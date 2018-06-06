Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Интервью

Первый вице-президент РАН: растерянность - вот наше состояние

Юрий Балега рассказал о проблемах Российской академии наук

Первый вице-президент РАН: растерянность - вот наше состояние
Первый вице-президент РАН Юрий Балега
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Юрий Балега - всемирно известный астрофизик, один из создателей и руководителей специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии, лауреат государственной премии. Прошел все ступеньки работы в академическом институте от научного сотрудника до академика, первого вице-президента РАН. Так что проблемы Академии знает, что называется, изнутри. Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с ним на эту тему.

- Создание Министерства науки и высшего образования, судя по моим встречам с академиками, не отвечает на главный вопрос: "Что будет с Академией наук?" Что такое Академия наук сейчас? В каком она состоянии?

Ответ прозвучал после несколько-минутной паузы.

- Я пытаюсь подобрать хорошее слово для ответа на ваш вопрос. Думаю, что самое вежливое и, пожалуй, более точное определение будет в слове "растерянность". Действительно, Академия все еще находится в состоянии растерянности. Десятилетиями в рамках Академии наук создавались, укреплялись, пользовались любовью и заботой научные институты. Все это была Советская, а потом Российская Академия наук. Но с созданием министерства фактически они перестают быть академическими, у них появляется другой учредитель - министерство. Вероятнее всего, они в названии могут даже потерять аббревиатуру РАН. Например, институт спектроскопии, он был Российской Академии наук. А теперь в названии он станет институтом спектроскопии Министерства науки и высшего образования? Мне понятно, почему это так: если научные институты переходят в ведение министерства, то и хозяин у них другой. И это не может не вызывать тревогу.

И не только институты теряют академический статус. В течение многих лет, например, Академия наук "вытаскивала" из небытия и восстановила санаторий им.Горького. В нем работники Академии не просто отдыхали, а их фактически возвращали к нормальной дееспособной жизни. Там же проходили и различные производственные форумы. Теперь Академия не является собственником столь необходимого для нас учреждения. Мне это напоминает эпоху гражданской войны, когда с парабеллумом прибегали комиссары: "Так, все! Все пошли вон. Мы теперь здесь хозяева и мы командуем!" Только так эмоционально можно воспринять подобные изменения.

- Это проблема появилась с созданием несколько лет назад Федерального агентства научных организаций (ФАНО)?

- Нет, вся проблема появилась намного раньше. По сути, статус Академии наук и то, чем мы занимаемся, и наши задачи, и цели, и наши функции всегда были предметом спора и дискуссий в государстве, особенно, между руководителями страны и Академии. Был такой в период президентства Михаила Горбачева член политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев. Он поднимал вопрос о статусе и предлагал "точка в точку" те преобразования, которые сейчас произвели с Российской Академией - изъять собственность, изъять бюджет, превратить в клуб ученых, институты передать, посмотреть, какие задачи и цели они должны выполнять. В общем, сделать науку производительной силой общества, и выполнять поставленные перед ней задачи. Для этого предлагалось расформировать Академию наук. Эти предложения содержатся в докладной записке Яковлева Горбачеву. Ее можно прочитать в документах ЦК КПСС.

И вот спустя 27 лет это пожелание реализовано в полной мере.

- Сейчас это главная проблема? Главное, что вас тревожит?

- Нет, конечно. При всей сложности проблемы все-таки главный вопрос не в том, кто руководит, или кто кому подчиняется. По большому счету все это чепуха. Но на пользу ли такая реформация нашей стране и нашей науке? Вот главный вопрос.

Тем "работягам" научного труда, которые сидят в институтах: от младших научных сотрудников до руководителей, которые тяжело пашут на научной ниве, им, честно говоря, наплевать и на эту наукометрию, и на эти цифры, под которые сейчас пытаются загнать науку, опираясь лишь на расчет эффективности и т.д.

Понимаете, ситуация, в которую нас сейчас втянули, сложная. Ученый работал, работал десятилетиями. Он может быть выдающийся человек, ученый мирового класса, а ему сейчас пытаются сбоку пришедшие бухгалтера навязать: ты должен "вписываться" в составленные нами таблицы, в это Прокрустово ложе данных нами параметров. В них, не спорю, могут быть важные и правильные проблемы. Но, главное при этом, состоит в том, что оценки трудового человека стремятся подогнать под эту наукометрию, под это рейтингование.

У меня возникает сравнение с композитором. Пишет человек музыку, а ему говорят: "Ты должен написать вот столько нот, в стольких линейках, столько у тебя должно быть инструментов и сдать - и это будет работа композитора"?!

Есть подход чиновника-бухгалтера, есть подход ученого, и они никогда не будут совмещаться абсолютно: это полностью противоположные подходы к науке и к тому, чем они занимаются.

Я понимаю и тех, и других. Но вопрос в том, как правильно совместить цели и задачи.

Выжить - вот наша цель

Следующее, что меня тревожит. Десятилетиями российская наука находится в состоянии выживания. Я проработал долго, почти четверть века, директором института и обсерватории, где трудилось 700 человек. Но все эти годы я боролся за копейки, которые нам выделяли: выжить, выжить, выжить, выжить. Этот год выжить, следующий пережить. Никогда не было ситуации, при которой бы сказали: "Вкладываем в такое-то направление такие-то суммы. А вы, ученые, решите, что вам нужно в первую очередь!"

