нет, так как инфраструктура на этих месторождениях уже создана. Объединяться нужно было раньше. При этом срок отработки экономически рентабельных запасов на трубке Гриба по нашей информации не так велик - около 5 лет. Это не тот горизонт, который может серьезно повлиять на показатели компании.

- Когда произойдет выкуп доли Якутии в "АЛРОСА-Нюрба" ? Последует ли за этим консолидация с АК "АЛРОСА"?

- В настоящий момент мы ведем переговоры с республикой. Я бы оценил эти переговоры как конструктивные с предпосылками на успех. Мы выносим вопрос об одобрении сделки на ближайшее заседание наблюдательного совета. Наша цель - осуществить сделку в I полугодии. Если мы будем контролировать почти 100% "АЛРОСА-Нюрба", было бы логично интегрировать эту компанию в структуру АК "АЛРОСА", что позволит снизить административные расходы.

- Вы сказали, что положительная ситуация на рынке в начале этого года дает основания надеется на долгосрочную смену тренда. Но в течение длительного времени рост цен на алмазы сдерживается низкой рентабельностью midstream. Пополнив запасы, этот сегмент обычно очень осторожен. Может ли эта ситуация в корне измениться?

- Если исходить из допущения, что рынок конечных потребителей статичен, то не может. Но если круг потребителей расширится, то маржи хватит на всех - и производителей, и огранщиков. Сохранение высокого спроса в мае и июне может означать, что позитивные сдвиги произойдут именно в этом направлении. Сейчас есть для этого предпосылки - рост располагаемых доходов населения в целом и среднего класса в частности в США, Китае и Индии. Очень надеемся на то, что мы сейчас не делим по-другому пирог между производителями и огранщиками, а наблюдаем рост пирога в целом.

- Но появился другой потребитель пирога - синтетика. Как вы оцениваете ее влияние на рынок?

- Пока это влияние ограничено, оно проявляется лишь в подмесе синтетических камней в боксы с натуральными, что имело место в Индии. Но индустрия достаточно быстро отреагировала на эти факты, и они не нашли серийного распространения.

Мы рассчитываем на то, что у натуральных камней и синтетики разные ниши. Хороший пример здесь - разница в потреблении брендовых и небрендовых изделий, при схожести их характеристик. Продажи брендированных товаров растут быстрее. Природный алмаз - это тоже своего рода бренд. В Китае для потребителей принципиально важно, чтобы камень был настоящий. В Америке ситуация несколько иная, там алмазодобытчики упустили время и дали фору маркетологам компаний-производителей синтетических камней, которые добились определенных успехов, позиционируя lab grown как экологичный продукт высоких технологий, что импонирует некоторым потенциальным покупателям.

- Для того, чтобы отсечь проникновение нелегальной синтетики и обеспечить прозрачность, компания заявила о возможности использования blockchain при регистрации сделок по продаже алмазного сырья. Когда и как планируется внедрение этого механизма? Распространится ли он на долгосрочные контракты?

- Мы будем приветствовать любую технологию, которая позволит дифференцировать природные камни относительно синтетических. Пока мы только прорабатываем подходы к реализации blockchain, и детали еще не выработаны. Работу по технологии blockchain мы ведем в русле развития службы customer relation management.

- Рассматривает ли "АЛРОСА" возможность увеличения компетенций в синтетике? Вариант открытия аналога Element Six или иные возможности диверсификации в эту сферу?

- Мы не пойдем в производство синтетических камней. Сейчас достаточно много аналитики по синтетике, и на этом рынке достаточно игроков. Мы общаемся с производителями синтетики, понимаем их экономику и клиентов. Для этого нам не нужно иметь собственное производство. Более того, мы позиционируем себя как компания-производитель натуральных алмазов, и нам важно это сохранить.

- Когда будет закрыта сделка по покупке доли в "Катоке"?

- Мы заплатили деньги в IV квартале прошлого года. Консолидация пакета пройдет в I полугодии текущего года. Мы заинтересованы в развитии своего присутствия в Анголе, хорошо понимаем специфику активов и бизнес-среды в Анголе, и у нас конструктивные отношения с властями этой страны.

- Какие средства потребуются для запуска другого проекта в Анголе - "Луаши"?

- Объем капвложений составит от $500 млн до $1 млрд в зависимости от выбранной концепции разработки месторождения. Концепция находится в процессе обсуждения и согласования с ангольской стороной. В развитие "Луаши" "Катока" вложила уже около $60 млн. Ежегодный объем инвестиций в развитие "Луаши" будет увеличиваться - в 2018 году он составит около $111 млн.

- Возможны ли приобретения активов где-либо за рубежом кроме Анголы?

- В целом настрой правления компании можно охарактеризовать как "back to basics". Мы хотим фокусироваться именно на добыче алмазов в тех регионах, где мы хорошо понимаем геологию и практики ведения бизнеса. У нас есть хороший потенциал органического развития в России и Анголе, и мы будем его реализовывать.