Самый большой телескоп в мире в нашей стране был введен в строй в 1975 г. Разрабатывался он, конечно, раньше, но введен в том году. Внимание: с тех пор в стране не построено ни одного инструмента в области астрофизики. 50 лет почти прошло, полвека. Полвека прошло - ни одного вложения по-настоящему крупного, есть только выживание. Вот, вам деньги на зарплату, чтобы вы с голоду не сдохли, чтобы вы заплатили налоги, коммунальные платежи и выживайте. Выживание, а не развитие.

За это время мир ушел очень далеко. Мировая наука ушла далеко вперед, в нее инвестируются миллиарды, десятки миллиардов долларов. И так в каждое научное направление. Поэтому я убежден, требовать сейчас того, чтобы российская наука давала результаты мирового класса - наивно! Невозможно ждать результаты мирового класса на инструментах, которые построены в середине прошлого века!

Эпилог

Таким образом, вот три фактора нашей жизни, которые меня беспокоят.

Первое: структурные изменения. Я думаю, мы это утрясем. Министерством сейчас стал руководить сильный человек, энергичный, умный, быстро-обучающийся, настоящий чиновник, но чиновник с большой буквы: он может руководить любой отраслью. Поручи ему сейчас оборонку, он будет оборонкой также эффективно руководить, любую сферу, любое министерство сможет возглавить, потому что это чиновник от Бога, с великолепными качествами.

Но и он, и мы, все должны понять, что наука находится в таком состоянии, что это вызывает беспокойство, и не только у членов президиума РАН. Беспокойство это можно было ощутить по тем вопросам, которые задавали участники заседания президиума РАН во время встречи с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой и министром науки и высшего образования Михаилом Катюковым.

Второе: нельзя заниматься подгонкой цифр и задач под какие-то параметры. И, наконец, современная наука без современной инструментальной базы развиваться не может.

Вот три существенные проблемы. Все остальное чепуха. Хотя и важная.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Юрий Балега, РАН
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Интервью
Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффАлександр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикойПодробнее
COO "Яндекса": любая страна с низким уровнем ВВП на душу населения является привлекательным рынкомCOO "Яндекса": любая страна с низким уровнем ВВП на душу населения является привлекательным рынком
Грег Абовский рассказал о ключевых направлениях нерекламного бизнеса компанииПодробнее
Дирк Визе: в выполнении минских соглашений не сделан и первый шагДирк Визе: в выполнении минских соглашений не сделан и первый шаг
Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией рассказал о двусторонних отношениях Берлина и Москвы Подробнее
Глава "Русснефти": восстановить уровень добычи после сделки ОПЕК+ можно будет за 2-3 месяцаГлава "Русснефти": восстановить уровень добычи после сделки ОПЕК+ можно будет за 2-3 месяца
Евгений Толочек рассказал о планах компании по погашению долга, участию в проекте по НДД, приобретению активов и работе за рубежомПодробнее
Гендиректор НПО Энергомаш: марсианский метан в будущем можно использовать для заправки ракетГендиректор НПО Энергомаш: марсианский метан в будущем можно использовать для заправки ракет
Игорь Арбузов рассказал, что нужно для того, чтобы достичь МарсаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 5 июня7 фото

Фотохроника 5 июня

Последствия извержения Фуэго7 фото

Последствия извержения Фуэго

Фотохроника 4 июня6 фото

Фотохроника 4 июня

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 1 июня5 фото

Фотохроника 1 июня

Фотохроника 31 мая6 фото

Фотохроника 31 мая

Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото

Товарищеский матч Австрия - Россия

Сборная России на чемпионате мира по футболу29 фото

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото

Забег зомби-ран в Сокольниках

Владимир Путин открыл Крымский мост7 фото

Владимир Путин открыл Крымский мост

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Парад Победы в Москве14 фото

Парад Победы в Москве

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Инаугурация Владимира Путина10 фото

Инаугурация Владимира Путина

Акция оппозиции в Москве 5 мая9 фото

Акция оппозиции в Москве 5 мая

Митинг против блокировки Telegram18 фото

Митинг против блокировки Telegram

Российские клубы в еврокубках10 фото

Российские клубы в еврокубках

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

"Оскар-2018"13 фото

"Оскар-2018"

Российские победители и призеры Олимпиады-201811 фото

Российские победители и призеры Олимпиады-2018

Церемония закрытия Олимпиады-201813 фото

Церемония закрытия Олимпиады-2018

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июня

Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Представителей России во взрослых одиночных разрядах на турнире во Франции не осталось Подробнее

ЦБ собрался запретить продажу векселей физлицам через банки

Губернаторы и министры во время "прямой линии" Путина будут на рабочих местах

ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018

ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную систему Подробнее

Договор между РУСАДА и Мордовией более не действителен из-за инцидента с Чегиным

За использование шпаргалок и телефонов с ЕГЭ-2018 удалены уже 400 школьников

Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что попавшихся на списывании учеников за год стало на четверть меньше Подробнее

Сенцов призвал "людей на свободе" не голодать в его поддержку

ЦБ РФ собрался внедрить институт информаторов на финрынке

Лондон, Париж и Берлин попросили США не распространять санкции против Ирана на бизнес ЕС

Новое место произрастания редкой орхидеи обнаружили в Подмосковье

Минпромторг предложил четкое регулирование интернет-торговли алкоголем вместо запрета

Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата

Более половины интернет-пользователей в малых городах РФ никогда не покупали онлайн

В МЧС рассказали о трех версиях пожара в казанском ТЦ "Порт"

Запущенный к МКС "Союз" успешно выведен на орбиту

Илон Маск второй раз подряд остался без премии "Глобальная энергия"

Минфин счел невозможным изменение цены на нефть в бюджетном правиле

Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли

Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиГлава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионалов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru